Supermercados Mundial possibilita doação de centavos para ajudar na luta contra o câncer infantojuvenil

Parceria com Instituto Ronald permite que clientes ajudem crianças e adolescentes com câncer por meio dos projetos e programas da instituição

O Supermercados Mundial, de Niterói – Santa Rosa, abraçou a causa do Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há mais de 21 anos atua para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no Brasil e aumentar as chances de cura da doença aos mesmos patamares dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Agora, com a parceria, todos os clientes poderão arredondar o troco das compras feitas na loja e a doação dos centavos vai contribuir com os projetos da instituição.

Câncer infantojuvenil

Para participar, basta o cliente sinalizar no caixa o desejo de arredondar o troco da compra, a fim de destiná-lo para ajudar crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A ação vale apenas para pagamentos feitos em dinheiro.

Esta modalidade de doação é a segunda maior fonte de arrecadação para ações em benefício do câncer infantojuvenil do Instituto Ronald McDonald .

Diretor de marketing da rede, Luis Claudio Leite

Segundo o diretor de marketing da rede, Luis Claudio Leite, a parceria tende a ser muito bem-sucedida na medida em que as filiais muitas vezes enfrentam o desafio de ter valores de troco, principalmente moedas, para atender clientes que pagam em dinheiro.

“Todos sairão ganhando: o cliente que espontaneamente adere a uma ação de solidariedade, o Mundial que faz essa articulação e, principalmente, a organização que, por meio desses recursos, tem conseguido viabilizar diversas ações em prol de crianças e adolescentes com câncer”, afirma.

Para o superintendente institucional do Instituto Ronald McDonald, Francisco Neves, a parceria é de extrema importância para manter os projetos, principalmente neste momento de pandemia, já que as crianças e adolescentes com câncer estão no grupo de risco da COVID-19 por causa de imunidade baixa devido ao tratamento oncológico.

“O câncer é uma doença que não espera e o tratamento não pode parar. Infelizmente ainda é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca. Com parcerias como estas, podemos manter nossos projetos operando e nossas crianças seguras e protegidas para continuar o tratamento”, explica.

Do tradicional ao moderno

Com 20 lojas no Estado do Rio de Janeiro, 77 anos de atuação e mais de 9.000 colaboradores diretos, o Mundial está entre os 15 maiores varejistas do Brasil, e é fiel a filosofia de obter a melhor condição na compra de produtos para garantir ao consumidor o menor preço total. O Mundial é uma das poucas redes de supermercados do país a trabalhar somente com venda à vista (dinheiro, cartão de débito ou cartão alimentação).

A empresa não para de crescer e continua investindo na modernização de suas lojas em operação para proporcionar mais qualidade e conforto aos clientes. Recentemente a rede inaugurou a primeira filial fora da cidade do Rio, em Niterói. Esta é a maior unidade do Mundial em tamanho com 5.000 m² de área de vendas.

Supermercados Mundial

Há ainda a estrutura da Central de Distribuição, localizada em Inhaúma, com tamanho de 45 mil metros quadrados. Nela o novo frigorífico tem capacidade para estocar 7 mil toneladas de alimentos, e o depósito 30 mil paletes. Hoje 75% do volume vendido nas lojas é abastecido pela Central de Distribuição, que conta com uma frota de 50 caminhões. Responsabilidade Social também é um grande diferencial da rede, que tem em seu quadro mais de 400 Pessoas com Deficiência (PcD’s) trabalhando em diferentes setores da empresa e, ainda, em torno de 450 Jovens Aprendizes se qualificando para o mercado de trabalho, além de investir também na empregabilidade de pessoas da terceira idade – Programa Todo Mundo no Mercado. Qualidade, preço, compromisso com o cliente e atendimento são fatores responsáveis pelo sucesso do Mundial no Rio de Janeiro.

Redes sociais:

http://www.supermercadosmundial.com.br



Facebook: Supermercados Mundial Oficial

Instagram: @supermercadosmundial

Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há 21 anos atua para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença aos mesmos patamares dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacita profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em http://www.institutoronald.org.br .