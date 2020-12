Suzano beneficia mais de 20 mil pessoas através do Programa Voluntariar

O programa envolve o trabalho voluntário dos colaboradores(as), familiares e parceiros em projetos apoiados pela empresa

A Suzano envolveu cerca 800 voluntários, entre colaboradores, familiares e parceiros, e em 2020, beneficiou mais de 20 mil pessoas pelo país através do programa Voluntariar. A iniciativa nasceu com o objetivo de compartilhar conhecimento e talento, em que os profissionais e familiares se colocam à disposição para atuar em projetos apoiados pela empresa.

Há várias possibilidades dentro do programa, como Formare (curso de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social), O Futuro do Trabalho (capacita jovens levando conceitos sobre carreira, profissões do futuro e habilidades necessárias para o mercado de trabalho), entre outros. O Voluntariar já existe há quase duas décadas, busca renovar o olhar e as atitudes, reconhece que cada pessoa tem muito para contribuir com o próximo e que em conjunto, é possível promover mudanças positivas na comunidade. Com essa conexão, fortalece-se o trabalho voluntário e potencializa a transformação social.

“A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e o trabalho voluntário é sempre uma troca, todos ganham, quem recebe e quem se propõe a ajudar. O Voluntariar facilita essa troca, inspira as pessoas para o protagonismo social, fortalece seu papel de agente de transformação na sociedade ao incentivar que os colaboradores e familiares compartilhem parte de seu tempo e talento em prol de uma causa”, destacou Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano.

Nas unidades do interior de São Paulo – Suzano, Jacareí e Limeira –, mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas e as ações envolveram quase 300 voluntários. O resultado final é positivo também para quem se coloca à disposição. “Foi uma experiência excelente e foi uma troca de informações. Entrei no programa com a ideia de que seria um mentor, e na verdade, eu fui o grande aprendiz da equipe na qual eu participei. Foi um aprendizado mútuo, às vezes, achamos que não temos tempo, mais sempre há um tempinho para nos dedicar. Agradeço muito a oportunidade de ter participado desse programa, saio engrandecido e espero nos vermos em breve nas próximas edições”, afirmou Germano Andrade Siqueira, Consultor de Novos Negócios da Unidade Jacareí, voluntário do Programa O Futuro do Trabalho.

Voluntariar

O Voluntariar tem como objetivo estreitar o relacionamento da Suzano com as comunidades próximas, estimulando colaboradores, prestadores de serviço, familiares e parceiros a realizar ações voluntárias, fortalecendo o protagonismo social e gerando uma mudança positiva na sociedade. Trabalhando de forma colaborativa pela educação, diversidade, inclusão e sustentabilidade.

Suzano

