Stock Car: com vitórias de Baptista e Serra, Ramos é o novo líder do campeonato

Foi um final de semana cheio de marcos memoráveis. No sábado, antes de vencer a quinta etapa, Thiago Camilo quebrou o tabu pessoal de nunca ter obtido uma pole em Cascavel, única pista que faltava em seu currículo. Já neste domingo, Bruno Baptista registrou a sua primeira pole position da carreira na Stock Car, para depois também vencer uma das duas provas que compuseram a sexta etapa. E o atual campeão Daniel Serra quebrou um jejum de quase um ano e meio sem vencer ao cruzar no primeiro lugar a linha de chegada da segunda e última corrida do domingo – sua vitória mais recente havia acontecido na primeira etapa de 2019, disputada em abril. Serra, aliás, foi o nome das três provas do final de semana, já que com seu Chevrolet Cruze foi o maior pontuador do encontro. Mas brilhou forte também a estrela de Cesar Ramos, que mesmo sem vencer assumiu a liderança do campeonato.

Ramos agora lidera com 146 pontos. O segundo colocado é Ricardo Zonta (132), com Thiago Camilo e Ricardo Maurício empatados no terceiro lugar, com 130 pontos. Rubens Barrichello, que chegou líder a Cascavel, agora é o quinto colocado (126). Depois de um início de temporada fora do forte padrão de seu tricampeonato, Daniel Serra somente agora começa a encostar nos líderes e soma 119 pontos na sexta posição.

Stock Car

As provas de Cascavel foram o maior teste do ano até o momento para pilotos, equipes e também para o Toyota Corolla e o Chevrolet Cruze. Com temperaturas ambientes na casa dos 38 graus e perto de 50 graus no asfalto, a performance e a resistência de todos foram exigidas ao máximo.



“A estratégia da nossa equipe foi toda voltada para a primeira corrida. Mesmo assim, não foi nada fácil conquistar a pole e a vitória. O mínimo de erro numa volta na pista ou no reabastecimento e troca de pneus no box seria o suficiente para não vencer. Felizmente, a equipe trabalhou muito bem e eu consegui a vitória aqui em Cascavel”, explicou Bruno Baptista, que agora soma duas vitórias na Stock, já que foi o melhor em uma das provas que a categoria disputou no Velocitta, em 2019.

Desempenho aprimorado – Mais eficiente piloto do final de semana, Daniel Serra comemorou o resultado mas ressalvou que o desempenho ainda pode ser aprimorado: “Acabou bem o final de semana, mas não podemos esquecer os pontos que temos que a melhorar. A classificação não foi muito boa. Mas, foi positivo sair de um décimo oitavo lugar na classificação para (a condição de) maior pontuador do final de semana. Isso mostra o espirito da equipe, que a gente sabe onde quer chegar e vamos trabalhar pra chegar lá”, resumiu.



O novo líder Cesar Ramos também elogiou a capacidade de reação de sua equipe. “Sair líder depois da nona corrida entre 18 a serem disputadas, exatamente a metade do campeonato, mostra que estamos realmente fortes. Não é à toa que a gente está nesta posição”, comentou ele. Sobre a briga entre as duas marcas, ele pontuou o crescimento dos Cruze na competição. “Se a gente for ver, as duas poles do final de semana foram dos Corolla, mas tivemos mais Chevrolets no top-10 do que os Toyota. Está bem parelho, mas a gente está confiante que tem um carro bom na mão e continuará tendo nas outras pistas”, avaliou.

O encontro deste final de semana potencialmente poderia conceder um recorde máximo de 84 pontos para quem vencesse as três provas. E Daniel Serra levou seu Cruze a registrar nada menos que 61 (ou 72,6% do total). O segundo melhor pontuador foi Thiago Camilo (Toyota Corolla, 52 pontos), com Cesar Ramos (Toyota Corolla, 49) e Átila Abreu (Chevrolet Cruze, 41) a seguir. Considerando apenas as duas corridas da sexta etapa, disputadas neste domingo, Serra também foi o melhor, somando 35 pontos, contra 33 de Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze) e Cesar Ramos, 32.

