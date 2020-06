Sudeste ganha novos horários e rotas na malha aérea de junho da GOL

Atenta às necessidades de seus Clientes e à logística adequada para o escoamento de cargas – fluxo crucial em tempos de pandemia -, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea brasileira, divulga as alterações implementadas em sua malha aérea de junho, que entra em vigor no próximo dia 1º e segue até 30/6. Trata-se de um aumento sutil do número de voos e horários, mas de grande efeito para a comodidade de quem precisa se deslocar pelo País ou utilizar os serviços de transporte da empresa – evidentemente, calçado nos mais altos padrões de Segurança e sanitização praticados desde sempre pela GOL e intensificados na atual fase.

Em junho, serão 100 voos diários nacionais, ante os 68 previstos na malha essencial de maio, o que representa um acréscimo de 47% em relação ao mês anterior. Comparando-se com as operações vigentes no período que antecedeu a chegada do coronavírus ao Brasil, essa centena representa uma redução ainda marcante da capacidade da Companhia, de 87%. Desse total, 20 voos terão início em 10 de junho, destacando a relevância dos aeroportos de Congonhas (CGH), em São Paulo, e Galeão (GIG), no Rio de Janeiro.

Aeroporto de Congonhas

Um dos mais movimentados do País, o aeroporto de Congonhas passa a complementar as ofertas do aeroporto de Guarulhos, que deixa de concentrar todas as atividades da GOL. A empresa estabelece o retorno das decolagens do aeroporto paulista para Florianópolis (FLN), Navegantes (NVT) e Salvador (SSA), com quatro saídas na semana, e Recife (REC), com seis. Além disso, a Companhia retoma, também em Congonhas, horários corporativos para Belo Horizonte (CNF), Curitiba (CWB) e Porto Alegre (POA). Todos esses trechos entram em vigor no dia 10 de junho.

Galeão

No Galeão, a Companhia amplia a comunicação com o Nordeste, cujos destinos estão sendo contemplados desde maio. As novidades nesse aeroporto internacional são a rota para Aracaju (AJU), às terças, quintas e domingos, e as partidas para Curitiba e Porto Alegre (segunda a sexta e domingo), e Vitória (segunda, terça, quarta, sexta e domingo), todas com início em 10 de junho.

GOL

Aos poucos, bases em todo o País estão sendo reabertas. Em junho, a partir do dia 10, será a vez de Chapecó (XAP), em Santa Catarina, Ilhéus (IOS) e Porto Seguro (BPS), na Bahia, Juazeiro do Norte (JDO), no Ceará, e Petrolina (PNZ), em Pernambuco, sempre em ligação com o aeroporto internacional de Guarulhos. Com exceção de Juazeiro, com quatro saídas semanais, os demais destinos têm três frequências. A iniciativa favorece os Clientes que, por meio de conexões em solo paulista, precisam chegar a outras cidades brasileiras. Ajustes pontuais na malha aérea poderão ocorrer face a mudanças de cenários da pandemia ou exigências regulatórias.

As passagens para o mês de junho estão disponíveis e podem ser adquiridas no site www.voegol.com.br, no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento, 0300 115 2121, e através das agências de viagens.

