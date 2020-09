Submarino comemora aniversário com descontos e cashback

O evento traz ofertas em diversos departamentos com até R$ 1500,00 de cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta, e cupons de descontos

Aniversário do Submarino

Setembro é o mês do Aniversário do Submarino e, para celebrar a data, a marca preparou diversas promoções em departamentos como telefonia, eletrônicos, livros, games, entre outros. No site e no app, os clientes contam com a possibilidade de parcelar as compras em até 12x sem juros*, cupons de descontos de até R$200,00 em produtos selecionados, além de até R$1500,00 em cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta em compras pagas com o app Ame Digital.

Cashback

Entre as ofertas imperdíveis do site e do app estão o Smartphone Samsung Galaxy S20 por R$ 3999,00, com R$ 250,00 de cashback pagando com Ame Digital; Smart TV LG 70” Ultra HD 4K + Smart TV LG 50” Ultra HD 4K por R$ 6499,99, com R$ 500,00 de cashback pagando com Ame; Livro Pai Rico, Pai Pobre, Edição de 20 anos, por R$ 29,99; Coleção de Harry Potter com 7 volumes da saga por R$149,90 com a possibilidade de cupom de 20% de desconto na compra de 3 ou mais livros; Console PlayStation 4 Hits 1TB por 2599,99, com R$200,00 em cupom de desconto, e game The Last of Us II para PS4 por R$ 249,99, com 30% de cashback pagando com Ame Digital.

Submarino

Para saber mais, acesse: www.submarino.com.br.

*Parcela mínima de R$ 9,90.