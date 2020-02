Startup paranaense cria primeiro veículo 100% elétrico a ser fabricado em série no Brasil

Veículo não tem ruídos, não polui e pode percorrer 100 km com menos de R$ 9,00

Projeto está em fase de aceleração na Aceleradora Sistema FIEP

Depois de dois anos de pesquisas, testes com protótipos e muita criatividade, um grupo de engenheiros eletricistas e mecânicos de Curitiba criou o primeiro veículo 100% elétrico a ser fabricado em série no Brasil.

Veículo 100% elétrico

O veículo 100% elétrico do tipo buggy também contou com o trabalho de designers, sendo especialmente projetado para atender a demanda turística do Brasil, que possui uma das maiores extensões litorâneas do mundo.

Buggy Power

Batizado de Buggy Power, o veículo elétrico 100% montado no Brasil tem diferentes tecnologias embarcadas e é o que se pode chamar de mobilidade totalmente sustentável. O buggy elétrico da eiON também pode ser conectado por smartphone e compartilhado, sendo perfeito para utilização em aplicações turísticas, tais como em resorts e em clubes de campo.

Equipado com baterias de íons de lítio de última geração, que também estão sendo 100% montadas no Brasil através de uma parceria da eiON com uma gigante multinacional, o carro é ambientalmente correto, tem zero ruído, zero emissões e zero poluição.

O tempo de recarga das baterias do modelo padrão do buggy da eiON varia entre 2 a 5 horas, dependendo se for carregado em uma tomada 220 ou 110V, respectivamente. O Buggy Power pode percorrer 100 km com menos de R$ 9,00 e tem autonomia acima de 200 km nas versões mais exclusivas.

“A eiON foi concebida para ser uma fabricante brasileira de veículos elétricos, referência em soluções acessíveis e sustentáveis em mobilidade. De início, pretende atender resorts e locais voltados ao ecoturismo. Contudo, o carro também pode ser utilizado tanto na área urbana quanto na zona rural e no litoral”, explica um dos diretores da startup, Hélio Mitsuo Sugai.

Aceleradora

Com tantas possibilidades de negócio que surgiram após a realização dos testes nos primeiros protótipos, o grupo de engenheiros de Curitiba responsável pelo projeto pensou em novas estratégias para dar vida ao produto, quando então foi concebida a startup eiON, que procurou apoio junto à Federação das Indústrias do Estado do Paraná – Sistema Fiep.

Assim, atualmente a eiON participa da Aceleradora Sistema FIEP. “Acreditamos que o veículo elétrico da eiON é um projeto muito importante para o país, por trabalhar com tecnologias disruptivas da atual revolução da mobilidade que o mundo está vivenciando”, argumenta João Bosco Faiad Militão, consultor do Sistema FIEP.

Ele também ressalta a criatividade do grupo de engenheiros da eiON, que pensou num buggy, que alia as ideias de mobilidade e diversão. “O conceito do buggy elétrico da eiON – associado a um estilo de vida sustentável – foi decisivo para receber a empresa em nossa Aceleradora. Estamos orgulhosos em poder apoiar a iniciativa para que o empreendimento ganhe escala e venha atender a todo o Brasil no menor prazo possível”, completa Militão.

Início da Produção em Série

Com base na informação de consultores que atuam neste nicho de mercado, a eiON estima que a demanda por buggies no país seja de mil unidades por ano. Além disso, também existe uma demanda internacional.

A produção do Buggy Power em escala comercial está prestes a ser iniciada. “O processo do desenvolvimento do veículo elétrico nacional seguiu o padrão globalmente adotado em processos de inovação, com a fabricação de um primeiro protótipo, normalmente chamado de protótipo alfa, seguido da industrialização de um protótipo beta, com diversos aprimoramentos e adaptações para produção em escala, e de um lote de veículos chamado de cabeça de série, que já está em processo de fabricação, com a estruturação de toda a cadeia produtiva”, afirma o diretor da startup Hélio Mitsuo Sugai.

O Buggy Power foi projetado para trabalhar com o sistema chamado de packs expansivos de baterias, com três opções de autonomia, que contam com um, dois ou três packs de baterias, além de diversos outros opcionais à escolha do cliente.

Para os interessados, o buggy elétrico da eiON já tem preço final a partir de R$ 99 mil e disponibiliza informações no www.aaaeion.com. Mesmo a versão mais simples do Buggy Power já vem equipada com freios à disco nas quatro rodas, acelerador eletrônico, controle eletrônico de tração, sistema de frenagem regenerativa (KERS), tração traseira, bancos anatômicos e equipamento de segurança Santo Antônio inserido na carroceria.

Com a apoio da Aceleradora Sistema FIEP a eiON tem aprimorado a gestão do negócio com mentorias, a fim de fortalecer todas as áreas da empresa que tem planos de atuar nacionalmente.

Todas as unidades fabricadas até o momento foram utilizadas para testes e aprimoramento do produto, que pretende chegar ao mercado para conquistar a sua clientela. O Buggy Power será comercializado com garantia de um ano. O motor elétrico terá garantia de 10 anos, sendo que as baterias poderão ser contratadas com garantia estendida de até 5 anos.

Como o veículo é equipado com powertrain fabricado no Brasil, além de ser o único veículo elétrico a ser produzido em série no país, também é o que tem o maior índice de nacionalização de componentes.

Até o presente momento, com a estruturação da startup, desenvolvimento dos protótipos e do lote de veículos cabeça de série, todos os custos foram suportados pelos idealizadores do veículo elétrico nacional, sem a participação de investidores institucionais.

Confira algumas vantagens do buggy 100% elétrico nacional:

Mais “limpo”

O veículo não emite gases poluentes.

Mais silencioso

O buggy praticamente não emite ruídos.

Econômico

Proporciona mais de 70% de economia no custo do quilômetro rodado quando em comparação com os buggies a combustão.

Manutenção

O motor elétrico é praticamente isento de manutenção, não necessitando de regulagens ou trocas de óleo. As peças mecânicas (freios, suspensão, etc.) são as mesmas já utilizadas nos buggies tradicionais.

Seguro

O carro é seguro, confiável, tem baixo custo de manutenção e é mais durável em comparação aos modelos convencionais.

Desempenho

A performance é semelhante a um buggy comum, sendo o torque nas rodas controlado eletronicamente, com monitoramento online das baterias de íons de lítio de última geração.

eiON

A startup eiON (www.aaaeion.com) nasceu em Curitiba-PR, em outubro de 2018. Os engenheiros idealizadores decidiram criar um buggy 100% elétrico com tecnologia nacional, aumentar o nível de industrialização do Brasil e, assim, oferecer às futuras gerações um meio de transporte seguro, sustentável e ambientalmente mais correto.