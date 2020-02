Startup brasileira apresentará novo hábito mundial para consumo de café em feira internacional de alimentos em Barcelona

Do Brasil para a Espanha e para o mundo! Essa é a proposta da Cafene Innova, startup de tecnologia alimentar criada para lançar um novo hábito de consumo do café: para comer. O produto será apresentado ao mercado internacional com a marca BitCoffee durante a Alimentaria, feira bienal que acontecerá em Barcelona de 20 a 23 de abril deste ano.

O evento é considerado uma das maiores plataformas globais para a indústria da alimentação, bebidas e hotelaria. São previstos mais de 150 mil visitantes de diversas partes do mundo em busca de grandes negócios. E, para isso, o evento conta com aproximadamente 4 mil empresas expositoras.

BitCoffee

BitCoffee é obtido a partir do processamento de café 100% Arábica Premium, que resulta em uma massa de café integral na qual estão preservadas as características de aroma e sabor, além da oferta nutricional do produto. A inovação será lançada em três sabores: “espresso”, “cappuccino” e “café com leite”, proporcionando uma experiência até então desconhecida pelo consumidor.

“É uma grande responsabilidade apresentar uma inovação brasileira para o mercado europeu dentro da maior plataforma internacional na indústria da alimentação. É um passo muito importante para a marca”, comenta Pedro Melo Jr, CEO da Cafene Innova.

Cafene Innova

A Cafene Innova é uma extensão de negócio da Brascase Brasil, companhia que atua no mercado brasileiro e internacional desde 1987, especializada em importação e exportação. Possui escritório em São Paulo, Lisboa –Portugal-, Miami –Estados Unidos- e parceiros na China. Mais informações pelo site www.brascasebrasil.com.br.

Brascase Brasil

A feira Alimentaria Barcelona é líder desde sua primeira edição, em 1976. Sua trajetória denota constante progressão, tanto em número de visitantes como de expositores. O apoio e a fidelidade dos profissionais do setor permitiram que Alimentaria superasse a simples exposição de produtos para converter-se numa plataforma de informação e promoção do setor alimentício. Mais informações no site http://www.alimentaria-bcn.com/.