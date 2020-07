Stock Light: Em prova de estreia Arthur Leist sobe no pódio entre os rookies

Jovem piloto conquistou a terceira colocação entre os estreantes e o sétimo lugar na geral

A primeira corrida, que abriu a rodada dupla, da temporada 2020 da Stock Light, categoria de acesso da Stock Car, neste final de semana no Autódromo do Goiânia, em Goiás (GO), teve saldo positivo para o estreante Arthur Leist, da Motortech Competições, que conquistou a terceira posição entre os rookies e um sétimo lugar na geral.

Para o chefe da equipe, Adilson Morari a avaliação final é bastante positiva. “Parabéns para o Arthur pelo bom resultado, evoluiu na prova e soube administrar a pressão dos adversários. Amanhã será ainda melhor”, analisou.

Stock Light

Arthur Leist ficou satisfeito com sua primeira atuação na Stock Light, já que foi seu “debut” nos carros de turismo, pois o piloto gaúcho correu em 2019 na F4 americana. “Fizemos uma boa corrida. Sabíamos que de volta rápida não éramos tão rápido, mas de corrida tínhamos um bom ritmo, ainda falta um pouco para disputarmos as primeiras posições. Fizemos algumas mudanças no carro que foram positivas e vamos trabalhar mais ainda para amanhã, que sabe buscarmos um pódio na corrida 2. Fiquei bem satisfeito com a estreia, queria agradecer a equipe pela dedicação”, concluiu o jovem talento de 19 anos, que na transmissão da corrida pelo Youtube da categoria recebeu várias mensagens de incentivo e torcida durante a prova.

Neste domingo, a segunda prova está marcada para as 09h10, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Stock Car.