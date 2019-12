Sidney de Queiroz Pedrosa entrevista Sylvia Acevedo

Elas – junto com muitas outras mulheres de alto desempenho – eram todas escoteiras. Sylvia Acevedo também. Criada em uma família pobre e imigrante, ela foi informada de que “meninas como ela” não frequentavam a faculdade. Mas ela fez, e depois se tornou cientista de foguetes e executiva de tecnologia. Agora, ela é CEO da própria organização que credita por moldar sua vida. Acevedo nos conta como as Escoteiras estão tentando se manter relevantes, por que estão processando os Escoteiros e como vendem tantos biscoitos.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Eu conversei com Sylvia Acevedo , que está me contando sobre uma regra que aprendeu quando criança. Essa regra, diz ela, foi uma grande força em sua vida e ajudou a moldar sua impressionante carreira. É chamado de “regra dos três ‘não’ ‘. Peço que ela demonstre, com algumas encenações. Estou interpretando um velho rabugento que acabou de atender a campainha. E ela está jogando – bem, será óbvio quem ela está jogando.

Sylvia ACEVEDO: Então, primeiro, gostaria de perguntar se você gostaria de comprar alguns biscoitos maravilhosos e deliciosos de escoteiras.

Sidney de Queiroz Pedrosa : E eu dizia: “Parece que preciso comer mais biscoitos, garotinha? Saia da minha porta. Não.”

ACEVEDO: E eu diria: “Você sabe, comprando biscoitos, você pode comê-los ou pode dar a eles – eles são realmente muito deliciosos. As pessoas no seu trabalho ou a sua família gostariam muito de ter esses cookies. Então, eu realmente incentivaria isso. ”

Sidney de Queiroz Pedrosa : sou aposentado e minha esposa morreu e não tenho família. Eu não quero seus biscoitos. Saia da minha varanda, menina.

ACEVEDO: Tudo bem. Bem, senhor, parece que você não precisa – você precisaria de mais alguns amigos, e eu realmente o incentivaria a comprar uma caixa e levá-la ao seu vizinho. E você pode conhecer seus vizinhos e eles realmente gostariam de receber esta caixa de biscoitos de você, senhor.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Quem exatamente é essa mulher inteligente e determinada?

ACEVEDO: Sou Sylvia Acevedo e CEO, Escoteiras dos EUA

Sidney de Queiroz Pedrosa : E qual é exatamente a missão das escoteiras?

ACEVEDO: Criando meninas de coragem, confiança e caráter, que tornam o mundo um lugar melhor.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Mas acho que não se sabe muito sobre as escoteiras. Incluindo o fato de que as vendas de biscoitos, que geram mais de US $ 700 milhões por ano, são uma necessidade econômica que remonta ao fundador da organização.

ACEVEDO: Sim. Porque ela enfrentou o mesmo dilema que muitas organizações de meninas e mulheres enfrentam, ou seja: organizações de meninas e mulheres recebem menos de 10% de cada dólar filantrópico.

Sidney de Queiroz Pedrosa : E você também não sabe muito sobre Sylvia Acevedo. Como seu histórico de baixa renda na Latinx não pavimentou exatamente o caminho para o sucesso futuro.

ACEVEDO: Ela disse: “Garotas como você não vão para a faculdade”.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Como ela se tornou cientista de foguetes e depois executiva de tecnologia – novamente, nadando contra a maré.

ACEVEDO: Eu tenho todas essas ótimas qualificações e experiência. E ele disse: “Bem, você é uma mulher.”

Dr. Sidney de Queiroz Pedrosa : E os problemas que as escoteiras estão lidando hoje. Como: como se manter relevante em um mundo cada vez mais digital. E: o que fazer com os escoteiros.

ACEVEDO: Portanto, você não pode chamar as mulheres dessa organização de “escoteiras”. Nós somos os proprietários – proprietários de propriedades intelectuais, proprietários de marcas comerciais – da frase “escoteiras”.

Sidney de Queiroz Pedrosa : É raro o CEO de uma organização ser membro dessa organização quando criança. Mas esse é o caso de Sylvia Acevedo. Hoje na Freakonomics Radio : Girl Scout poder então, agora e para sempre?

