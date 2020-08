SPOILER! NIINA SECRETS COMANDA REVELAÇÃO DE SUA AGUARDADA LINHA COM EUDORA

Quando o assunto é beleza e estilo de vida, Niina Secrets se consolida como um dos nomes de maior destaque da atualidade. Com uma trajetória de mais de dez anos, a empreendedora e influenciadora digital é uma das pioneiras no ramo e conquistou uma legião de mais de três milhões de fãs ao longo do caminho.

Eudora, do Grupo Boticário, acredita no empoderamento feminino por meio da beleza e viu em Niina a parceria perfeita para o lançamento de uma nova linha de cosméticos, pensada especialmente para o público brasileiro e, sob a ótica da influenciadora, cocriada com um time ilustre e diverso de consumidoras e representantes da marca, além de fãs de Niina e amigos criadores de conteúdo experts em maquiagem para entender necessidades reais no universo da beleza e desenvolver produtos que abracem a pluralidade do país.

Niina Secrets

O resultado desta união especial materializou-se na primeira coleção da linha Niina Secrets Eudora, que conta com cinco itens que apresentam design moderno, embalagens premium e cores universais: base, batom líquido, lip balm, primer e esponja. Confira:

Fotos: Divulgação

A linha tem data de lançamento prevista para 29 de setembro e, até lá, Niina promete compartilhar mais spoilers com novas informações sobre os produtos, que prometem aliar sua personalidade jovem e versátil às tecnologias inovadoras e texturas revolucionárias de Eudora.

Niina Secrets -Foto: Divulgação

EUDORA

EUDORA acredita no protagonismo feminino e que a beleza impulsiona a jornada das mulheres brasileiras. A marca do Grupo Boticário quer levar seus mais de 600 produtos para fazerem parte das suas trajetórias. São eles que dão confiança e estímulo para que ela conquiste, cada vez mais, os seus desejos.

EUDORA nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil. Chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, e-commerce oficial, farmácias selecionadas e grandes redes varejistas.

FALE COM EUDORA: 0800 727 45 35

Conheça a loja virtual: www.eudora.com.br