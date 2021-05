Suzano apoia espetáculo infantil realizado pela CIA Jovens Raposas, em Jacareí (SP)

A iniciativa da empresa tem como objetivo fortalecer o acesso infantil a cultura popular na região

Na última quinta-feira (13), foi exibido pelo YouTube o espetáculo virtual “Fica em casa com o Jardim das Brincadeiras”. A peça foi protagonizada pela CIA Jovens Raposas e é fruto do projeto infantil Jardim das Brincadeiras, iniciativa apoiada pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí (LIC), em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) e a Fundação Cultural de Jacarehy.

Durante a exibição do espetáculo foi possível acompanhar virtualmente as mais diversas manifestações da cultura popular brasileira como: canções, poemas, jogos e brincadeiras que mesclaram as mais variadas formas de arte com recreação inteligente. Ao todo, serão realizadas nove apresentações no mês de maio. A partir do dia 18 de maio as exibições serão direcionadas para os alunos da rede de ensino municipal da cidade de Jacareí.

“Em tempos de pandemia, promover a imaginação infantil por meio do incentivo à cultura é essencial. A Suzano tem como um dos principais direcionadores atuar juntos e pelo todo, por isso estamos apoiando pelo 13º ano consecutivo os projetos culturais”, conta Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

O espetáculo “Fica em casa com o Jardim das Brincadeiras” teve a parceria das artesãs de São Silvestre, que confeccionaram todos os figurinos e criaram parte do cenário. Um dos principais intuitos do projeto é fomentar a formação da cadeia produtiva artesanal, atendendo às demandas teatrais e potencializando a geração de conhecimento, trabalho e renda das artesãs.

CIA Jovens Raposas

“A Cia Jovens Raposas se sente extremamente honrada e privilegiada em poder proporcionar às crianças de nossa cidade estes momentos de alegria e de afeto”, afirma Felipe Gomes, proponente do projeto LIC Jardim das Brincadeiras e ator/músico da Cia Jovens Raposas.

As escolas municipais, localizadas na cidade de Jacareí (SP), terão acesso às atividades virtuais do projeto LIC “Jardim das Brincadeiras” a partir do dia 18 de maio. Confira:

18 de maio (terça-feira) às 9h e às 14h – Sarau Infantil na EMEF Lamartine Delamare para os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos.

19 de maio (quarta-feira) às 10h – Recreação com Tio Dan na EMEF Hugo Del Mônaco para os alunos do segundo e terceiro anos e na EMEF Verano Câmara para os alunos do quarto e quinto anos.

20 de maio (quinta-feira) às 9h e às 14h – Sarau Infantil na EMEF Célia Guedes para os alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto anos.

25 de maio (terça-feira) às 9h e às 14h – Sarau Infantil na EMEF Adélia Monteiro para os alunos do primeiro e segundo anos.

26 de maio (quarta-feira) às 14h – Recreação com Tio Dan na EMEF Santa Rosa para os alunos do primeiro ano.

27 de maio (quinta-feira) às 14h – Sarau Infantil na EMEF Santa Rosa para os alunos do segundo ano.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br