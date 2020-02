Smart City Expo Curitiba 2020 confirma mais dezespecialistas internacionais em inovação

Edição brasileira do maior evento mundial de cidades inteligentes vai reunir

grandes nomes da área ao redor do planeta nos dias 26 e 27 de março

Terceira edição brasileira do maior evento sobre cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba 2020 (SCECWB 2020) acaba de confirmar mais dez especialistas que vêm a Curitiba nos dias 26 e 27 de março para apresentar e debater inovações que melhoram a vida das pessoas. O passaporte para o congresso internacional, que terá dezenas de speakers de vários países, está à venda pelo site www.smartcityexpocuritiba.com. O Smart City também apresenta uma grande área para exposição de soluções inteligentes, cuja visitação é aberta ao público. Para essa edição são esperadas 10 mil pessoas.

Smart City Expo Curitiba 2020 (SCECWB 2020)

Entre os palestrantes de renome mundial confirmados estão Tom Benson, arquiteto britânico que atua no Departamento de Estudos e Planejamento Urbano do MIT (Massachusetts Institute of Technology); a pesquisadora Beatriz Barreto Lanza, membro do Smart City Smart Government Research Practice, na SUNY (State University of New York) de Albany; e Brenda Escobar, diretora do Centro de Conectividade e Infraestrutura Tecnológica da Agencia Digital de Inovação Pública de CDMX, na Cidade do México.

Também marcarão presença no evento Gustavo Palacios, cofundador do Sharecollab, na Colômbia; Belén Fuentes, diretora de Planejamento Urbano do Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) de Quito (Equador); Sebastián M. Cabello, diretor da SmC + Consulting, consultor da Associação Latino-Americana da Internet (ALAI) e pesquisador da CeTyS; Jorge Saraiva, presidente do European Network of City Policy Labs; e Ana Ruth Villarreal, especialista do Laboratório Nacional de Inovação Pública do governo da Costa Rica.

Completam o “time” de speakers recém confirmados Juanita Rodríguez, vice-chanceler de inovação da Universidade EAN de Bogotá (Colômbia), e Juan Felipe Lopez, diretor executivo da empresa UNIT, no Chile.

Gil Peñalosa

Listado pelo Planetizen em 2017 como um dos 100 urbanistas mais influentes de todos os tempos, Gil Peñalosa também está confirmado como um dos principais palestrantes do evento. Fundador e presidente da organização sem fins lucrativos canadense 8 80 Cities, ele já acompanhou gestores de mais de 350 cidades ao redor do mundo para a transformação de comunidades urbanas em espaços mais acessíveis, saudáveis e que ofereçam bem-estar para todas as pessoas, independentemente da idade, do gênero, do status socioeconômico ou étnico.

Também estão confirmados Marcelo Facchina, Executivo Principal em Cidades Inteligentes e Municípios Digitais no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF); Piero Pelizzaro, especialista em políticas de mudança climática e planejamento de resiliência urbana — termo relacionado à capacidade das cidades de se adaptarem e se transformarem de maneira sustentável frente a ameaças naturais ou criadas pelo homem — e diretor de resiliência da Cidade de Milão; Darío Hidalgo, consultor sênior do Centro WRI Ross de Cidades Sustentáveis; Carlos Gadsden, presidente da Fundação Internacional do Desenvolvimento de Governos Confiáveis (FIDEGOC), e Cecilia Vázquez, presidente e fundadora das Brigadas Moviles de Cultura, organização para o desenvolvimento comunitário em Puebla, no México.

Smart City Expo 2020

O Smart City Expo Curitiba 2020 é chancelado pela FIRA Barcelona, consórcio público espanhol formado pela Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona. A FIRA promove anualmente, em novembro, o Smart City Expo World Congress, maior evento sobre cidades inteligentes do mundo. No Brasil, o evento é organizado pelo iCities, empresa curitibana especializada em soluções inteligentes, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba.

A temática deste ano do evento, que será sediado no Centro de Eventos Positivo (antigo Expo Barigui), em Curitiba, é “Smart Cities in Action”. “Queremos transformar o cidadão em protagonista para materializar as ações de smart cities”, afirma Beto Marcelino, sócio-diretor do iCities.

Smart City Expo Curitiba 2020

Local: Centro de Eventos Positivo

(Alameda Ecologica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio – Curitiba)

Datas: 26 e 27 de março de 2020

Ingressos: Os ingressos para o congresso do Smart City Expo Curitiba 2020 estão disponíveis por R$ 900 (Day Pass/inteira), R$ 1.200 (Full Pass/inteira), R$ 450 (Day Pass/meia entrada) e R$ 600 (Full Pass/meia entrada), até 29 de fevereiro. A meia entrada é válida para estudantes, professores, deficientes e idosos. O acesso à feira expositiva é gratuito, mediante entrega de 1 kg de alimento, agasalhos e itens de higiene. Os ingressos podem ser adquiridos em www.smartcityexpocuritiba.com.

Tom Benson (MIT), Beatriz Barreto (SUNY), Brenda Escobar (CDMX), Gustavo Palacios (Sharecollab), Belén Fuentes (IMPU) e Sebastián M. Cabello (SmC+). Foto: Divulgação

ICities

O iCities foi fundado em 2011 com a visão de que as cidades devem ter papel muito mais proativo no desenvolvimento da sociedade. Dentre os projetos de maior relevância da empresa estão a vinda e organização do maior congresso do tema de smart cities de Barcelona para Curitiba – o Smart City Expo Curitiba. O iCities também trabalha com consultoria para projetos de smart city para municípios de todo o país.