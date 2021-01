Sindicato dos Metalúrgicos oferece sedes para campanha de vacinação contra covid-19

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos colocou sua estrutura à disposição do governo estadual e de prefeituras da região para dar suporte à campanha de vacinação contra a covid-19. A iniciativa é uma forma concreta de ajudar a salvar vidas e levar vacina com mais rapidez para a população.

Covid-19

As cidades que podem ser beneficiadas são: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Caraguatatuba. Nestes municípios, o Sindicato conta com prédios que podem ser usados na campanha.

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos

As cartas que oficializam a proposta do Sindicato já estão sendo protocoladas. Para os prefeitos de São José dos Campos e Caraguatatuba e para o governador João Dória, as cartas foram enviadas na tarde desta quarta-feira (13). Para Caçapava e Jacareí, serão protocoladas amanhã.

Campanha

O Sindicato deu início, nesta quarta-feira, a uma campanha de conscientização sobre a importância de todos tomarem a vacina contra a covid-19. Estão sendo produzidos diversos materiais, como cartazes, faixas, artes digitais e camisetas.

Presidente do Sindicato, Weller Gonçalves

“A situação da pandemia no Brasil é gravíssima, por isso, o Sindicato novamente reitera seu compromisso com a sociedade. Tão logo comece a vacinação, estaremos preparados para ajudar no que for preciso”, afirma o presidente do Sindicato, Weller Gonçalves.

Imagem de Pete Linforth por Pixabay