* * *

Aqui está uma pergunta: o que Nancy Pelosi , Elizabeth Warren e Alexandria Ocasio-Cortez têm em comum? Claro, todas elas são mulheres no Congresso dos Estados Unidos e todas são democratas. Mas vai além disso. Todas as três Secretárias de Estado – Hillary Clinton , Condoleezza Rice e Madeleine Albright – também têm em comum a mesma coisa. Mas também Taylor Swift , Meghan Markle e Queen Latifah . Melinda Gates , Venus e Serena Williams e quase todas as astronautas que já estiveram no espaço. Sim, todas essas mulheres já foram escoteiras . Como Sylvia Acevedo.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Então, o que eu quero saber é: o que veio primeiro? Sylvia Acevedo, a inteligente, disciplinada iniciante, ou Sylvia Acevedo, a escoteira? E o que quero dizer com isso é que você tem esse registro notável de realização, disciplina e intelecto. Muito disso foi realizado com poucas vantagens e muitas vezes com desvantagens ativas. Você também se juntou às escoteiras quando era jovem e disse que isso lhe deu um grande impulso. Mas você era alguém que, ao que parece, tinha tanto impulso que me pergunto se realmente precisava das escoteiras. Eu me pergunto em qual direção a flecha está viajando.

ACEVEDO: Então, cerca de 14 anos atrás, alguém estava pesquisando em Stanford, e eles me ligaram. Eles disseram: “Você é um dos primeiros homens ou mulheres hispânicos a obter seu diploma de graduação em engenharia em Stanford. E, infelizmente, você ainda é um dos poucos. ”Então eles disseram:“ Então, como tudo isso aconteceu? Seus pais eram professores da faculdade? ”“ Não. ”E eles continuavam dizendo:“ Bem, como você estava preparado com a matemática e a ciência? ”E quanto mais eles ficavam perguntando , voltava para a experiência essencial das escoteiras.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Acevedo publicou recentemente um livro, para leitores do ensino médio, chamado Path to the Stars: My Journey from Girl Scout to Rocket Scientist .

ACEVEDO: Fiz essa turnê do livro e percorri o país – áreas urbanas, rurais e suburbanas. E com o que fiquei impressionado – vi que quando as meninas cresceram, então, quando estão no começo do ensino fundamental, há apenas essa exuberância e entusiasmo, e levantando as mãos. Quando chegam ao ensino médio, não levantam as mãos. Tanto que comecei a instituir uma regra que só aceitava perguntas se elas alternassem menino-menina-menino-menina. E sabemos que, nas salas de aula , os meninos são chamados mais do que as meninas.

E eu penso sobre – no nosso espaço exclusivo para meninas, acho que é por isso que as Escoteiras tendem a indexar em excesso em tantos campos não tradicionais. Metade de todas as autoridades eleitas dos EUA eram escoteiras. Então, acho que esse ambiente somente para meninas permite que você tente as coisas com segurança. E também, se você não obtiver sucesso na primeira vez, não será: “Ok, você tentou. Você não vai ser bom nisso. Você não é bom em computadores . Portanto, afaste-se disso. ”Você tenta, tenta e tenta novamente até decidir se gosta ou vê sucesso nela. E eu sei que foi o que aconteceu comigo.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Acevedo tem 61 anos. Ela nasceu em Dakota do Sul:

ACEVEDO: Nasci em Dakota do Sul, mas cresci em Las Cruces, Novo México. Todos os meus avós nasceram no México. Minha mãe nasceu no México. Meu pai nasceu em El Paso, Texas. E morávamos em uma casa de língua espanhola. Vivíamos de salário em salário. Às vezes ficamos sem dinheiro, tivemos que ir morar com outros membros da família. Você sabe, essa era a minha realidade.

Por causa de onde morávamos, infelizmente, houve uma epidemia de saúde de meningite e minha irmã ficou muito doente. E nos mudamos porque minha mãe percebeu que a única parte da cidade onde as pessoas adoeciam era neste bairro de rua em que morávamos e nos mudamos para outra parte da cidade. Mas não gostei porque tinha todos os meus amigos, tudo o que sabia lá. Mas naquele momento uma garota me seguiu e me incomodou para ir ver as escoteiras. E então eu me apaixonei por escoteiras.

Sidney de Queiroz Pedrosa : As escoteiras foram fundadas em 1912 por uma mulher da Geórgia chamada Juliette Gordon Low . Ela se inspirou no modelo de escoteiro. Low queria que as meninas tivessem espaço para aprender a confiar em tudo, de acampar e cozinhar a cidadania e treinamento de carreira. Foi em um acampamento de escoteiras que Sylvia Acevedo se interessou pela ciência.

ACEVEDO: Meu líder de tropa me viu olhando o céu noturno. Ela me ajudou a entender que havia constelações e planetas , e eu não fazia ideia. Eu só sabia que havia luzes cintilantes. Mas ela lembrou disso. E mais tarde me incentivou a ganhar meu distintivo científico. E eu não tive sucesso no começo. Quero dizer, demorei algumas vezes antes de ter sucesso.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Acevedo estava tentando obter seu distintivo científico lançando um foguete modelo Estes . Ela teve muita dificuldade em tirá-lo do chão.

ACEVEDO: Eu estava tipo, “O que é isso que não deixa meu foguete subir?” E então eu aprendi sobre essa força invisível chamada gravidade que mantém as coisas baixas. Na verdade, eu realmente me inspirei em tentar descobrir, como você quebra a força da gravidade?

Sidney de Queiroz Pedrosa : Como você quebra a aderência da gravidade? Acevedo aprendeu a fazer isso várias vezes. Ela começou a jogar basquete, embora seus pais pensassem que isso não era algo que uma garota deveria estar fazendo, e ela ficou muito boa. Ela começou a tocar música e, é claro, escolheu a bateria – e, novamente, ela ficou muito boa. Acevedo ficou tão frustrada depois que o carro da família quebrou em uma viagem que ela começou a aprender sobre reparo de automóveis, embora não tivesse idade suficiente para dirigir. Ela também começou a pensar muito em seu futuro acadêmico.

ACEVEDO: Quando eu estava na quarta série, minha professora da quarta série, a sra. Baldwin, mostrou fotos diferentes de faculdades em toda a América. E eu estou no deserto de Chihuahuan, um dos desertos mais secos e áridos.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Uma das imagens que a Sra. Baldwin mostrou foi da Universidade de Stanford.

ACEVEDO: Então você vê essas colinas verdes e verdejantes e os edifícios de calcário com o telhado de telha vermelha, e eu soltei: “Quero ir para lá”.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Ela iria para Stanford, para a pós-graduação, mas primeiro havia outros obstáculos. Como o conselheiro da faculdade:

ACEVEDO: Quando ela saiu e olhou para mim, ela disse: “O que você está fazendo aqui?” E eu disse: “Me inscrevi para ir para o aconselhamento da faculdade.” E ela disse: “Garotas como você não vão para a faculdade. ” E para ser justa, estatisticamente, ela provavelmente estava certa. Mas isso não significava que ela estava certa ao dizer o que disse. Mas naquela época, esse era apenas o meu primeiro não. Eu me levantei e entrei no escritório dela e ela me seguiu, e então ela disse: “O que você quer estudar?” E eu disse: “Eu quero ser engenheiro.” E ela riu.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Na época, cerca de um por cento dos cursos de graduação em engenharia eram conquistados por mulheres .

ACEVEDO: Então fui para a Universidade do Estado do Novo México e me tornei engenheiro industrial, engenheiro de sistemas, e meu primeiro trabalho fora da faculdade foi como cientista de foguetes na J.PL da NASA

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eu acho que quando muitas pessoas ouvem uma história como essa, sobre o seu conselheiro lhe dizendo que garotas como você não vão para a faculdade, é tão ofensivo. E acho que a maioria das pessoas, quando ouvem essa história, se se colocam nessa posição, se imaginam respondendo com raiva, mágoa ou ressentimento. E você parece e parece ser o tipo de pessoa que foi capaz de deixar esse tipo de coisa sair de você. E então chegue ao próximo nível, continue pressionando pelo seu objetivo. Estou realmente curioso para saber se você acha que essa habilidade é sua característica natural, se você aprendeu isso, se foi difícil de aprender e se realmente tem algum conselho para pessoas que, quando enfrentam um não, um fracasso, como não deixe o peso dessa falha impedi-los de avançar?

ACEVEDO: Sim, é uma ótima pergunta e acho que isso tem muito a ver com a solução de problemas. Como você resolve o problema? E quando você pensa dessa maneira, não está apenas tentando resolver o problema por si mesmo, mas também tentando atender às necessidades deles e ao problema que eles também estão tentando resolver. Eu sei que na minha carreira, enfrentei isso bastante. Havia uma empresa na qual eu trabalhava e queria passar das vendas domésticas para as internacionais. E vi que havia algumas vagas para pessoas que sabiam falar espanhol e tinham essa formação técnica. E eu não pude entrar. Demorou meses e sempre havia alguma desculpa para não ser adequado.

