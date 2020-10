Stock Car: Especialista na pista de Cascavel, Campos conquista seu primeiro pódio em 2020

Piloto Lubrax chegou pela sexta vez entre os três primeiros no circuito paranaense e ampliou seu recorde na história da categoria em Cascavel, com seis pódios

Júlio Campos mostrou que o circuito de Cascavel (PR), palco da sexta etapa da Stock Car em 2020, é uma de suas especialidades. Na corrida 1 deste domingo (4), o piloto Lubrax chegou na terceira colocação e conquistou seu primeiro pódio na atual temporada. Com isso, o curitibano confirma sua condição de ser o piloto que mais foi ao pódio na história da principal categoria do automobilismo brasileiro no veloz traçado do oeste paranaense, com seis aparições.

O pódio no domingo foi uma recompensa ao esforço da equipe Crown Racing para deixar o carro de Campos em condições para a prova: na quinta etapa da temporada, no sábado (3), o curitibano sofreu uma batida na traseira ainda na primeira volta, o que o obrigou a abandonar a disputa. “Começamos o final de semana bem, mas o acidente na corrida de sábado nos prejudicou bastante. A equipe trabalhou muito até altas horas e me deu um carro muito bom para a classificação hoje e deu certo”, avaliou ele, que completou a prova 2 de domingo em 17º.

O piloto Lubrax espera que o terceiro lugar, seu melhor resultado até aqui em 2020, marque uma nova fase na temporada para ele. “Na corrida estávamos bem competitivos e nossa estratégia deu certo! Vínhamos de corridas difíceis e voltar ao pódio em Cascavel, onde sempre tenho bons resultados, dá um novo gás para a outra metade do campeonato, que inicia no Velocitta”, afirmou o piloto Lubrax, em referência à sede da próxima parada da categoria no calendário.

Stock Car

A próxima etapa da Stock Car em 2020, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), acontece mais uma vez em sistema de rodada dupla. A sétima e oitava etapas do campeonato serão disputadas dias 17 e 18 de outubro, respectivamente.

LUBRAX

Lubrax é o lubrificante oficial da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Os lubrificantes são produzidos na fábrica da BR Distribuidora localizada no município de Duque de Caxias (RJ), maior planta industrial do gênero em um único site, na América Latina. A linha completa é composta por mais de 130 produtos para motor, transmissão e outras aplicações não só automotivas, mas também industriais, ferroviárias e marítimas. Além do Brasil, Lubrax é comercializado em mais quatro países sul-americanos: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

O Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte, e do Ministério da Cidadania apresenta: Projeto Racing Stock Car II, que foi idealizado pela Associação RACING e desenvolvida em parceria com a equipe CROWN RACING, tendo como patrocinadora a Petrobras.

ASSOCIAÇÃO RACING

A Associação RACING é uma associação civil sem fins lucrativos cujo objetivo é promover e auxiliar no desenvolvimento de pilotos e equipes de competição.

Por Geferson Kern