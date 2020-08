Som automotivo é opção de presente para pais de todos os estilos

Pioneer apresenta suas sugestões em Multimídia Receivers, Alto-Falante e Acessórios para acertar na escolha do presente para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e nada melhor do que aproveitar a data para dar aquele upgrade no veículo do seu pai, com as sugestões de presente que a Pioneer do Brasil, líder mundial no segmento de som automotivo, apresenta para a data tão especial. A marca possui uma ampla variedade de Multimídia Receivers, Alto-Falantes e Acessórios para agradar a todos os estilos de pais e proporcionar a eles uma experiência audiovisual completa.

Todos os produtos da Pioneer podem ser comprados de forma segura, a partir do site http://pioneer.com.br/comprar-online/,que dá acesso às páginas dos principais e-commerces do País.

Para os pais que buscam maior conectividade com o smartphone e performance superior em áudio e vídeo, a sugestão da Pioneer é o multimídia receiver DMH-Z5380TV, lançado recentemente em substituição ao modelo SPH-DA138TV. O aparelho se destaca pelo incremento dos recursos Android Auto e WebLink, além da conectividade com os sistemas operacionais iOS e Android.

O novo multimídia receiver conta ainda com interface responsiva e personalizável, com performance superior em áudio e vídeo graças aos seus componentes eletrônicos de alta qualidade. Também é compatível com Apple Carplay, Waze, Google Maps, Youtube e outros aplicativos. Além disso, possui TV Digital integrada e Bluetooth para realização segura de chamadas telefônicas e streaming de áudio e vídeo.

Multimídia receiver DMH-Z5380TV. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 1.699,00

Para os pais que não abrem mão de curtir os seus artistas favoritos através do DVD, além de tecnologia, qualidade e segurança, a dica de presente da Pioneer é o multimídia receiver AVH-G228BT, que faz parte da nova geração de multimídias receivers da Linha G. O dispositivo se destaca pelo equalizador gráfico de 7 bandas, que suporta ampla variedade de mídias e conta com uma interface superior intuitiva, indicando claramente instruções, modos e funções contidas no equipamento.

O multimídia receiver também possui conexão via Bluetooth para reprodução de áudios e realização de chamadas hands-free, o que possibilita ao usuário fazer e receber ligações telefônicas em segurança, mesmo enquanto dirige. Conta ainda com entrada para câmera de marcha à ré, para facilitar a execução dessa manobra.

O novo dispositivo da Linha G possui DVD Player, tela de 6.2″ WVGA, entrada USB e Rádio AM/FM.

Multimídia receiver AVH-G228BT. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 999,00

Para os pais mais atentos ao desempenho dos acessórios de áudio, que apreciam respostas suaves e precisas nas frequências médias e agudas, a Pioneer tem como sugestão o Kit Duas Vias TS-C1790BR. Projetado com cone de celulose e fibra de vidro, este kit duas vias entrega um som mais puro e natural em toda a largura de banda. A nova estrutura de ímã e dust cap de alumínio tornou os alto-falantes mais potentes, com 100W RMS, além de entregar graves mais profundos e melhor resposta sonora.

Kit Duas Vias TS-C1790BR. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 350,00

E para os pais que buscam tecnologias capazes de unir segurança e entretenimento, a sugestão da Pioneer é a Dashcam VREC-200CH, que foi projetada com sensor de alta resolução, o que a torna própria para a gravação de vídeos de elevada qualidade e fidelidade. O destaque do produto é a câmera de ré que pode ser integrada ao espelho retrovisor, o que possibilita ao motorista visualizar as imagens traseiras de seu veículo sem a necessidade de olhar para trás.

A câmera também integra outras funcionalidades, tais como: gravação contínua, a partir do momento em que o veículo é ligado ou quando ativada manualmente; proteção automática para preservação de arquivos em caso de emergências, graças ao Sensor-G integrado; gravações com ou sem áudio; capacidade para cartão microSD de até 32GB (cartão não incluso); e monitoramento de estacionamento com detector de impacto.

Dashcam VREC-200CH. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 459,00

Para mais informações sobre a Pioneer, acesse http://www.pioneer.com.br ou siga a marca em uma das plataformas digitais – @pioneerdobrasil.

Pioneer

A Pioneer Corporation é pioneira na fabricação de produtos eletrônicos de áudio e vídeo com alta performance para o mercado automotivo. Foi fundada em 1938, em Tóquio, Japão.