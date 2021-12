Suzano apresenta a campanha “Nós Plantamos o Futuro”

Novo movimento de comunicação da marca foca em produtos e sua relação na construção de um futuro melhor

A Suzano , referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, dá continuidade ao movimento de comunicação da marca e apresenta a campanha “Nós Plantamos o Futuro”, a partir da qual mostra como os produtos de fonte renovável são uma alternativa atual e sustentável para um futuro melhor para esta e para as próximas gerações.

Desenvolvida em parceria com a TracyLocke Brasil, a estratégia para a campanha traz como representação do futuro a voz das crianças, que reforçam o compromisso da empresa em produzir soluções mais sustentáveis a partir das árvores de eucalipto plantadas. A campanha destaca embalagens, copos, sacolas e até tecido feito a partir do eucalipto, uma matéria-prima de fonte renovável.

O filme e as peças mostram, por exemplo, como uma roupa pode ser feita com uma fibra têxtil desenvolvida a partir da parceria entre a Suzano e a empresa finlandesa Spinnova. Também ilustram o Bluecup Bio, papelcartão biodegradável próprio para copos descartáveis, e a Greenbag, o papel próprio para sacolas e sacos de fonte renovável, além do papelcartão da Suzano que já está presente nas embalagens de muitas marcas consumidas no dia a dia.

Marcela Porto, head de Comunicação e Marca da Suzano

“Na Suzano, nós acreditamos que, para alcançar o futuro que desejamos, precisamos agir no presente. Como uma empresa que tem sua matéria-prima a partir de origem renovável e reciclável, sabemos do nosso potencial como agentes transformadores, e estamos evoluindo cada vez mais no desenvolvimento de soluções inovadoras que possam atender aos anseios da sociedade por alternativas mais sustentáveis”, ressalta Marcela Porto, head de Comunicação e Marca da Suzano.

No interior de São Paulo a campanha da Suzano, veiculada em parceria com a consultoria em design de serviço Ginga&Co, começou a ser transmitida em novembro. Confira também nas redes sociais da companhia pelo @suzano_oficial.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

“Nós Plantamos o Futuro”