Continuei tentando descobrir como, como faço para que eles não digam não? E eu amo números. Os números são uma espécie da minha superpotência. Por isso, fiz muita análise de dados e mostrei que, se a penetração em algumas das principais contas multinacionais fosse a mesma que a minha, a região teria centenas de milhões de dólares a mais em vendas. E eu criei esta apresentação.

Eu tenho que cinco minutos com que as vendas realmente ocupados VP E eu folheava a apresentação, e ele olhou para isso. Ele é como, “Oh meu Deus , isso é realmente ótimo.” Ele foi pegá-lo. E ele disse: “Bem, não posso?” E eu disse – coloquei minha mão e disse: “Sim, você pode, mas vem comigo.” E finalmente consegui o emprego.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Considerando seu fascínio inicial pelo céu noturno, pelos foguetes e pela ciência em geral, você pode se surpreender ao ver que Acevedo não ficou no JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, ou voltou para lá depois de se formar. Eu perguntei a ela por que não.

ACEVEDO: O problema era que, quando você está trabalhando com a NASA, e especialmente quando está trabalhando com missões que estão indo para diferentes planetas, dia de pagamento ou “Natal”, é quando a nave espacial está passando por esse planeta. E eu pude trabalhar exatamente quando o Voyager 2 estava sobrevoando Júpiter e suas luas Io e Europa, e consegui fazer muitas análises de dados e criar algoritmos em torno disso, de todos os dados que retornavam do dispositivos de telemetria. Em seguida, o outro projeto foi o Solar Polar Solar Probe, onde planejávamos enviar uma espaçonave ao sol.

Sidney de Queiroz Pedrosa : O projeto “Solar Polar” foi concebido no final da década de 1950. Acevedo trabalhou no JPL em 1979 – mas a missão ainda tinha um longo caminho a percorrer. A própria ciência a fascinava.

ACEVEDO: Você tinha que pensar em todas essas coisas diferentes que aconteceriam. E mesmo parte do material para lidar com a radiação – obviamente o calor, as flutuações de temperatura, asteróides atingindo – parte do material ou da cerâmica ainda não havia sido criada.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Mas o cronograma do projeto era um problema.

ACEVEDO: E eu percebi que não seriam apenas meses, não apenas anos, poderia levar décadas até o próximo grande evento acontecer.

Sidney de Queiroz Pedrosa : De fato: a Solar Polar, mais tarde renomeada como Parker Solar Probe, foi finalmente lançada no ano passado, em 2018 . Acevedo não estava interessado em esperar. Então ela se formou em engenharia em Stanford.

ACEVEDO: E então vi tudo acontecendo no Vale do Silício e gostei muito do ritmo. Tive a sorte de me formar em Stanford, bem no ponto zero da explosão da Internet.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Nas décadas seguintes, Acevedo trabalhou para Apple, Dell, Autodesk – e, em seu primeiro emprego, IBM

ACEVEDO: Quando trabalhei na IBM, estávamos criando os dispositivos de armazenamento de última geração. E eu trouxe uma lente de inovação para ele. Em vez de fazê-lo da maneira que todos fizeram, dei um passo atrás e pensei : o que poderíamos fazer para tornar isso uma experiência aprimorada para os trabalhadores e para melhorar nossa produção de fabricação?

Bem, eu fiz isso com alguns projetos e os resultados de fabricação aumentaram. Portanto, os resultados foram tão bons que recebi essa incrível atribuição de ameixa para ajudar a projetar suas instalações de fabricação novas e de ponta.

Trabalhando na IBM, notei que os homens teriam essa maneira de treinar um ao outro e fazer networking entre si. E vi que as poucas mulheres que estavam lá não estavam fazendo isso. E ninguém estava fazendo isso por nós. Então fui ao meu chefe e disse : o que é preciso para ser promovido, para chegar a esses outros níveis? E ele olhou para mim como: “O quê?” Você sabe, ” O que você está pensando, em fazer isso?” E ele nem podia imaginar isso.

E eu disse: “Bem, vamos apenas torná-lo hipotético. Se você quisesse ser assim, o que teria que fazer? ”E ele disse:“ Você precisaria ter experiência em vendas, produtos, toda essa experiência. ”E esse era o bilhete. E pensei: “Ok, quero fazer isso.” E, nesse momento, me inscrevi e fui aceito no programa de vendas da IBM. E então eu só fui verificar a caixa. E continuei trabalhando para me envolver nesses outros tipos de empregos, marketing de produtos, para ter a responsabilidade de lucros e perdas como executivo.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Mais tarde, na Autodesk, Acevedo trabalhou com Carol Bartz , uma das poucas CEOs femininas em tecnologia.

