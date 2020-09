Solos de Dulce María no RBD dominam as primeiras posições dos rankings de música no Brasil e em mais 7 países

“Fuego”, “El Mundo Detrás”, “Lágrimas Perdidas” e “Aburrida y Sola” se destacam no Brasil, ao lado de “Sálvame”

Dulce María segue com força total. Poucas horas depois de disponibilizar todas as discografias nas plataformas digitais, o grupo mexicano RBD já domina um dos principais rankings de música do mundo. No Brasil, cinco faixas da banda ocupam o top 5 do iTunes, sendo quatro delas solos da Dulce Maria. O tema de sua personagem Roberta Pardo, “Fuego”, garantiu o 1# em 8 países, são eles Brasil, Peru, Espanha, Equador, México, Colômbia, Chile e Israel. Além disso, as faixas com vocais marcantes de Dulce, “El Mundo Detrás”, “Lágrimas Perdidas”, “Te Daria Todo” e “Aburrida y Sola”, se destacam ao lado de “Sálvame”, dando relevância ao novo debut da banda.

Dulce María

Dulce María-Foto: Divulgação

No Twitter, a cantora agradeceu aos fãs: “Agora a música que marcou toda uma geração, está onde deveria ter estado sempre, nas mãos de vocês. Obrigado por todo o seu amor, guerreiros”.

