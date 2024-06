Suzano realiza exposição na reabertura do Museu da Imaginação

Atração apresenta de forma lúdica a importância da biodiversidade e da conservação ambiental

A Suzano, companhia de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, está com uma exposição permanente no novo espaço do Museu da Imaginação – ambiente com 7.000 m² de instalações interativas e educativas –, que será reinaugurado em São Paulo no próximo dia 1º de junho. A atração, idealizada pela companhia em parceria com a equipe do museu, intitulada “Nós Plantamos o Futuro”, é voltada para crianças e jovens e traz uma experiência imersiva e educativa sobre sustentabilidade.

O circuito, composto por oito decks, simula uma trilha de arvorismo em uma floresta cenográfica que ilustra a importância da fauna e da flora. Como parte da exposição da Suzano, há totens e jogos informativos sobre diferentes biomas e espécies, carimbos com desenhos de patas de animais, além de interações que tornam o conhecimento sobre a temática mais divertido. A atração conta também com uma ativação que reproduz o funcionamento de uma fábrica de papel e celulose, e mostra o desenvolvimento de produtos.

“Nós Plantamos o Futuro”

Localizada no segundo andar, a exposição da Suzano “Nós Plantamos o Futuro” está situada próxima de outra exposição do museu intitulada “Suas escolhas, seu futuro”, uma mostra interativa que explora as consequências das decisões diárias de consumo e se conecta ao propósito da companhia.

“É um prazer levar um pouco da nossa atuação e conhecimento para um ambiente educativo que permite às crianças e aos adolescentes desenvolverem a criatividade, fazendo com que elas aprendam se divertindo”, afirma Isabel Masagão, gerente de Comunicação e Marca da Suzano.

Os(as) visitantes terão a oportunidade de conhecer a exposição da Suzano, outras exposições interativas e as novas instalações do Museu, que inclui uma cafeteria, loja de souvenirs e um estacionamento com entrada para ônibus escolares, facilitando o acesso para grupos maiores.

Museu da Imaginação

Data: 1 de junho

Local: Rua Virgilio Wey, 100 – Água Branca/SP (entrada pedestres)

Rua Ibrahim, 350 (acesso pelo estacionamento) – R$ 25,00 todo o período de visitação

Horário: De terça a domingo e feriados, das 8h30 às 13h ou das 14h às 18h30

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/92650/d/250244

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br