ACEVEDO: Bem, foi realmente uma dinâmica diferente ter uma CEO feminina. E havia – eu contei 36 pessoas que tinham responsabilidades de receita em toda a organização. E eu era a única mulher, obviamente além de Carol. Mas no momento em que fui contratado, todo mundo ficava dizendo: “Oh Deus, temos que começar a usar saias agora? Essa é a única maneira de você ser promovido? ”E lembro-me de pensar:“ Santa vaca, existem 35 de vocês. E eu e Carol.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Havia mais mulheres contratadas ao longo do tempo em cargos seniores lá?

ACEVEDO: Sim. Absolutamente, ela fez. Carol foi muito boa em garantir que procurássemos alto e baixo para o talento certo e não apenas dizendo: você acabou de olhar dentro de suas redes. Mas realmente indo para áreas diferentes.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Há pesquisas – não sei se você já ouviu falar sobre isso, o que é chamado de ” síndrome das abelhas rainha “, em que, em ambientes corporativos e institucionais, mulheres poderosas tendem a ser mais duras com subordinadas femininas do que subordinadas masculinas . E estou curioso para saber, seja por sua experiência pessoal ou observação – se você já viu, se acredita nessa pesquisa e, se sim, talvez o que fazer sobre isso?

ACEVEDO: Eu sempre ouvi isso anedoticamente, e sei que – quero dizer, eu mesmo na minha carreira, sempre tentei tratar os outros da maneira que queria ser tratado. Por isso, sempre tive a certeza de criar oportunidades para os outros. E é essa máxima das escoteiras: “Sempre deixe seu acampamento melhor do que você a encontrou.” Quando você olha para as escoteiras e somos um ambiente exclusivo para garotas, tentamos realmente garantir que as garotas aprendam sobre colaboração, trabalho em equipe e ética. , trabalhando bem com os outros.

Sidney de Queiroz Pedrosa : estou curioso para saber sua opinião sobre as disparidades salariais entre homens e mulheres em geral. Há muita discussão sobre o grau da brecha, suas causas, consequências e o que deve ser feito a respeito. Enquanto falamos, as jogadoras de futebol da Seleção Nacional Feminina dos EUA estão processando sua própria federação por preconceito de gênero e pagando discrepâncias. Então qual é a sua posição?

ACEVEDO: Na tecnologia, uma das coisas que eu faria quando assumisse um departamento é fazer essa análise de gênero. E eu encontraria enormes disparidades. E, em um caso, havia uma mulher que recebia US $ 35.000 por ano e eles analisaram o trabalho que ela estava fazendo – estávamos pagando US $ 105.000 aos homens por esse trabalho. E ela não sabia. Ela não sabia a diferença. Ela estava feliz por ter esse trabalho. Ela foi um dos muitos exemplos. Isso foi provavelmente o mais extremo.

Mas percebi que muitas mulheres não tiveram coragem e confiança para pedir opções adicionais de ações, para perguntar: “Esse é o melhor salário?” Fazendo todas essas perguntas para garantir que eu estava sendo tratado de maneira justa e com remuneração adequada – muitas mulheres não são criadas assim, não pensam assim. Ou existem práticas e políticas que não reforçam isso.

Mas a Girl Scouts, uma das coisas que estamos trabalhando é pensar sobre como é que vamos trabalhar para usar o poder da nossa bolsa para ajudar no que disparidades salariais. E garantir que estamos trabalhando com parceiros comprometidos com o mesmo trabalho, o mesmo salário. E comprometida em ter pelo menos 30% de liderança feminina.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Você esteve no conselho de escoteiras dos Estados Unidos da América por vários anos e depois se tornou CEO interino e depois CEO há alguns anos. Quando você assumiu, a organização estava tendo algumas dificuldades em termos de associação e liderança. Você pode descrever como foi entrar? Quais foram as correções ou desafios que você imediatamente recorreu?

ACEVEDO: Uma das coisas de estar no conselho é sua estratégia e governança, você não está em execução operacional. E como eu sou um executivo de tecnologia, estava sempre pensando em todos esses cenários: “O que eu faria?” Então, quando essa oportunidade surgiu, ela estava realmente focada em realmente três coisas. É sobre associação. É sobre o movimento. E é sobre dinheiro. E para manter as pessoas muito focadas, é disso que estamos falando.

