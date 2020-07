Stock Light: Motortech Competições coloca Gabriel Robe no Top5 em Goiânia

Categoria de acesso volta a pista, com Robe mais uma vez sendo um dos grandes destaques da competição

A Stock Light voltou à pista, neste sábado, no Autódromo Internacional de Goiânia, com a primeira corrida que marca a rodada dupla de abertura da temporada acontecendo na tarde deste sábado. Na classificação alguns problemas atrapalharam a evolução da experiente dupla Gabriel Robe (em 6º) e Márcio Campos (em 7º), mas na corrida os dois campões já mostraram na largada, que os adversários não teriam “vida fácil”.

Stock Light

Os dois vinham evoluindo durante a prova, até um pneu traseiro de Campos estourar, forçando o piloto de Farroupilha (RS), a fazer um pitstop forçado. Robe seguiu firme na briga por posições, cruzando a linha de chegada na quinta colocação.

“A corrida foi boa! Consegui fazer uma boa largada, não me envolvi em nenhum acidente. Estávamos com um problema de setup, ontem que prejudicou nossa classificação e trabalhamos bastante e conseguimos reduzir o nosso ‘gap’ em relação as outras equipes. Temos que trabalhar mais um pouco para termos um ritmo igual ao deles e brigarmos por vitórias. O resultado me deixou bastante satisfeito, pois já conquistamos um top5 na primeira corrida do ano, somando bons pontos na disputa pelo título. Amanhã tem mais e eu consegui poupar pneu e push pensando na corrida 2”, concluiu o piloto natural de Pelotas (RS).

Neste domingo, a segunda prova está marcada para as 09h10, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Stock Car.

A participação do pilotos Márcio Campos é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Formando Campeões, proposto pela Motortech Competições.

Motortech Competições

A participação do pilotos Gabriel Robe é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Superando Limites, proposto pela Motortech Competições.