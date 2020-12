Suzano participa da Festa Literária de Jacareí (FLIJ) com o Livro “Crônicas da Cidade”

Publicação será lançada no dia 11 de dezembro durante a FLIJ

A Suzano irá participar da Feira Literária de Jacareí (FLIJ) com o lançamento virtual do Livro “Crônicas da Cidade”, do qual é parceira não apenas como empresa incentivadora do projeto, mas como parte na história do município Jacareí (SP) e da publicação, onde está presente na geração de empregos e nas lembranças de muitas famílias dos colaboradores.

Feira Literária de Jacareí (FLIJ)

Através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), a Suzano sempre apoiou diversos projetos culturais em Jacareí, e foi assim, que chegou o incentivo para a publicação do “Crônicas da Cidade”. O tema do livro é a cidade de Jacareí. A relação com o lugar, as histórias familiares, as curiosidades e as lembranças guardadas estão sendo contadas na publicação.

No total, 36 textos foram organizados pelos escritores Benedito Veloso e Waldir Capucci. Essas histórias – crônicas contadas pelos autores abordam temas com jovens, idosos, homens, mulheres; alguns deles retratados terão pela primeira vez um trabalho publicado. O convite para fazer parte do livro foi realizado por meio das redes sociais.

“Crônicas da Cidade” tem o objetivo de resgatar a leitura em família, de partilhar e eternizar as histórias que passam de pais para filhos. “Acreditamos que as histórias instigarão a curiosidade dos filhos e netos para que seus avós ou pais confirmem se vivenciaram aquilo ou situações parecidas. Há várias citações de casas comerciais, famílias tradicionais e costumes de épocas. Assuntos para boas risadas e contação de histórias”, destacou Waldir Capucci, proponente do projeto e um dos organizadores do livro.

“O Livro ‘Crônicas da Cidade’ é como um relicário sobre a Jacareí antiga e atual, fonte de consulta de muitos anos. E a Suzano é parte deste projeto, não só como parceira na produção, impressão, divulgação, entre outras coisas, mas está na história da cidade, então, é como um personagem da publicação. É um importante legado que queremos deixar para Jacareí”, destacou Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

Lançamento do Livro “Crônicas da Cidade”

O lançamento do Livro “Crônicas da Cidade” acontece no dia 11 de dezembro, às 8h, de maneira virtual, com a participação do consultor de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins; os organizadores da publicação, Benedito Veloso e Waldir Capucci, e mais alguns representantes de entidades culturais de Jacareí. O download do Ebook poderá ser feito em uma página na internet que será divulgada no dia do evento.

Neste ano, por conta da pandemia, a FLIJ será online, entre os dias 05 a 11 de dezembro. As transmissões serão pelos canais da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultural de Jacarehy no Youtube.

Suzano