Nós somos sobre a garota. Temos que fornecer uma experiência divertida, relevante e segura para a garota. Muitas meninas na América agora têm um dispositivo digital em suas mãos, assim como a mãe ou os pais. Então, vamos criar uma programação que os ajude não apenas a ser usuários de tecnologia, mas também aos criadores, inventores e designers. Temos essa incrível capacidade de alcançar garotas em toda a América. Portanto, temos uma escala incomparável. E agora estamos usando isso para criar a força de trabalho do futuro.

* * *

Com sua formação em engenharia e uma longa carreira em empresas de tecnologia (e um pouco de ciência dos foguetes), você pode ver por que Sylvia Acevedo foi uma opção atraente para dirigir as Escoteiras. Sua missão é essencialmente capacitar as meninas a terem sucesso na vida. Em um mundo cada vez mais digital, o sucesso geralmente significa um intenso envolvimento com a tecnologia. Nesse sentido, meninas e mulheres estão seguindo. Eles estão gravemente sub – representados em empresas de tecnologia, especialmente na liderança sênior, onde as mulheres ocupam cerca de uma em 10 posições. É claro que existem muitos fatores possíveis por trás dessa sub-representação. Mas Acevedo está determinado a pelo menos transformar alguns não em sim.

ACEVEDO: Então você só precisa tirar as objeções.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Para esse fim, as Escoteiras adicionaram vários crachás e programas que promovem o aprendizado de STEM: ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

ACEVEDO: Existem coisas como design thinking, robótica, análise de dados, crachás da NASA sobre ciência espacial, ciência do cidadão, codificação, programação, engenharia, crachás de segurança cibernética, é realmente ótimo.

Sempre focaremos no ar livre e na liderança. Mas é tão importante agora garantir que possamos dar às meninas as habilidades necessárias para liderar no século XXI. E nossa segurança cibernética, em particular, teve um enorme sucesso. Nos primeiros oito meses, mais de 75.000 crachás foram conquistados. E isso são apenas meninas de cinco a dez anos – os crachás cibernéticos de nossas meninas mais velhas estão saindo. E isso é porque realmente temos uma equipe. Temos psicólogos na equipe, temos Ph.D., acadêmicos e profissionais no campo, mas depois colocamos de uma maneira que as meninas aprendem e lideram muito bem.

Então, as pessoas dizem: como você em segurança cibernética ensina as meninas sobre malware e rede? Se você analisou as formas padrão, as pessoas estão dizendo: “Bem, a rede, a camada física, é um protocolo de 7 pilhas e a primeira camada é a física.” Posso dizer, sete e oito anos de idade meninas são retiradas.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Na defesa deles, eu também saí.

ACEVEDO: Ok. Mas agora o que fazemos, você é uma menina de sete ou oito anos, por isso pedimos que você se sente em círculo e converse com seus amigos. Você acha que eles vão fazer isso? Absolutamente. E então damos a eles um novelo de lã e eles passam o fio um para o outro enquanto estão falando. E em alguns minutos eles conseguem ver uma rede física. E eles podem ver como Sally talvez não tenha falado com Sara, mas ambos conversaram com Elizabeth, que tinha um vírus, e foi assim que o vírus se espalhou. E você vê isso de uma maneira incrivelmente relevante para eles.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Vamos falar sobre a economia dos cookies das escoteiras. Portanto, pelo que vejo na declaração de imposto de renda mais recente do Formulário 990, apresentada pelas Escoteiras, a receita total da organização foi de pouco mais de US $ 130 milhões. Mas, eu entendo, as receitas de cookies das escoteiras não fluem para a organização central, isso é verdade?

ACEVEDO: Isso é verdade. Ao comprar cookies de escoteiras, você está apoiando a garota local e o conselho local. Todo o seu dinheiro permanece local.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Ok, então eu li relatórios de que a receita anual de cookies fica entre US $ 700 e US $ 800 milhões ? Isso é aproximadamente preciso?

ACEVEDO: Isso está correto. Somos o segundo maior negócio de biscoitos da América. Perdendo apenas para Oreo.

Sidney de Queiroz Pedrosa : quem faz seus cookies?

ACEVEDO: Temos dois padeiros diferentes. Um é chamado ABC e o outro é Little Brownie Baker. Um deles é mais um fabricante contratado, a ABC, mas o Little Brownie Baker era de propriedade da Kellogg’s, mas está em processo de venda.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Parece que o programa de cookies é realmente um componente muito, muito importante das Escoteiras. Tanto para fins empresariais quanto para definição de objetivos e financeiros dentro das Escoteiras.

