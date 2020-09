Sistema de monitoramento oferece ao produtor gestão avançada do rebanho leiteiro

Para permanecer competitivo no mercado desafiador de hoje, muitos produtores de leite passam seus dias fazendo malabarismos para fechar as contas, conseguir cumprir seu trabalho com excelência e conciliar a rotina pecuária com as atividades pessoais. Para auxiliar os profissionais a aumentarem a produtividade e manterem-se atualizados com o que ocorre no rebanho, o sistema de monitoramento animal é uma saída para melhorar o desempenho da atividade que possui margens cada vez mais apertadas.

“Esta tecnologia fornece ao produtor informações relevantes e, em consequência, traz benefícios como a gestão avançada da reprodução para conseguir melhores taxas de concepção e diminuição dos intervalos entre os partos, gerando mais bezerros e mais lucro à propriedade”, aponta Luciano Lobo, gerente de Monitoramento Allflex América Latina.

Rebanho leiteiro

As ferramentas tecnológicas para a gestão das operações da pecuária leiteira são relativamente novas e os desafios que os produtores enfrentam são sempre os mesmos. De acordo com Lobo, um dos principais desafios da atividade é encontrar maneiras de tornar as operações mais eficientes e maximizar a produtividade nas fazendas.

“Sob pressão para aumentar a produção, mesmo que os recursos continuem limitados, eles precisam melhorar a precisão da detecção de cio, aumentar as taxas de reprodução, reduzir a dependência de mão de obra qualificada e encontrar mais tempo para fazer outras coisas na fazenda”, salienta.

Com a solução de monitoramento de vacas Allflex SenseHub™, os produtores podem se beneficiar de uma nova abordagem de gerenciamento para as operações, que pode ajudá-los a melhorar suas decisões na hora de inseminar para maximizar a produtividade, por exemplo.

A solução usa algoritmos comprovados pelo mercado para monitorar e analisar os comportamentos das vacas com base na atividade, ruminação, tempo comendo e outros comportamentos importantes. “O sistema fornece informações sobre o status de reprodução, saúde e bem-estar de vacas e grupos, tudo em tempo real. Isso inclui precisão incomparável na detecção de cio, informações precisas sobre ciclo estral e orientações como o melhor horário que se deve inseminar a vaca”, explica Lobo.

Entre os benefícios, a adoção da tecnologia ajuda a aperfeiçoar as estratégias de reprodução, a aumentar as taxas de serviço e de concepção, a reduzir o intervalo entre partos e a melhorar o desempenho geral das características genéticas do rebanho e os custos de mão de obra.

SenseHub™

Com a solução de monitoramento SenseHub™ também é possível detectar os problemas de saúde de forma precoce, antecipando-se aos sinais visíveis de uma doença.

“Todos esses fatores mencionados vêm para melhorar a qualidade de vida dos produtores e é capaz de proporcionar a tranquilidade que eles precisam para realizar outras atividades diárias, enquanto ficam conectados à fazenda de qualquer lugar, em qualquer momento, usando dispositivos móveis e com alertas em tempo real quando a sua atenção for realmente necessária para um animal ou rebanho”, finaliza.

Allflex Livestock Intelligence

A Allflex Livestock Intelligence é a líder mundial em design, desenvolvimento, fabricação e entrega de soluções para identificação, monitoramento e rastreabilidade de animais. Suas soluções focadas em dados são usadas por pecuaristas, empresas e países para gerenciar centenas de milhões de animais em todo o mundo. Ao colocar informações inteligentes para gerenciamento nas mãos dos produtores, as soluções Allflex os capacitam a agir em tempo hábil de forma a salvaguardar a saúde e o bem-estar de seus animais, ao mesmo tempo em que obtém ótimos resultados na produção para o fornecimento de alimentos saudáveis. A Allflex Livestock Intelligence faz parte do portfólio de produtos digitais para rebanhos da MSD Saúde Animal.

Por meio de seu compromisso com a Ciência Para Animais Mais Saudáveis®, a MSD Saúde Animal oferece a veterinários, agricultores, criadores, donos de pet e governos uma das mais amplas gamas de produtos farmacêuticos, vacinas e soluções e serviços de gerenciamento de saúde, além de um amplo conjunto de produtos e soluções em identificação conectada digitalmente, rastreabilidade e monitoramento. A MSD Saúde Animal dedica-se a preservar e melhorar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos animais e das pessoas que cuidam deles. www.allflex.com.br