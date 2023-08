Simone apresenta a sua nova turnê “Tô Voltando” em São José dos Campos

A cantora Simone se apresenta no dia 19 de agosto (sábado), no Palácio Sunset.

A turnê “Tô Voltando” celebra os 50 anos de carreira da cantora, percorre— clássico por clássico, hit por hit — sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira. O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: jóias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, conquistando logo nossa memória afetiva e entrando para sempre no cancioneiro nacional.

Dona de um dos mais belos timbres vocais do país, Simone criou em torno de si um universo absolutamente particular na nossa cultura. Sua voz personalíssima soube costurar perfeitamente a tradição e a modernidade, o cool e popular, fazendo pontes e criando trampolins.



“Tô Voltando”

“Tô Voltando” é a festa que celebra toda essa história. Que comemora tantos sonhos já sonhados e tantos voos já voados pela Cigarra em 50 anos de carreira. Mas também é o primeiro de tantos voos e sonhos que ela ainda vai realizar. Começar de novo, sempre.

Os ingressos, com classificação de 18 anos, custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos através do site: https://ingressos10.com.br/simonesaojosedoscampos. O evento também conta com espaços exclusivos, como o camarote All Inclusive, além de opções de cadeiras.

Show Simone – Nova Turnê “Tô Voltando”



Local: São José dos Campos-SP

Data: 19 de agosto sábado – Horário: a casa abre às 20h

Onde: Palácio Sunset (R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos)

Ingressos: https://ingressos10.com.br/simonesaojosedoscampos