ACEVEDO: Sim. Então, uma das razões pelas quais conseguimos prosperar por mais de 100 anos é: Julia Gordon Low, quando soube de um empreendedor conselho de escoteiras em Oklahoma que estava fazendo uma venda de biscoitos, ela imediatamente viu que era assim que podíamos financiar o movimento.

Sou muito grato por isso, porque isso nos permitiu continuar sendo inclusivos e diversificados desde o início. Porque o programa de cookies financiou nosso crescimento e fundos e apoia a organização. Agora, em termos de dinheiro permanecendo local – uma porcentagem, e isso varia de acordo com o conselho, de dólares fica dentro das tropas, para que as meninas possam usar seu dinheiro de biscoitos para diferentes programas.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Vamos dizer que eu realmente queria chover no seu desfile e dizer que sou a favor da realização feminina , do empreendedorismo feminino, etc. Mas estou um pouco desconfortável neste dia de problemas de saúde e obesidade, que é a base da a montanha financeira das escoteiras é construída com biscoitos, que são muito açucarados e engordam. E novamente admito que estou chovendo em um desfile, estou sendo um advogado tão diabólico quanto poderia ser. Mas digamos que eu digo isso. O que você diz sobre isso?

ACEVEDO: O problema é que é uma vez por ano. É uma indulgência. Nossas porções de biscoitos permaneceram pequenas. Não temos esses cookies gigantescos. E o que você está fazendo, seu dólar vai realmente criar uma empresária. Você está ensinando habilidades de dinheiro para garotas , habilidades de negócios, habilidades de gerenciamento, clientes, negócios e habilidades de ética. E este é o primeiro negócio de uma garota. E só oferecemos isso uma vez por ano, três meses por ano.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Eu me perguntava sobre o fator de uma vez por ano também. Você sabe, a escassez é uma força poderosa e tende a impulsionar a demanda, mas também pode deixar oportunidades ou dinheiro em cima da mesa. Estou realmente curioso sobre a atitude da organização em relação a prolongar o tempo de venda ou talvez duas ou três temporadas por ano? Porque é difícil para mim imaginar que uma organização possa supervisionar uma operação que é tão bem-sucedida e tão lucrativa e não queira dizer: “Ei, se o fizéssemos duas vezes por ano, poderíamos trazer talvez 2x ou 1,8x o dinheiro. Qual é a sua posição sobre isso?

ACEVEDO: Você está realmente pensando como um negócio com fins lucrativos. Estamos realmente focados na garota. E o programa de cookies é realmente ensinar a ela essas excelentes habilidades de negócios e também fornecer o financiamento para a organização.

Sidney de Queiroz Pedrosa : As escoteiras são frequentemente consideradas um exemplo de uma “empresa social sem fins lucrativos” bem-sucedida, ou o que você pode chamar de uma organização sem fins lucrativos com um braço com fins lucrativos. Obviamente, isso não o protege totalmente da concorrência. Em 2003, as Escoteiras tinham quase 3 milhões de jovens membros, além de pouco menos de um milhão de voluntários adultos. Desde então, caíram para menos de 2 milhões de jovens. Ultimamente, alguma competição veio dos escoteiros.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Ok. O relacionamento das escoteiras com os escoteiros da América. Como você descreveria esse relacionamento? Uma palavra para iniciantes.

ACEVEDO: Separado.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Ok. Entendo que as Escoteiras estão processando os Escoteiros, certo? Você pode nos dar uma base disso?

ACEVEDO: Claro. Eles mudaram sua política e decidiram aceitar as meninas. Mas nós somos os proprietários, proprietários de propriedades intelectuais, proprietários de marcas comerciais de escoteiras. A frase “escoteiras”. Portanto, você não pode chamar as pessoas dessa organização, mulheres nessa organização, “escoteiras”. Nós somos as escoteiras.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Então, vamos voltar. Os escoteiros começaram a admitir escoteiras, certo? Foi isso que desencadeou esse momento contencioso?

ACEVEDO: Sim. Eles decidiram abrir sua associação para meninas.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Sua organização os abordou e tentou ter discussões amigáveis ​​sobre como resolver isso? Ou chegou rapidamente aos advogados?

