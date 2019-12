Sindicato protesta contra demissões na Embraer

A três dias do início do recesso de fim de ano na Embraer, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos organizou um protesto na entrada do primeiro turno da fábrica, nesta quinta-feira (19). A atividade foi contra as demissões que estão acontecendo na empresa.

A manifestação começou por volta das 5h40, na Avenida dos Astronautas, e terminou às 6h20, na Avenida Faria Lima, provocando um atraso de 40 minutos no início da produção. O primeiro turno possui cerca de 2.500 trabalhadores.

Na fábrica, o clima é de apreensão com a proximidade das férias coletivas, marcada pela empresa para dar início ao processo de transição para a Boeing. A Embraer entra em recesso na segunda-feira (23), período que precede as férias coletivas (de 6 a 19 de janeiro).

Demissão

O temor por uma eventual demissão em massa atinge todos os setores da fábrica, tanto dos trabalhadores que permanecerão na Embraer quanto daqueles que passarão para a Boeing.

Somente este mês já foram demitidos cerca de 300 trabalhadores, especialmente da aviação executiva – área que continuará com a Embraer após a venda da empresa para a Boeing.

Embraer & Boeing

Os cortes contrariam os discursos adotados pela Embraer e Boeing durante as negociações. Repetidas vezes os representantes das empresas afirmaram que a transação comercial não seria prejudicial aos funcionários da fábrica brasileira.

“Os trabalhadores não merecem esse pacote de demissões no Natal. A manifestação foi, principalmente, para mostrar a insatisfação dos trabalhadores e expor a falta de compromisso da Embraer e Boeing com a sociedade. Exigimos que o poder público se manifeste contra a entrega da Embraer, que representará para o país a perda de tecnologia, soberania e empregos”, afirma o diretor do Sindicato Herbert Claros.

Foto:Divulgação

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos