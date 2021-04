Silveiras reencontra tradição tropeira em exibição online de teatro lambe-lambe neste sábado

Projeto “Miragens na Caixa” apresenta mini-espetáculos inspirados em cultura popular, lendas paulistas e elementos fantásticos e futuristas

A cidade de Silveiras, localizada no Vale Histórico, em meio a Serra da Bocaina, se reencontra com sua tradição tropeira neste sábado, dia 17. A partir das 19h, pelo YouTube, serão exibidos quatro mini-espetáculos que compõem o projeto “Miragens na Caixa”, de teatro lambe-lambe, no canal do Grupo Teatro do Imprevisto (GTI), proponente da iniciativa ao lado do grupo Boneco Vivo, ambos de São José dos Campos. Isso porque o trabalho reproduz em um trecho a prática de antigas tropas de cavaleiros que acampavam na região durante suas travessias por trilhas em busca de ouro, no século 18.

Teatro lambe-lambe

“Miragens na Caixa” promove um passeio artístico, visual, sonoro e interativo pelo imaginário popular das regiões do Vale do Paraíba, Vale Histórico e Serra da Mantiqueira, com influências futuristas e fantásticas. Em um jogo de luzes, imagens e sons, o elenco manipula os personagens e elementos cênicos dentro de uma caixa, que caracteriza a linguagem do teatro lambe-lambe, ou de miniaturas, nas histórias “Mãe D’Água”, “Histórias de Pescador”, “Procissão das Almas” e “Viagem a Marte”. O estilo arquitetônico de prédios e casas do período colonial, presente na paisagem de Silveiras, ainda é referenciado em miniaturas que compõem o cenário de um dos contos.

A maior parte da apresentação de “Miragens na Caixa” é feita em gramelot, uma língua inventada que incentiva o público a usar a imaginação para compor as histórias que se desenvolvem dentro das caixas. Os trechos cantados e falados em português ainda contarão com tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

“Miragens na Caixa”

O projeto “Miragens na Caixa” tem a assinatura e elenco dos grupos Teatro do Imprevisto e Boneco Vivo, de São José dos Campos, direção artística de Tiago Almeida e Iasmim Marques, do Grupo Girino, de Belo Horizonte (MG), e direção musical de Beto Quadros. A iniciativa conta com recursos do Programa de Ação Cultural (PROAC), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Espetáculo: “Miragens na Caixa” – (PROAC).

Grupos: Grupo Teatro do Imprevisto e Grupo Boneco Vivo

Quando: Dia 17/04, às 19h, em https://www.youtube.com/user/ProducaoGTI;

Duração: 20 minutos.

Classificação etária: livre.

Ficha técnica resumida:

Direção artística: Tiago Almeida e Iasmim Marques. Direção musical: Beto Quadros. Criação de Bonecos/Elenco: Eliane Pereira, Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau. Iluminador: Rachid Ramos. Figurinista e aderecista: Ivani Melo. Fotógrafa e videomaker: Melissa Rahal. Intérprete e tradutora de LIBRAS: Marta Paiva. Produção executiva: Ricardo Salem e Dani Mayzoub. Gravação do espetáculo feita na sala Mário Lago, em Jacareí.