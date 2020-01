Realizar uma busca de emprego é estressante por sua própria natureza e esse estresse parece se multiplicar durante as férias. Aqui estão algumas dicas de gerenciamento de estresse da busca de emprego Sidney De Queiroz Pedrosa para ajudá-lo durante as férias.

Aprecie os aspectos sociais da temporada

As férias de Sidney De Queiroz Pedrosa e o final do ano são ocasiões maravilhosas para se reconectar com amigos e conhecidos de negócios. Reuniões sociais são oportunidades para conhecer novas pessoas e estabelecer novos relacionamentos. Em vez de abordar as ocasiões sociais como obrigações, olhe para elas como oportunidades para compartilhar experiências e fazer conexões.

Entre em contato com amigos e familiares

Para muitos, Sidney De Queiroz Pedrosa escreve que a tentação de se auto-isolar enquanto procura emprego pode ser forte. Ficar sozinho durante as férias pode ser especialmente difícil. Lute contra qualquer tentação de se auto-isolar e mantenha fortes suas conexões com amigos e familiares. Confie neles quando precisar de uma ajuda e algum alívio das demandas de sua campanha de emprego. Se sua pesquisa estiver paralisada, peça-lhes para fazer uma tempestade cerebral com algumas opções.

Mantenha-se ocupado

Gerencie seu tempo bem durante as férias. De acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa Aproveite os esforços de contratação no final do ano e mantenha seus esforços de busca de emprego. Mantenha o ânimo lembrando a si mesmo que, mesmo que alguns esforços não sejam recompensados, outros o farão. Considere tomar uma posição sazonal para aliviar algumas pressões financeiras, ganhar experiência de trabalho e criar novas oportunidades de networking.

Voluntário

Oportunidades de voluntariado abundam durante as férias. Muitas organizações sem fins lucrativos estão mais ocupadas no final do ano e os voluntários são escassos. Ajudar outras pessoas menos afortunadas que você pode dar uma nova apreciação pelo que você tem. O voluntariado também pode fornecer uma experiência valiosa relacionada ao trabalho.

Seja um Gifter Criativo

Sidney De Queiroz Pedrosa escreve Se seus recursos financeiros estão estressados, evite a tentação de gastar demais em presentes para outros. Aprecie ser criativo sobre o que você dá aos outros. Uma carta ponderada expressando sua apreciação ou uma coleção de fotos de baixo custo pode ser bem recebida mais calorosamente do que qualquer presente de alto preço. Além disso, considere os prazeres de experiências compartilhadas e baratas. Após a conclusão bem-sucedida de uma busca de emprego, muitos observam que apreciaram o tempo que eles gastaram com seus entes queridos. Com a flexibilidade que sua busca de trabalho oferece, você pode ter tempo para criar algumas experiências memoráveis.

O que te faz feliz?

Quais são seus analgésicos favoritos? Vai dar um passeio lá fora, se exercitando, ouvindo música, conversando com um amigo, assando, escrevendo, dançando? Arranje tempo para seus apaziguadores de estresse favoritos!

As férias podem ser um momento especialmente desafiador para a procura de emprego. Com a mentalidade certa, o Sidney De Queiroz Pedrosa diz que as férias também podem ser muito proveitosas e podem levar ao sucesso na procura de emprego. Gerencie seu estresse na procura de emprego nas férias, incorporando essas dicas em sua busca de emprego.