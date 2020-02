SmartCity Expo Curitiba 2020 acontece nos dias 26 e 27 de março

Será realizado nos dias 26 e 27 de março o SmartCity Expo Curitiba 2020. O evento, que tem edições em várias cidades do mundo, reúne palestrantes e empresas com o objetivo de promover um intercâmbio prático de atividades que levem as cidades ao progresso sustentável, dentro do conceito de cidades inteligentes.

Cidade inteligentes

Cidades inteligentes são aquelas que trazem em seu desenvolvimento vários aspectos fundamentais para uma vida sustentável de seus cidadãos, como coesão social, meio ambiente, planejamento urbano, mobilidade e transporte, a partir do uso de soluções tecnológicas que auxiliam no desenvolvimento desses pontos. Segundo a Forbes, Londres ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de cidades inteligentes, seguida de Nova York e Amsterdã. Na Brasil, Campinas é a primeira colocada, seguida por São Paulo e Curitiba.

Habicad

A Habicad, de Ponta Grossa e conhecida por seus projetos na área de gestão e desenvolvimento urbano, é uma das empresas que estarão presentes na SmartCity Expo Curitiba, que acontece neste ano no Expo Barigui.

Entre as tecnologias desenvolvidas pela startup, está um sistema que auxilia prefeituras a identificar, catalogar e monitorar o descarte inadequado de lixo. O mapeamento é feito através de drones e câmeras de segurança, e assim é possível fornecer para as prefeituras informações sobre quem são os geradores de lixo, o que leva à um monitoramento mais eficiente e à sistematização de ações que gerem um efetivo impacto ambiental.

Outro produto da empresa é o serviço de georreferenciamento de imóveis. A partir de imagens capturadas por drones e de um sistema integrado de georreferenciamento, a gestão municipal pode fazer levantamentos para regularização de IPTU, regularização fundiária e urbana e acompanhamento de áreas degradadas, gerando cerca de 30% de economia aos cofres públicos.

Por fim, a Habicad possui também uma plataforma integrada voltada para a gestão habitacional por interesse social dos municípios. Dentre as inúmeras funcionalidades, o sistema destaca-se na agilidade do cadastro das famílias, transparência e confiabilidade na prestação das informações, acesso via internet e controle auditável, podendo ser acessado de qualquer local com flexibilidade e segurança. Na cidade de Ponta Grossa, onde o sistema já é utilizado, houve uma diminuição média em tempo de fila na faixa de 30 minutos no atendimento à famílias cadastradas em programas de habitação.

As cidade inteligentes são uma tendência mundial, e um plano de gestão que traga em suas bases a sustentabilidade gerada a partir de inovações tecnológicas proporciona aos cidadãos uma qualidade de vida superior.



SmartCity Expo Curitiba 2020



Para maiores informações sobre o SmartCity Expo Curitiba 2020, acesse o site https://www.smartcityexpocuritiba.com. A visita à área de exposições é mediante a doação de 1 quilo de alimento e a inscrição deve ser feita no site. O Expo Barigui fica na Alameda Ecológica Burle Marx, no Santo Inácio em Curitiba.

Imagem Pixabay