Site Universo HQ é todo reformulado e faz atualização especial para comemorar

Principal e mais premiado site sobre quadrinhos do Brasil ganha novo design e navegação mais simples e intuitiva

O Universo HQ (www.universohq.com), que este ano completou duas décadas fazendo jornalismo sobre quadrinhos, está de cara nova! Hoje, 8 de setembro, o site, que é dono do maior banco de dados, exclusivamente, sobre a arte sequencial do Brasil, estreou um novo e mais atrativo design.

Além da nova logomarca e do visual muito mais convidativo, as áreas do site estão bem demarcadas e distribuídas, deixando a navegação mais simples e intuitiva – há, inclusive, um trabalho de cores por área! E os leitores ainda poderão compartilhar todos os conteúdos para suas contas no Twitter, Facebook e Whatsapp, com apenas alguns cliques. O sistema de buscas também foi melhorado. Nos reviews, por exemplo, agora se pode procurar até mesmo pelas notas atribuídas às obras.

Catarse

As dezenas de milhares de páginas de notícias, resenhas, matérias, entrevistas, checklists etc., existentes desde 5 de janeiro de 2000, foram migradas graças ao bom resultado da campanha do Universo HQ e do podcast Confins do Universo no Catarse (www.catarse.me/universohq).

Os responsáveis pelo trabalho foram Marcos Vinicius Melo, que cuidou de toda a programação e transição dos modelos antigos para o atual, e Aérton Freitas, que fez o novo ­design do UHQ – no editorial de reestreia, é informado que o site passará também a trabalhar mais sua sigla daqui pra frente.

Universo HQ

Para marcar essa nova fase, o Universo HQ disponibilizou 32 resenhas inéditas (uma de cada colaborador) e duas entrevistas recém-saídas do forno, com a norte-americana Raina Telgemeier, autora de Sorria e que, recentemente, ganhou o Eisner (o Oscar dos Quadrinhos nos Estados Unidos) de Melhor Roteirista e Desenhista, e o francês Fabien Toulmé, de Não era você que eu esperava e A odisseia de Hakim.

Cápsula do Tempo

Além das seções tradicionais, o site estreia a Cápsula do Tempo, em que, periodicamente, serão apresentados, aos novos e antigos leitores, conteúdos e curiosidades de outros tempos do nosso mercado. Como tudo isso foi documentado pelo Universo HQ desde 5 de janeiro de 2000, a ideia é relembrar.

E a “festa” ficará completa hoje, às 21 horas, quando o editor-chefe do Universo HQ, Sidney Gusman, comandará uma live, no canal do UHQ no YouTube (http://youtube.com/universohq), com Marcelo Forlani e Ivan Freitas da Costa, dois dos responsáveis pela CCXP, para desvendar como será o evento de 2020, batizado de CCXP Worlds.

Imagem de JamesDeMers por Pixabay