Stock Car: Denis Navarro no pódio na Corrida do Milhão

A Cavaleiro Sports tem bons motivos para comemorar, depois de um terceiro lugar de Denis Navarro na Corrida do Milhão Solidário, neste domingo, em Interlagos/SP. Com o classificatório na manhã deste domingo, tanto Denis Navarro, quanto Marcos Gomes, davam indícios de que o dia seria coroado com uma grande boa, pois no Q1, a dupla da equipe comandada por Beto Cavaleiro, fez uma dobradinha no topo da tabela com Navarro em P1, e Gomes em P2. Com o ótimo resultado, os dois partiram para o Q2, onde mantiveram o bom desempenho ficando com a oitava e nona posição no grid de largada.

Na largada, Navarro se livrou das confusões e manteve a posição do início, mas logo conseguiu ganhar posições, onde nas primeiras voltas já aparecia entre os cinco primeiros colocados. Usando o push na hora certa fez uma ultrapassagem dupla na reta dos boxes superando dois concorrentes. Com uma rápida operação da Cavaleiro Sports, que realizou um pit stop perfeito, o piloto do carro #05 voltou colado nos primeiros colocados para cruzar a linha de chegada na terceira colocação.

“Foi perfeito! Tínhamos um ritmo muito bom desde o classificatório, onde já nas primeiras voltas vi que dava para brigar pelo pódio. Larguei bem, pulei na frente de dois adversários e conseguimos administrar muito bem a pressão dos concorrentes. A Cavaleiro Sports está de parabéns, esse é meu segundo pódio com o time, que se tornou a minha casa e estamos evoluindo cada vez mais”, explicou o piloto.

O chefe da equipe, Beto Cavaleiro, destacou o ótimo desempenho do time. “Sabíamos que tínhamos um carro muito bom para pista seca. Fizemos todo um acerto para andar no seco e as coisas mudaram na sexta-feira e no sábado, com pista molhada e chuva o tempo inteiro. No domingo, logo na primeira sessão do classificatório – o Q1 – fizemos os dois melhores tempos. Na corrida fomos muito bem com o pódio do Denis e o Marquinhos marcando a volta mais rápida da corrida, onde um erro de abastecimento lhe tirou as primeiras posições, mas a equipe foi muito bem. Tivemos um dos resultados mais expressivos, pois foi performance pura”.

Marcos Gomes cruzou a linha de chegada na 12ª colocação somando pontos importantes para o campeonato.