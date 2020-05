Stefanini anuncia parceria inédita com a Crayon Data para uso de plataforma de personalização liderada por Inteligência Artificial

A Stefanini, referência em soluções digitais, acaba de anunciar parceria inédita com a Crayon Data, empresa de inteligência artificial e big data com sede em Singapura (Ásia). Pelo acordo, a multinacional brasileira terá os direitos adquiridos de comercializar no Brasil e na América Latina a plataforma maya.ai, com seu motor de recomendação, que permite selecionar e disponibilizar informações a partir de visitas de consumidores em vários canais digitais. São dados gerais, hiper personalizados e não invasivos que podem auxiliar clientes em uma seleção específica para empresas de setores como bancos, comércio eletrônico, viagens, companhias aéreas, rede hoteleira, restaurantes, entre outros.

A plataforma de recomendação maya.ai vem equipada com um amplo conjunto de dados externos, acompanhados por uma curadoria, apoiados por inteligência artificial de ponta, com entregas de informações por meio de uma série de APIs amigáveis e fáceis de usar que atendem às necessidades das equipes de portfólio, campanhas, análises e parcerias de uma empresa indicando as áreas de consumo daquele usuário. Entre os principais recursos desta plataforma completa estão a capacidade de aumentar o envolvimento e engajamento do cliente em todos os canais de comunicação, impactando a experiência e o share of wallet deste usuário em todos os segmentos de atuação.

“Seu desenho funcional permite usabilidade única, que simplifica a compreensão e extração de dados, sem necessidade de nenhum manual de instrução. A aplicação da maya ajuda as empresas a melhorarem seu desempenho e democratiza o mundo do big data e da inteligência artificial. É uma ferramenta viva e extremamente intuitiva”, destaca Felipe Tadeu de Souza Lima, head de Business Analytics da Stefanini Brasil.

Inteligência artificial

A solução da Crayon Data combina IA, big data e analytcs, permitindo engajamentos múltiplos em canais e conversas em grupo com mensagens diretas (DM), SMS, e-mail, notificações e plataformas sociais. Inclui também uso de várias ferramentas (digital, analíticas, CRM), entre outras frentes de análise que formam a experiência personalizada do consumidor.

A maya foi totalmente concebida dentro dos padrões de privacidade e segurança da lei europeia, com normas previstas pelo GPDR (General Data Protection Regulation), e que no Brasil recebe o nome de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), prevista para entrar em vigor até o ano que vem.

“É uma satisfação imensa desenvolver uma parceria com o Grupo Stefanini, que já possui produtos muito alinhados com as nossas ofertas, que oferecem inteligência artificial e outros sistemas digitais capazes de agregar ainda mais valor ao poder dos dados. Além disso, nossa plataforma de personalização, maya,ai, pode impulsionar ainda mais os negócios em várias partes do ecossistema bancário, levando a uma experiência superior do consumidor”, afirma Vijay Anand, Chief of Sales, EU & Americas da Crayon Data.

Com essa parceria, o Grupo Stefanini amplia sua gama de soluções digitais para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital e com um olhar cada vez mais integrado e com resultados consistentes.

Crayon Data

Crayon Data é uma empresa de inteligência artificial e big data baseada em Singapura (Ásia). É identificado pelo Gartner como um dos 40 principais fornecedores de personalização digital. A Crayon permite que clientes de primeira linha em setores como bancos, comércio eletrônico e viagens e hospitalidade tenham conversas personalizadas com cada um de seus clientes, em vários canais de comunicação. A plataforma de personalização da Crayon, maya.ai, equipa as empresas tradicionais com a capacidade de criar experiências personalizadas em escala e com velocidade. A plataforma inclui conjuntos de dados externos ricamente curados e vastos, apoiados por inteligência artificial de ponta, entregues através de uma série de APIs fáceis de usar. Isso ajuda a atender às necessidades das equipes de portfólio, campanhas, análises e alianças das empresas. A Crayon foi reconhecida como uma das startups mais inovadoras de big data e IA de plataformas globais como Gartner, TIEcon, CEBIT, IBM Watson e OrangeFab.

Stefanini

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 32 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO).

Presente em 41 países, a Stefanini foi apontada, pelo quarto ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2018.