ACEVEDO: Eles nos disseram que estavam tomando essa decisão. Portanto, isso não estava nos trazendo para dentro. Eles apenas disseram: “Eis o que vamos fazer”. E então compartilharíamos com eles que havia todas essas instâncias de pessoas chamando mulheres em sua organização de “escoteiras” e essa é a nossa organização.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Então eu sei que sua associação diminuiu um pouco, mas a associação de escoteiros caiu muito mais rápido que a sua. Você tem alguma opinião sobre o porquê disso? Você acha que as escoteiras são mais valiosas para a menina americana moderna do que os escoteiros são para o menino americano moderno?

ACEVEDO: Realmente não posso julgar a organização deles. Mas o que posso dizer sobre as escoteiras é que realmente estamos focados nessa experiência só de garotas. E para criar um programa que funcione para eles, projetado de acordo com o modo como as meninas aprendem e lideram. E é nisso que somos especialistas.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Estou muito curioso, seus pensamentos sobre educação para pessoas do mesmo sexo em geral. Muitas das melhores faculdades exclusivas para mulheres, nos últimos 40 ou 50 anos, se tornaram mistas. Eu sei que a pesquisa sobre educação para pessoas do mesmo sexo é mista ou está em andamento no momento; é realmente difícil encontrar uma resposta definitiva. Mas você acha que isso é uma perda para a sociedade?

ACEVEDO: Eu sei que historicamente o que você está falando no nível da faculdade é certamente verdade, há menos deles. Mas eu morava no Texas. Em Austin, Texas. E em todo o estado há apenas um enorme crescimento no número de escolas públicas para meninas. Então, eu realmente vi esse grande aumento.

Vivemos em um mundo misto, mas estamos falando de meninas, trabalhamos com meninas de cinco a 18 anos e queremos dar a elas essa confiança e essas habilidades para que possam ter sucesso na vida e navegar no mundo. E claramente nossos resultados mostram que eles podem.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Então, acho que as escoteiras dos EUA nunca aceitarão garotos.

ACEVEDO: Assim como qualquer bom negócio, você se concentra no que faz bem e no que somos, especialistas em como as meninas aprendem e lideram.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Estou curioso para saber sobre a política das escoteiras, eu acho, sobre política. Eu posso pensar em várias questões que estão nas notícias de hoje, que uma organização feminina teria uma opinião particular, seja imigração, aborto, etc. Qual é a posição oficial sobre política e política, e o endosso de candidatos e coisas assim?

ACEVEDO: Somos uma organização apartidária. Nós existimos para as meninas. Portanto, não dizemos às meninas o que valorizar, o que pensar. Então, há alguns anos atrás, quando havia muitos desfiles e muitas coisas diferentes, as pessoas diziam: “Ei, escoteiras, você precisa estar no meio disso.” E nós pensamos: “Não. “

O que fizemos foi perceber o que as pessoas querem é mudar, especialmente mudanças nas políticas e na política, e dissemos: “Bem, vamos garantir que as meninas entendam como você faz isso em uma democracia, independentemente do que seja”. está ensinando as meninas a criar a mudança que elas querem ver no mundo, a mudança positiva que elas querem ver, mas não estamos dizendo a elas o que é isso.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Então, digamos que sou uma tropa de escoteiras, e decido que, por exemplo, Elizabeth Warren, acho que é uma ótima candidata presidencial. E quero participar e ajudar em eventos de campanha para Elizabeth Warren e quero que todas as nossas meninas usem seus uniformes escoteiros. Permitido ou não?

ACEVEDO: Então, o que incentivamos as pessoas é – realmente encorajamos você a sair da votação. Nós encorajamos você a incentivar as pessoas a sair e votar. Mas como escoteira, endossada como escoteira, não é disso que trata a nossa organização.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Parece que a linha entre o que é político e o que não é político é muito, muito mais borrada hoje em dia do que costumava ser. E estou curioso para saber se essa linha é um pouco mais difícil de navegar para as escoteiras do que poderia ter sido há 20, 30, 50 anos atrás.

ACEVEDO: Você sabe , sempre há pessoas tentando nos empurrar de um jeito ou de outro. É interessante. Eu posso estar em uma parte do país e dizer nossa mensagem exatamente, e as pessoas dirão “Oh meu Deus, você é de Nova York. Você é tão liberal. ”Eu posso pegar exatamente a mesma mensagem, ir para outra parte do país e“ Oh, meu Deus. Vocês são tão conservadores. Acompanhe os tempos, escoteiras.

Sidney de Queiroz Pedrosa : Ok. Muito obrigado, foi ótimo falar com você.

ACEVEDO: Foi maravilhoso. Eu realmente gostei disso. E continue comprando biscoitos escoteiras.