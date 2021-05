SURFE EM ALTA: PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DOS ESPORTES INDIVIDUAIS, TRÊS BRASILEIROS OCUPAM O TOPO DO RANKING MUNDIAL

Após quatro etapas do World Surf League Championship Tour, Gabriel Medina está em 1º, seguido de Ítalo Ferreira e Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb é a vice-líder do feminino

O feito inédito conquistado pelos atletas brasileiros no World Surf League Championship Tour 2021 comprova que o domínio verde-amarelo tem imperado, com três vitórias consecutivas nas três etapas da “perna australiana”, já disputadas. No atual ranking, os Top 3 são Gabriel Medina, líder do campeonato, seguido por Ítalo Ferreira e, com a vitória no última segunda-feira (10), Filipe Toledo subiu para a terceira colocação. É a primeira vez na história das modalidades esportivas individuais que o Brasil ocupa as três primeiras posições do ranking mundial.

Vale destacar a performance impecável da gaúcha Tatiana Weston-Webb que está na vice-liderança no ranking das quatros primeiras etapas desta temporada. Desde que a seleção brasileira chegou à Austrália, em março, com 12 atletas da elite mundial – onze do masculino e uma do feminino – para uma agenda repleta de quatro eventos seguidos (abril e maio), só tem dado Brasil no pódio.

“É um feito histórico que deve ser celebrado por todos os brasileiros e que serve de inspiração para as novas gerações do surfe nacional, não é todo ano que temos três representantes de um mesmo país no topo de um esporte competitivo de alto rendimento”, afirma Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.

Uma coisa é certa, os brasileiros vão voltar com bagagem extra da Austrália, com os troféus que têm conquistado. Tudo começou na 2ª etapa – Rip Curl Newcastle Cup apresentado pela Corona – quando o atual campeão mundial, Ítalo Ferreira levou a melhor na final verde-amarela com Gabriel Medina, depois de passar por Filipe Toledo nas semifinais.

No Rip Curl Narrabeen Classic apresentado pela Corona, em Sidney, foi a vez de Medina levantar o troféu de campeão e tirar a liderança do ranking de Ítalo Ferreira, com Tatiana sendo vice-campeã na final feminina. Já no Boost Mobile Margaret River Pro apresentado pela Corona, a festa foi completa com uma dobradinha brasileira no alto do pódio. Filipe Toledo venceu a final desta 4ª etapa com Jordy Smith e Tatiana derrotou a heptacampeã Stephanie Gilmore.

As competições não param e os atletas já estão na ilha de Rottnest, em West Australia, para a 5ª etapa do Tour, o Rip Curl Rottnest Search apresentado pela Corona, que tem início neste domingo (16), noite de sábado no Brasil. A etapa, que fecha a “perna australiana”, tem prazo até 26 de maio. As transmissões acontecem, ao vivo, pelo www.worldsurfleague.com, pelo Youtube e aplicativo da WSL e pelos canais da ESPN Brasil.

TOP 10 Ranking Masculino 2021/ WSL (após 4 etapas)

1º- Gabriel Medina (BRA) – 28.920 pontos

2º- Ítalo Ferreira (BRA) – 24.150

3º – Filipe Toledo (BRA) – 20.735

4º – John John Florence (EUA) – 19.395

5º – Jordy Smith (AFR) – 19.185

6º – Griffin Colapinto (EUA) – 16.820

7º – Kanoa Igarashi (JPN) – 16.130

8º – Ryan Callinan (AUS) – 14.140

8º – Conner Coffin (EUA) – 14.140

10º – Frederico Morais (PRT) – 14.055

TOP 10 Ranking Feminino 2021/ WSL (após 4 etapas):

1ª – Carissa Moore (EUA) – 29.970 pontos

2ª – Tatiana Weston-Webb (BRA) – 26.495

3ª – Stephanie Gilmore (AUS) – 22.035

4ª – Caroline Marks (EUA) – 21.305

5ª – Tyler Wright (AUS) – 19.965

6ª – Sally Fitzgibbons (AUS) – 18.185

7ª – Johanne Defay (FRA) – 16.845

8ª – Isabella Nichols (AUS) – 16.200

9ª – Courtney Conlogue (EUA) – 14.485

9ª – Bronte Macaulay (AUS) – 14.485

9ª – Keely Andrew (AUS) – 14.485