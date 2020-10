Suzano e AgTech Garage lançam desafio a startups para projeto de silvicultura

Parceria busca transformar o processo de controle de formigas em florestas plantadas

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a AgTech Garage, maior hub de inovação do Agronegócio na América Latina lançam o Desafio Silvicultura. O projeto convida startups a apresentarem soluções voltadas à automatização e otimização no processo de planejamento e execução nas operações do controle das formigas nas florestas de eucalipto da Suzano.

AgTech Garage

O desafio foi dividido em três etapas, inscrições, que estarão abertas até o dia 12 de outubro; triagem, entre 14 e 21 de outubro, e Pitch Day no dia 22 de outubro. Detalhes sobre as etapas, assim como demais informações do Desafio Silvicultura, estão disponíveis no site https://www.agtechgarage.com/chamada-suzano/

Desafio Silvicultura

A startup vencedora terá a oportunidade de fechar uma parceria com a Suzano a partir do co-desenvolvimento do projeto.

A Suzano é a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e possui mais de 2 milhões de hectares sobre sua gestão, incluindo cerca de 900 mil hectares de áreas em conservação.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.