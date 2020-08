Stock Light: Robe sobe no pódio na segunda posição em Interlagos

O gaúcho Gabriel Robe conquistou neste domingo mais um pódio na temporada da Stock Light, conquistando a segunda colocação, na prova que encerrou a segunda etapa da competição, em Interlagos/SP. O campeão da categoria de 2017, já havia subido no pódio na terceira colocação na etapa de abertura em Goiânia.

Gabriel Robe

A dupla da Motortech Competições formada por Robe e Márcio Campos esteve competitiva todo o final de semana, mas na corrida de sábado, tiveram alguns imprevistos, que impediram a busca pelas primeiras posições. Neste domingo, a dupla partiu para recuperação, com Campos conquistando a quarta posição.

O piloto da equipe tricampeã da Stock Light largou da quinta posição e fez uma largada sensacional pulando para a segunda colocação, conseguindo sustentar um ritmo constante, que o fez cumprir com sua meta: subir no pódio e na tabela de classificação do campeonato, onde ocupava a quinta posição e finalizou a etapa na terceira colocação.

“Foi uma corrida muito intensa. Consegui fazer uma boa largada pulando de quinto para segundo! Sabia que o Rafinha (Reis), ia ter um ritmo muito bom, já que ele classificou com pneus de chuva e largou com pneu slick zero para a corrida, o que nos dava uma certa desvantagem. Aí imprimi um ritmo muito forte durante toda a prova, virando volta de classificação a todo o instante. Fiz um jogo de xadrez com os pushs e, infelizmente, faltou um push pra conquistar a ultrapassagem. Fiquei muito feliz com o final de semana, com nosso trabalho com a equipe. Estão todos de parabéns! Agora é focar pra buscarmos a liderança do campeonato”, analisou o piloto do carro #35.

Campos largou na quarta posição e cruzou a linha de chegada na mesma colocação. “Foi um excelente resultado para equipe, mas no começo da corrida acabei me envolvendo numas disputas e acabei perdendo tempo, não consegui passar o (Gustavo) Frigotto, pois ele tinha um carro melhor de reta. Foi um final de semana de muito trabalho, mas mostramos muita competitividade e vamos seguir em busca do topo da tabela”, explicou o dono do carro #31.

Stock Light

Resultado:

1º Raphael Reis – 31m49s048

2º Gabriel Robe – a 1s661

3º Felipe Baptista – a 7s837

4º Márcio Campos – a 15s872

5º Matheus Iorio – a 16s730



Campeonato:

1º Raphael Reis – 89 pontos

2º Matheus Iorio – 74

3º Rafael Martins – 70

Gabriel Robe – 70

5º Gustavo Frigotto – 57

A participação do pilotos Márcio Campos é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Formando Campeões, proposto pela Motortech Competições.

Gabriel Robe -Foto:Bruno Terena/MS2

A participação do pilotos Gabriel Robe é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Superando Limites, proposto pela Motortech Competições.