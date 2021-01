Suzano apoia Festival AgromeraArte do Cultura no Morro

O evento é uma ação com caráter colaborativo entre artistas, produtores e coletivos da região do Vale do Paraíba (SP)

“A Rua é Nosso Quintal” é o tema da sexta edição do Festival AgromeraArte do espaço Cultura no Morro, que tem o apoio da Suzano, através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), junto a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) e a Fundação Cultural Jacarehy. O evento será realizado entre os dias 19 de janeiro a 18 de fevereiro com programação virtual e presencial.

Em 2021, o evento terá atividades online sob a ótica: A Web também é Nosso Quintal. A adaptação foi necessária por conta das restrições impostas pela pandemia. A programação é ampla e contempla murais colaborativos, exposições virtuais, sarau e as rodas de conversas e lives de intercâmbio, que fomentam um bate-papo entre coletivos e grupos culturais, de outras regiões para trocar informações e vivências sobre meio ambiente, cultura popular, racismo estrutural, LGBTQIA+ e cultura funk. As atividades presenciais irão seguir todos os protocolos sanitários necessários para evitar a propagação da Covid-19.

O “AgromeraArte” nasceu em 2015, uma ação com atividades colaborativas com o intuito de envolver os artistas, produtores e coletivos da região do Vale do Paraíba (SP), das mais variadas vertentes. Em cinco edições realizadas, o Festival contribuiu na geração de um ambiente de pertencimento na Comunidade do Pedramar, em Jacareí (SP), e proporcionou aos participantes sendo eles, moradores ou visitantes, atividades que buscam o engajamento nas relações sociais.

“O Festival AgromeraArte é mais uma importante ação que a Suzano tem a oportunidade de participar, porque é plural e inclusivo, envolve a comunidade em atividades culturais e questionamentos que levam a reflexão como ser humano e cidadão. A Suzano é parte da história da cidade de Jacareí e o nosso envolvimento também é com as pessoas da região onde estamos”, destacou Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

Festival AgromeraArte

A programação completa está no site: culturanomorro.org/festivalagromeraaarte.

As transmissões das atividades serão feitas pelas redes sociais do AgromeraArte (@agromeraarte) e Cultura no Morro (@culturanomorro).

Cultura no Morro

O espaço Cultura no Morro nasceu na Comunidade Pedramar, em Jacareí (SP), como um berço cultural, a partir de uma ação beneficente em 2009. Um grupo formado por moradores e amigos próximos ao bairro que percebeu a necessidade de identificar, promover e valorizar a pluralidade cultural.

O Cultura no Morro tem a missão de ecoar as vozes periféricas, trazer a identidade histórica, raízes e tradições e consolidar uma cultura renascente junto às novas gerações.

As ações do grupo envolvem temas como a educação popular, desenvolvimento sustentável, direito à cidade e preservação das culturas tradicionais e emergentes. E ainda, a promoção da igualdade social, equidade de gênero, preservação de culturas tradicionais e emergentes, preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.