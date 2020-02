SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood: o grande momento do setor alimentício será realizado no Rio de Janeiro

A expectativa é receber mais de 50 mil profissionais do ramo e os maiores líderes do setor no Riocentro

Serão mais de 40.000 m², gerando 8 mil empregos diretos e indiretos, e trazendo ao público novidades de mais de 500 marcas expositoras

Em sintonia com os avanços e necessidades do setor, nos dias 16, 17 e 18 de março de 2020 ocorre a SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood, evento de exposição e conferência que reúne os principais líderes do setor alimentício do Brasil para gerar negócios, além de conhecer lançamentos de produtos e serviços. Realizado anualmente no Riocentro pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e Escala Eventos, o evento é considerado o melhor Trade Show da América Latina.

Essa é a oportunidade do ano para os cerda de 600 maiores líderes supermercadistas do País estarem em contato com expositores e visitantes da indústria, fornecedores e lançamentos tecnológicos que norteiam a categoria, instituições financeiras, serviços, equipamentos, alimentos, bebidas e inúmeras soluções de um dos setores básicos na vida dos brasileiros. Serão 3 dias de networking, atualização, negociações valiosas e fechamento de negócios que fomentam importações e exportações, impactando a vida de milhões de pessoas.

MUITO ALÉM DO FOOD

Na visão de Fábio Queiróz, presidente da ASSERJ, o público deve enxergar a SRE Trade Show como o evento mais completo da categoria. Do workshop gastronômico à sobremesa. Da cozinha industrial ao cafezinho. O encontro reúne desde os grandes players já consolidados às marcas recentes e independentes, passando pela área de cosméticos, bebidas, equipamentos, alimentos, serviços, instituições financeiras, desenvolvedores de software, transportadoras, entre outras.

“Este ano, além de apresentar os principais lançamentos de produtos e serviços, queremos valorizar a capacitação da nossa categoria. Pensando nisso, estamos investindo muito na gestão do conhecimento, trazendo diversas palestras e painéis de especialistas da indústria, do varejo e de instituições relevantes para o setor. O foco é trazer informação e motivar os profissionais do nosso segmento! Para isso, este ano teremos uma mega estrutura no meio de um dos pavilhões do Riocentro, a Arena SRE Conference, que será palco para nomes renomados! Estamos ansiosos para ver o impacto do público com as palestras e painéis. Tudo foi projetado para ampliar o desenvolvimento e a inovação do setor.”, ressalta o executivo.

ARENA SRE CONFERENCE

A estreia mais aguardada – e requisitada – desse ano é a Arena SRE Conference, que promete ser inesquecível. Com uma plataforma 360º projetada com alta tecnologia e que permite até 4 conteúdos simultâneos, a Arena tem como objetivo proporcionar conteúdo de qualidade e insights sobre os assuntos que norteiam a vida de profissionais de todo Brasil.

Serão quatro “pétalas” com diferentes conteúdos, cada uma patrocinada por um braço da ASSERJ e da Escala Eventos: IDEIA – Instituto de Desenvolvimento e Inovação ASSERJ, terá assuntos técnicos e conhecimento especializado; Conecta Varejo, temas voltados para tecnologia do setor; Arena Super Negócios, espaço oferecido pela revista da Associação com painéis sobre indústria, supermercados e instituições relevantes; e a Arena do Conhecimento promovida pela Escala Eventos.

Repetindo o sucesso dos últimos anos, os mais de 50 mil visitantes também poderão viver experiências inesquecíveis no Gourmet Show que oferecerá aulas com chefs internacionais e workshops com especialistas, aproximando executivos, empresários, nutricionistas e outros profissionais.

NOVO ESPAÇO – EXPO NATURE

Outra novidade desse ano é a Expo Nature, um espaço segmentado que reúne foodtechs, produtores de orgânicos e alimentos saudáveis. Entre as empresas que marcarão presença no espaço está a Fit´Óka que possui uma linha de produtos 100% saudáveis, assados e produzidos com massas de tapioca, óleo de coco e fibras de coco. A Elemento Mineral também garantiu um stand na feira para mostrar a simplicidade e sinergia com a natureza dos antigos rituais de beleza, traduzidos em produtos contemporâneos feitos com rochas, cristais, metais, águas minerais que se transformam em poderosos ingredientes cosméticos e com propriedades terapêuticas e metafísicas.

SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood

Local: Riocentro | Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22783-127

Data: 16 a 18 de março de 2020 Horário: ???

Site: http://www.superrioexpofood.com.br/

ASSERJ

Criada em 1969, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo unir, servir e representar o segmento supermercadista nos cenários político, econômico e social, promovendo a interação entre os players e o desenvolvimento da qualidade da gestão. Hoje comandada pelo executivo Fábio Queiróz, eleito presidente em 2015, a ASSERJ representa os interesses de quase 400 grupos supermercadistas do Estado do Rio de Janeiro e oferece a seus associados diversos benefícios, como cursos de aperfeiçoamento, palestras, consultoria e assessoria na área jurídica. Mais informações em http://www.asserj.com.br.

ESCALA EVENTOS

Escala Eventos atua há mais de 30 anos no mercado de eventos de grande porte, nacionais e internacionais. A agência atrai a parceria de grandes marcas e empresas por reunir em seu portfólio todas as ferramentas para inserir no mercado grandes eventos e ações de marketing promocional. Trabalhando sempre com criatividade e sinergia, integrando técnica e sensibilidade, experiência e inovação, teoria e prática em todos os seus departamentos.