Street Art de Careca e Alemão e Projetos Humanizados Marcam 3° Dia do DWalk – Semana de Design do Vale

O DWalk – Semana de Design do Vale entra no seu terceiro dia e aborda o universo do bem-estar, organização, artes e tecnologias que os setores da arquitetura e design trabalham no dia a dia, pesando no conforto e qualidade de vida das pessoas.

Os profissionais de grandes nomes da arquitetura e design nacional e mundial debatem e fazem palestras em transmissões gratuitas. Pela primeira vez o DWalk contará com exposição de artes e com uma grande intervenção com os artistas Careca e Alemão Arts, representantes da Street Arts.

Street Arts

Alemão Art já expôs em 25 países, inclusive no Museu do Louvre, em Paris, na França. E trabalho do Careca, ganhou espaços inusitados, hoje atua também na área automotiva e faz pinturas em telas e em residências a pedidos de arquitetos.

Os artistas toparam o desfio proposto pelo curador de artes do DWalk – Semana de Design do Vale, Victor Hugo Serrano Rosa, proprietário da Galeria Victor Hugo, em São José dos Campos. Victor Hugo propôs que a intervenção fosse feita no interior da loja que fica dentro do Colinas Shopping, em São José dos Campos.

“São artistas nacionais que conquistaram o mundo. Eles são responsáveis em democratizar o acesso das pessoas às artes”, explicou Victor Hugo.

Careca e Alemão Arts, juntos fizeram a intervenção na Galeria Victor Hugo, a pintura na parede de cinco metros da galeria será o legado do DWalk 2020, que teve que parar, pensar e se inspirar para que a pandemia não fosse um motivo para a não realização do evento, e a Semana de Design do Vale tornou-se o maior evento online do segmento na RMVALE.

A obra que começou dia 20, foi concluída em duas madrugadas com o tema Astronauta.

“A obra mostra conexão entre céu e terra, com dois astronautas. É uma referência da obra da Capela Sistina e Michelangelo. E ao mesmo tempo, representa a nova era, o avanço tecnológico que tem muito a ver com São José dos Campos, a conquista espacial, a globalização e a questão de conhecer e até mesmo passear em outros planetas”, explicou o curador de artes do DWalk.

As pessoas já podem conferir a obra na Galeria Victor Hugo, no horário de funcionamento do Colinas Shopping.

Programação do Dia

Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, programação do DWalk – Semana de Design do Vale, entre os assuntos conta com a Valeflex que terá o arquiteto Francisco Groch, da R4 Design, empresa especializada em espaços de trabalho de alto desempenho, ele fará uma conversa sobre mobiliário corporativo e as fortes tendências desse segmento em ascensão no Brasil, com foco em projetos humanizados. Groch é especializado em arquitetura para varejo, mercado corporativo e industrial, com projetos assinados para Lojas Renner, O Boticário, Guararapes, Grendene e Cyrela, Cavaletti, OPERIS e Lady.

A Bontempo prossegue com os Decornautas entrevistando especialistas e desta vez o bate papo será com Paula Lima que fala sobre a auto expressão, a riqueza da diversidade, a arte e a cultura como veículos condutores da personalidade.

O SENAC abordará a Ergonomia em Espaços Interiores com a arquiteta Vinie Pedra.

A Costa Flores terá a personal organizer Márcia Mello que abordará a “Organização de Closet”.

A Ekológica fará live com o designer Pedro Franco que desenvolve o alto design sempre valorizando a matéria prima e a cultura brasileira. É considerado uma das estrelas do design brasileiro e está à frente da A Lot of Brasil.

A Mobile Top fará nova rodada com arquitetos convidados para apresentar o Preview da Mostra Mobile Top 2021.

A Firmato PIÚ promove de manhã e à tarde, um bate papo com o designer Aristeu Pires sobre “Contexto e Arte”.

E a Sono Class tem os arquitetos Fábio Barrocal e Íris Lessa abordando “Qualidade de Vida e Bem-Estar”.

A programação completa você confere no Instagram: @dwalk_sjc.

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Transmissão gratuita e online: no Youtube do evento: https://www.youtube.com/channel/UCmdBKexid64yNNL7XIx79lw/videos e www.youtube.com/user/tudocomestilo

A programação foi desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.