As próximas etapas das Stock Car serão disputadas nos dias 17 e 18 de outubro, no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Confira os resultados e estatísticas do final de semana:

Classificação do campeonato

1º – Cesar Ramos – 146 pontos

2º – Ricardo Zonta – 132

3º – Thiago Camilo – 130

4º – Ricardo Maurício – 130

5º – Rubens Barrichello – 126

6º – Daniel Serra – 119

7º – Átila Abreu – 116

8º – Rafael Suzuki – 104

9º – Allam Khodair – 103

10º – Nelsinho Piquet – 99

11º – Gabriel Casagrande – 93

12º – Bruno Baptista – 91

13º – Denis Navarro – 80

14º – Julio Campos – 70

15º – Cacá Bueno – 69

16º – Diego Nunes – 67

17º – Galid Osman – 57

18º – Guilherme Salas – 57

19º – Lucas Foresti – 52

20º – Gaetano di Mauro – 52

21º – Matías Rossi – 45

22º – Pedro Cardoso – 35

23º – Marcos Gomes – 27

24º – Tuca Antoniazzi – 24

25º – Vitor Genz – 11

26º – Vitor Baptista – 8

Maiores pontuadores na soma das três provas em Cascavel



1º – Daniel Serra – 61 pontos

2º – Thiago Camilo – 52

3º – Cesar Ramos – 49

4º – Átila Abreu – 41

5º – Denis Navarro – 36

6º – Allam Khodair – 35

7º – Gabriel Casagrande – 33

8º – Ricardo Zonta – 32

9º – Rafael Suzuki – 32

10º – Bruno Baptista – 32

Maiores pontuadores da sexta etapa (duas provas deste domingo)



1º – Daniel Serra – 35 pontos

2º – Gabriel Casagrande – 33

3º – Cesar Ramos – 32

4º – Bruno Baptista – 30

5º – Denis Navarro – 27

6º – Átila Abreu – 26

7º – Diego Nunes – 26

8º – Julio Campos – 26

9º – Thiago Camilo – 22

10º – Ricardo Zonta – 20

Quinta etapa da Stock Car, em Cascavel:



1º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 34 voltas

2º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 2s245tta

3º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 3s085

4º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 11s621

5º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 14s191

6º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 17s443

7º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 19s267

8º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 20s606

9º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 21s386

10º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 23s585

11º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 32s101

12º – Pedro Cardoso (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 33s957

13º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 34s302

14º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 37s017

15º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 40s491

16º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 46s047

17º – Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

18º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

19º – Gaetano di Mauro (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

20º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 8 voltas

1ª Corrida da 6ª etapa em Cascavel:



1º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 28 voltas

2º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 4s024

3º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 9s456

4º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 10s991

5º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 15s344

6º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 17s604

7º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 18s324

8º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 19s286

9º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 22s502

10º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 22s642

11º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 22s805

12º – Lucas Foresti (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 24s683

13º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 36s655

14º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 1 volta

15º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

16º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

17º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 2 voltas

18º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 5 voltas

19º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 5 voltas

2ª Corrida da 6ª etapa em Cascavel



1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 26 voltas

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 0s400

3º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 5s193

4º – Gaetano di Mauro (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – a 6s800

5º – Nelsinho Piquet (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 11s194

6º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 11s690

7º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 13s076

8º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 13s351

9º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 13s699

10º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 14s040

11º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 14s452

12º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 14s802

13º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 15s075

14º – Lucas Foresti (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 18s713

15º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 19s073

16º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 20s338

17º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 20s877

18º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 24s121

19º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 34s557

20º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) – a 43s113

21º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – aa 2 voltas

Vencedores em Cascavel ainda em atividade:



1 – Marcos Gomes, 3 vitórias

2 – Rubens Barrichello e Átila Abreu, Thiago Camilo, 2

6 – Vitor Genz e Cacá Bueno, Bruno Baptista e Daniel Serra, 1

Vencedores das etapas realizadas pela Stock em 2020:



Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra