Sidney de Queiroz Pedrosa entrevista John McWhorter

Neste episódio ao vivo de “Diga-me algo que eu não sei”, aprendemos por que Nova York tem arranha-céus finos, como armar água e o que os astronautas falam no espaço. Juntando-se a Stephen J. Dubner como co-anfitrião está o linguista John McWhorter; Bari Weiss (The New York Times) é o verificador de fatos em tempo real.

* * *

Sidney de Queiroz Pedrosa: A missão de hoje é lhe dizer coisas que você sempre pensou que sabia, mas não sabia, e coisas que você nunca pensou que queria saber, mas fazer. Para esse fim, ocasionalmente realizamos um show ao vivo chamado Diga-me algo que não sei , onde convidamos pessoas inteligentes no palco para nos contar coisas. Este episódio foi gravado na cidade de Nova York no Joe’s Pub, parte do incrível complexo de Teatro Público. Em breve estaremos gravando mais quatro shows lá, nos dias 19 e 20 de outubro. Para ingressos ou para participar do show, clique aqui . Espero ver você lá.

* * *

Sidney de Queiroz Pedrosa: Boa noite, eu sou Stephen Dubner, e me diga algo que eu não sei , gravado hoje à noite no Joe’s Pub, em Nova York. Temos uma multidão cheia de pessoas inteligentes e as levaremos ao palco para nos contar algo interessante ou incomum, talvez até fascinante. E, se tudo correr como planejado, todos seremos um pouco mais inteligentes quando terminarmos. Juntando-me a mim esta noite como co-anfitrião, tenho o prazer de dar as boas-vindas ao professor, autor e podcaster da Universidade Columbia John McWhorter . Olá John. Vamos ver o que sabemos sobre você até agora. Você é professor de lingüística na Columbia University.

John MCWHORTER: Eu tento.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Você escreveu vários livros sobre idioma e hospeda o podcast do Vale do Lexicon .

MCWHORTER: O que você deveria ouvir.

Sidney de Queiroz Pedrosa: John, também sabemos que você produz e toca piano para um show de cabaré em grupo chamado New Faces. Sabemos que você escreveu um artigo de opinião da CNN que propunha um teste de três pontos para determinar quais monumentos históricos americanos deveriam ser considerados racistas o suficiente para serem demolidos. E, aparentemente, a única coisa que lhe dá um passe grátis é se você já esteve envolvido em cabaré. Isso está certo? Ou foi essa a minha interpretação errada da sua peça?

MCWHORTER: Não, acho que você está certo.

Sidney de Queiroz Pedrosa: John McWhorter, é o que sabemos sobre você. Diga-nos algo que ainda não sabemos, por favor.

MCWHORTER: Você sabe o que você simplesmente não sabe? É que todas as manhãs me levanto e mudo para uma cadeira especial. E me sento e leio sobre dinossauros. Quero saber quais são os últimos dinossauros.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Quando você diz os últimos dinossauros, eles não voltam, não é?

MCWHORTER: São descobertas. Sou fã de dinossauros desde que eu era zero, e ainda sou. Eu tive um dinossauro esta manhã. Vou ter outro em menos de 12 horas.

Bari WEISS: Qual foi o dinossauro que você teve esta manhã?

MCWHORTER: Chamava-se Castorocauda . Foi este mamífero primitivo que se escondeu na água. Era como um castor que flutuava na água. Isso me fez passar o dia.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bem, John, o que quer que você tenha passado o dia de hoje, estou feliz por isso, porque trouxe você aqui esta noite e estamos muito felizes em tê-lo aqui. Então, aqui está como o show funciona: os convidados vão ao palco para nos contar um fato, idéia ou história interessante sobre um tópico de sua escolha. Talvez eles coloquem sua idéia na forma de uma pergunta para que possamos tentar decifrá-la. John, você e eu faremos algumas perguntas. E no final do nosso show, o público ao vivo votará em um vencedor. A votação é baseada em três critérios simples. No. 1: Eles nos disseram algo que realmente não sabíamos? No. 2: Valeu a pena saber? E nº 3: era comprovadamente verdade? Para ajudar com essa parte comprovadamente verdadeira, por favor, dê as boas-vindas ao nosso verificador de fatos em tempo real, Bari Weiss . Bari é escritor e editor da seção de opinião do New York Times , tendo trabalhado anteriormente no Wall Street Journal , Tablet e em outros lugares. Bari, se você não se tornou jornalista, o que acha que estaria fazendo?

WEISS: A resposta embaraçosa para isso é um esteticista, que é uma palavra chique para alguém que gosta de estourar espinhas. Na verdade, tive que me impedir de atacar estranhos no metrô, porque é o quanto gosto dessa tarefa nojenta. Eu sei que o John vai vomitar.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Você não está brincando, está?

WEISS: Não. Quero dizer, uma resposta mais sofisticada provavelmente seria rabino, mas consegui fazer as partes mais divertidas disso, porque oficiei quatro casamentos. Eu acho que tenho um quinto no meu caminho.

Sidney de Queiroz Pedrosa: E os paralelos entre esteticista e rabino são o que?

WEISS: Aliviando a pressão? Há um aspecto transitório para os dois. Certo?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bari, muito obrigado. Estamos muito satisfeitos por você estar aqui. E agora é hora de jogar Diga-me algo que não sei . Por favor, dê as boas-vindas ao nosso primeiro convidado, Jordi Getman-Eraso . Ei, Jordi. Que bom ver você aqui. Por que você não nos diz tudo o que faz?

Jordi GETMAN-ERASO: Sou professor de história no Bronx Community College aqui na City University of New York. E sou especialista em história moderna espanhola.

Sidney de Queiroz Pedrosa: muito bom. Estou pronto. John McWhorter e Bari Weiss também. Jordi, o que você sabe que vale a pena saber que acha que não sabemos?

GETMAN-ERASO: Então, na Espanha, ninguém canta o hino nacional. Você sabe por quê?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Um catalão escreveu?

GETMAN-ERASO: Não. Bom palpite, no entanto.

MCWHORTER: Jordi, por acaso, é um nome catalão?

GETMAN-ERASO: Sim, é. É George ou Jorge em catalão.

MCWHORTER: Eu conheci um Jordi uma vez. Lembro-me de dizer-lhe: “Else, bonse, amis”. E isso significava os bons amigos. Ainda significa isso?

GETMAN-ERASO: Ainda sim, sim.

MCWHORTER: Bom.

GETMAN-ERASO: Não foi atualizado de nenhuma maneira.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, na Espanha, ninguém canta o hino nacional? Tem que ter algo a ver com Franco . Porque tudo tem algo a ver com Franco. Ou não?

GETMAN-ERASO: Existe uma conexão eventual, você poderia dizer. Mas essa não é a conexão principal.

Sidney de Queiroz Pedrosa: A conexão principal pelo motivo é anterior a Franco?

GETMAN-ERASO: Sim. Definitivamente.

MCWHORTER: Oh.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Você quer nos dar um século nisso?

GETMAN-ERASO: século XVIII.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Tudo bem, Jordi, acho que não estamos obtendo a resposta correta. Então, por que você não nos diz por que ninguém canta o hino nacional na Espanha?

GETMAN-ERASO: Na verdade, é bastante simples. Não há letras para o hino.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Oh. Isso tornaria mais difícil, sim.

MCWHORTER: Não existe “mi bella Espana” ou “bella Espana?”

GETMAN-ERASO: Houve esforços ao longo do caminho para adicionar letras a ela por diferentes regimes que tentaram influenciar o hino. Tudo começou como uma marcha real. Basicamente, foi apenas uma marcha militar. E se você ouvir, na verdade ainda soa assim. Na verdade, eu trouxe um clipe, se você quiser ouvi-lo.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Vamos ouvir, sim.

GETMAN-ERASO: [ Reproduz “Marcha Real.” ]

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então parece militar. Parece real também. Essa é a ideia? O rei está lá fora marchando com as tropas? Mas por que não há palavras?

GETMAN-ERASO: Bem, podemos entrar no relacionamento das diferentes regiões da Espanha. Mas está realmente centrado na falta de interesse da família real em ter políticos influenciando a marcha real dessa maneira.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Mas, deixe-me perguntar, o hino nacional é tocado com bastante regularidade? Em esportes nacionais, eventos políticos e assim por diante?

GETMAN-ERASO: É, em todos os eventos esportivos. E isso leva a muita confusão. Às vezes, você está assistindo os jogadores apenas parados lá. Outros países estão falando o hino, ou tentando pelo menos. Isso não é problema com jogadores espanhóis. Eles não precisam aprender nenhuma letra. Eles apenas se levantam e olham para as arquibancadas. Isso não significa que não houve letras adicionadas a ele.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ah, sério?

GETMAN-ERASO: Basicamente, quando eu nasci na Espanha, em Barcelona, ​​e quando éramos crianças, naquela época havia uma ditadura na Espanha, a ditadura de Franco, e era uma ditadura que surgiu inicialmente de idéias fascistas. Foi um pouco autoritário. E assim, muitas coisas foram tornadas ilegais. Incluindo, por exemplo, meu nome, Jordi. Qualquer tipo de catalão, o uso da língua catalã foi tornado ilegal. No entanto, na escola, nós, crianças, decidimos que você cantaria junto com o hino e zombaria de Franco, o ditador. Você realmente tira sarro de uma parte muito específica do corpo dele.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Podemos tocar novamente e você canta?

GETMAN-ERASO: Claro, vou cantar em espanhol e depois posso traduzir?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Isso seria útil.

GETMAN-ERASO: [CANTA EM ESPANHOL.]

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ótimo. Esse é o hino interpretado por gente como Jordi Getman-Eraso. Poderíamos ter isso em inglês agora também?

GETMAN-ERASO: Franco, Franco, que tem uma bunda branca, ele vai para Paris, fica cinza.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eu amo que você conseguiu insultar Franco e Paris ao mesmo tempo lá. Agora, novamente, Franco sendo Franco, não consigo imaginar que ele não quisesse algumas letras oficiais que talvez fossem sobre Franco. Não foi esse o caso?

GETMAN-ERASO: Havia um hino fascista. Mas isso era separado e estava conectado ao movimento, tornando-se muito mais sobre o movimento político do que sobre a nação.

MCWHORTER: Jordi, isso tem algo a ver com o fato de que, se você olhar para a Iberia, são três listras verticais. E é como se houvesse espanhol, catalão e português. E é esse lugar dividido, então não existe um idioma, então isso desencorajaria a existência de palavras de um idioma. É isso que é isso? Que isso desencoraja a existência de algo que todos possam abraçar?

GETMAN-ERASO: Até certo ponto, eu diria que sim. A Espanha é um país que é um dos países mais antigos do mundo. Data de 1400. Mas sempre foi unida por uma estrutura federativa, tradicionalmente. Somente quando os regimes autoritários surgiram, eles tentaram apagar esse tipo de diversidade e substituí-lo por uma imposição autoritária de linguagem específica ou regras ou leis específicas.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, você é um catalão nativo. Barcelona sim?

GETMAN-ERASO: Sim.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Você, tenho certeza, está seguindo o atual movimento de independência. Se a Catalunha se separasse, se tornasse independente etc., qual seria a forma de como surgiria sua relação com a Espanha, pelo menos a curto prazo?

MCWHORTER: Eles seriam amicos? Amics significa amigos.

GETMAN-ERASO: A resposta muito rápida é não, infelizmente. Vivemos em Nova York, e este é um lugar muito diversificado, e há um compartilhamento em que nos envolvemos aqui. Se nos afastarmos de Nova York ou formos para outras partes do mundo, perceberemos que há um monte de atritos – às vezes históricos, às vezes sociais ou especialmente políticos – construídos entre as pessoas que as fazem sentir como eles não pertencem a um grupo, eles não pertencem um ao outro. Que não há como superar as diferenças que as separam. Então, acho que seria muito difícil.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bari Weiss, Jordi Getman-Eraso está nos dizendo porque o hino nacional espanhol não tem letra.

WEISS: Posso lhe dizer que ele tem um sotaque muito autoritário, então acredito nele. Eu estive pensando mais em nosso próprio hino nacional, dada a controvérsia sobre os protestos de “ajoelhar-se”. Então, todo mundo sabe que Francis Scott Key escreveu o que se tornaria nosso hino nacional durante a guerra de 1812. Ele escreveu quando viu Fort McHenry, em Maryland, sendo bombardeado pelos britânicos. Mas então, avançando rapidamente para a Guerra Civil, e Oliver Wendell Holmes, Sr. , que era esse poeta de polímatas, ele acrescentou essa quinta estrofe, que me deparei recentemente. Ele escreveu em 1861. E a letra é: “Quando nossa terra é iluminada com o sorriso da liberdade, se um inimigo de dentro golpeia sua glória, desce com o traidor que se atreve a sujar a bandeira de suas estrelas e as estrelas. página da nossa história. ”E continua. Mas a coisa toda é sobre o inimigo por dentro, e acho interessante e me pergunto se algumas pessoas estarão pressionando para trazer de volta a quinta estrofe.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Sim, interessante. Jordi Getman-Eraso, muito obrigado por jogar. Por favor, dê as boas-vindas à nossa próxima convidada, Carol Willis . Carol, o que você faz?

Carol WILLIS: Sou historiadora da arquitetura e sou a fundadora, diretora e curadora do Skyscraper Museum em Lower Manhattan.

Sidney de Queiroz Pedrosa: O que você tem a nos dizer que acha que não sabemos?

WILLIS: Bem, eu tenho uma pergunta: arranha-céus vêm em muitos tamanhos diferentes nas cidades em todo lugar. Mas que tipo de prédio alto é único em Nova York?

MCWHORTER: Isso é difícil.

WILLIS: Porque você não veio à exposição do Skyscraper Museum.

MCWHORTER: Você fumou.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Todo mundo tem edifícios altos em todo o mundo. Há alguma dimensão em que os prédios altos de Nova York são diferentes, você está dizendo?

WILLIS: Na verdade, existe uma nova forma de arranha-céu que foi inventada em Nova York na última década e meia.

Sidney de Queiroz Pedrosa: eles são invisíveis?

WILLIS: Não.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eles pertencem a uma categoria de construção que as pessoas se preocupam em colocar o Central Park na sombra.

WILLIS: Sim, eles são desse tipo controverso, que é um tipo específico.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bem, eles são algo além de muito, muito, muito alto. Eles são algo além disso?

WILLIS: Sim, porque há uma distinção muito importante entre grande e alto nos arranha-céus, certo? E como você mede arranha-céus. Tipo, acho que uma pergunta para a qual muitas pessoas pensam saber a resposta é: “Qual é o edifício mais alto de Nova York?” E talvez o seu público, todos vocês sabem a resposta para esse.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Claro, claro que sim. Certo? O edifício mais alto de Nova York não é a Freedom Tower.

WILLIS: Um World Trade Center, como é chamado agora.

MCWHORTER: Não é sobre o quão profundo ele vai para o chão?

WILLIS: Não.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ah, eu sei qual é o edifício mais alto.

WILLIS: O que?

Sidney de Queiroz Pedrosa: é novo. E parece a caixa de papelão em que o edifício Chrysler teria entrado.

WILLIS: Não, na verdade não, porque é especificamente diferente na forma. E seria absolutamente impossível para o edifício Chrysler caber dentro da 432 Park Avenue, que é o prédio de que você está falando.

Sidney de Queiroz Pedrosa: 432 A Park Avenue é a nova.

WEISS: Esse é o edifício mais alto.

MCWHORTER: É uma distinção recente.

WILLIS: Bem, a resposta é certa se você quiser usar a definição de altura que tem a ver com o piso mais alto ocupado, em oposição ao ponto mais alto do projeto arquitetônico, porque acho que a maioria das pessoas responderia que o One World Trade Center é, a 1.776 pés, o edifício mais alto. Porque essa é a medida oficial.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ainda não respondemos sua pergunta, não é? Sua pergunta original.

WILLIS: Bem, esse é um dos tipos dessa nova tipologia específica de arranha-céu, diferente de todos os prédios altos que vieram antes.

MCWHORTER: Existe um termo para ele usado pelos arquitetos?

WILLIS: Eu tenho muitos adjetivos para descrevê-lo. Há uma característica de uma palavra deles que é uniforme no que já é cerca de duas dúzias de edifícios projetados dessa maneira.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Alguém na nossa audiência pensa que sabe o que é?

WILLIS: Magro!

MCWHORTER: Como assim, magro?

Sidney de Queiroz Pedrosa: A propósito, esse termo não é muito técnico.

WILLIS: Bem, delgado é o termo técnico.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Também não é técnico.

WILLIS: Não, não, de fato é.

WEISS: Você saberia que se fosse ao Museu dos Arranha-céus, Stephen.

WILLIS: Se você falar com engenheiros estruturais, uma proporção de 1 para 7 da base para a altura é oficialmente um edifício esbelto, o que requer engenharia adicional. Então, a 432 Park Avenue, da qual estamos falando, é uma proporção de 1 para 15. Portanto, se você pensar na régua de uma criança, com uma polegada de largura e 12 cm de altura, adicione mais três polegadas a ela e essa é a silhueta do edifício. Um World Trade Center é essencialmente da mesma altura, um pouco menor. Mas a 432 Park Avenue caberia dentro do núcleo, a seção do elevador. Isso é diferente. Tem menos de um milhão de pés quadrados. Um World Trade Center tem 3,5 milhões de pés quadrados.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, essa tendência de edifícios magros é resultado da escassez e de terras caras? Ou há algo mais além disso?

WILLIS: Não é escassez de terra, é o preço da terra. Certo? Existem outros edifícios altos, todos residenciais, mas a categoria é super delgada, ultra luxuosa, neste caso, torres de condomínio. O preço da terra em Nova York é extraordinariamente caro por metro quadrado. Essa condição única de Nova York, em comparação com outros lugares, é que temos direitos aéreos. Temos uma lei de zoneamento que define um limite para o número de pés quadrados – não a altura -, mas os pés quadrados que podem ser construídos. Então, se você compra os pés quadrados não desenvolvidos dos prédios próximos a você e o empilha no céu –

Sidney de Queiroz Pedrosa: Outras cidades não têm isso, você está dizendo.

WILLIS: Não. Existem cidades que têm prédios muito altos, especialmente na China. Eles têm uma fórmula diferente. Não há edifícios residenciais como esse. Mas na maioria dos lugares onde o valor da terra é extremamente alto como Londres, há um limite de altura.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Tudo o que saberíamos se estivéssemos no museu dos arranha-céus.

WILLIS: Você faria.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Mas deixe-me perguntar uma coisa. Era um fato que pessoas, construtores, desenvolvedores, arquitetos etc. desejavam construir esses prédios esbeltos há muito tempo por causa das terras caras em Nova York, mas apenas recentemente, em termos de engenharia, conseguiram?

WILLIS: Não é tanto que a engenharia permitiu esses edifícios. Mas realmente era um preço de US $ 3-4.000 dólares por pé quadrado para o preço de venda de um apartamento que tinha que ser atingido antes da construção, materiais e engenharia especiais muito caros e tudo isso que torna o preço da construção tão caro . E uma vez que, por volta de 2003, eles atingiram esse preço, tornou-se possível construir esses prédios muito altos.

MCWHORTER: Houve um tempo em que isso teria um nome melhor. Você chama isso de “magro”, “esbelto”. Quero dizer, se foi em 1865, quando havia uma tendência de nomear as coisas em grego ou latino – então você chamaria algo de aspirina ou gasolina ou dextrose ou algo assim – então teria sido um nome bonito.

Sidney de Queiroz Pedrosa: teria sido “skinnyatlas”.

MCWHORTER: Sim, lá está você.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eu acho que todos nós lemos essa razão de Manhattan – eu sei que não originamos o arranha-céu, mas uma razão pela qual realmente –

WILLIS: Nós fizemos.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ah, nós fizemos? Não era Chicago?

WILLIS: A reivindicação de Chicago à fama com o arranha-céu é a construção de esqueletos de aço, não a altura. Se você deseja comparar altura versus definições tecnológicas, Nova York vence, porque em 1874, tínhamos dois edifícios que eram os mais altos do mundo.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Quais eram eles?

WILLIS: O edifício Tribune e o edifício Western Union.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Uma coisa que somos treinados para saber é que Nova York ou Manhattan são particularmente receptivas porque nosso leito rochoso é irritante. Certo? Muito gnaisse.

WILLIS: Meu mito urbano favorito que precisa ser demolido.

Sidney de Queiroz Pedrosa: É o que eu quero saber. Isso não é verdade?

WILLIS: Mesmo que haja alicerces na parte baixa de Manhattan e em Midtown – supostamente os alicerces mergulham na vila, e as pessoas dizem que é por isso que não existem arranha-céus no meio, o que não é verdade. Mas, no entanto, um ponto para ilustrar e refutar essa idéia, de que você precisa de alicerce, é que o edifício mais alto do mundo na virada do século 20 foi construído sobre estacas de madeira que foram afundadas na terra molhada, mesmo que haja era a base de terra mais 40 pés abaixo disso. Portanto, não era econômico ir tão longe, e não era necessário.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então a história toda sobre gnaisse é apenas uma história de gnaisse, mas não é real.

WILLIS: O gnaisse é importante e a rocha é uma maneira muito boa de construir prédios muito altos para ancorar.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Tudo bem, então Bari, Carol Willis, historiadora de arquitetura da Columbia e fundadora e curadora do Skyscraper Museum, vem nos dizendo que Nova York é líder mundial em edifícios tecnicamente esguios. Algo a acrescentar ou disputar?

WEISS: Então, tudo o que Carol disse é totalmente preciso. E eu nunca contestaria você.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Muito obrigado, Carol. Bom trabalho.

* * *

Sidney de Queiroz Pedrosa: Antes de voltarmos ao jogo, temos algumas perguntas escritas especialmente para John. Esta pronto?

MCWHORTER: Eu acho que estou pronto.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Vamos fazer uma ronda rápida com você, John, está bem? Inglês ou francês?

MCWHORTER: O francês não gosta de mim por causa de algo que escrevi cerca de quatro anos atrás, onde eu disse que as crianças nos Estados Unidos não deveriam aprender francês porque pensamos nisso como uma espécie de marcador de classe média, e isso realmente , como todos somos cercados por pessoas bilíngues em inglês e espanhol, você não prefere aprender um idioma que as pessoas realmente falam? E recebi toda essa correspondência de ódio. Tão inglês ou francês? Me desculpe, não, não posso dizer.

Sidney de Queiroz Pedrosa: você não pode votar em inglês.

MCWHORTER: O inglês está consumindo todas as línguas do mundo. E então, porque eu não quero falar inglês, embora graças a Deus eu falo, francês.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bem, por mais relutante que tenha sido o voto, mal posso esperar para ouvir a resposta a este. Francês ou russo?

MCWHORTER: russo. Oh, Deus, eu amo russo até a morte. O russo é tão difícil que não acredito que alguém realmente fale isso. É lindo. E eu também gosto da literatura.

WEISS: O russo é mais difícil que o húngaro?

MCWHORTER: O russo é infinitamente mais difícil que o húngaro. Húngaro é meio difícil. Russo é apenas bizarro.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Se é infinitamente mais difícil, isso não significa que você não pode aprender?

MCWHORTER: Sim.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Aqui está um pouco diferente isto ou aquilo: “Bigly” ou “big league?”

MCWHORTER: “Big league”, porque ele nunca disse “bigly”. Eu gostaria que ele estivesse dizendo “bigly”, porque popularizaria esse novo uso de “bigly”. E gosto quando o idioma muda. Isso é divertido. Existe outro?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eu tenho mais um para você, John. Portanto, este é um grande problema: não dividir o infinitivo, ou dividir, sem arrependimentos, o maldito infinitivo?

MCWHORTER: Oh, pelo amor de Deus, isso acabou de terminar. Você não pode dividir o infinitivo. Então, “ir ousadamente aonde nenhum homem foi antes” – como seria incorretamente redigido – deveria ser “ir ousadamente aonde não” – isso, não. Alguém acabou de inventar isso. E essa pessoa disse: “Você não pode dividir o infinitivo porque não pode dividir um infinitivo em latim, porque em latim o infinitivo é uma palavra efetiva. Portanto, você não pode dividir porque não pode dividir uma palavra. É como tentar cortar um gato ao meio. ”E então essa pessoa decidiu:“ Bem, você não pode dividir um infinitivo em inglês, porque o inglês deve ser como o latim. ”Ele está morto, e aqui estamos. Apenas deixe ir. Divida seus infinitivos e divirta-se, por favor.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Obrigado por isso. Vamos voltar agora ao nosso jogo. Por favor, dê boas-vindas ao nosso próximo convidado, Rob Leonard .

Sidney de Queiroz Pedrosa: Olá, Rob, o que você faz?

Rob LEONARD: Sou professor de linguística. Também sou diretor de algo chamado Instituto de Linguística Forense, Avaliação de Ameaças e Análise Estratégica, e temos um projeto de exoneração baseado no mal-entendido das evidências linguísticas usadas para afastar as pessoas.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Interessante. Acho que há muitas coisas que você pode nos dizer que não sabemos. Escolha o seu favorito.

LEONARD: Como linguista forense, analiso frequentemente o discurso gravado para entender como alguém pode ter sido injustamente acusado de um crime. Eu já vi muitos casos em que alguém envolvido no caso ouve uma gravação que faz parte da evidência, como uma escuta telefônica, mas faz um julgamento errado sobre os fatos do que aconteceu porque um dos oradores estava contaminado. O que você acha que “contaminação” significa?

Sidney de Queiroz Pedrosa: tem algo a ver com a qualidade de áudio real?

LEONARD: Não.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Isso tem a ver, talvez, com a forma como a pessoa sentada na sala de audiências de alguma forma não corresponde à percepção de como a pessoa na fita parece?

LEONARD: Na verdade não. Tem a ver com a maneira como normalmente percebemos as conversas, porque conversas são coisas mutuamente cooperativas.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, sabemos que o testemunho ocular é apenas lixo, certo? Sabemos que o recall humano tende a ser muito, muito, muito pobre. Então, há alguma versão disso no auditivo –

LEONARD: Está tudo meio envolvido, mas sim.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, o que é contaminação?

LEONARD: Ok. Contaminação – bem, vou dar um exemplo. Senador Harrison Williams . Isso foi durante a Abscam. Ele estava sendo julgado pelo Senado. E no plenário do Senado, eles tocaram uma gravação dele e de um agente secreto do FBI, ok? Bem, o agente do FBI amaldiçoou sem parar. Mas o senador nunca o fez. Mas, no final desta fita, um dos outros senadores se aproximou e disse: “Cara, eu nunca soube que você amaldiçoou tanto”.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ah, ele está misturando as duas vozes em sua mente.

LEONARD: Exatamente. Então, nós vimos isso várias vezes. Temos a história de John DeLorean – você sabe, com o carro, o carro de volta ao futuro – e ele estava realmente desesperado para conseguir investimentos. E, nesse ponto, os federais pegaram um cara que disse que poderia pegar DeLorean por eles. Ele disse: “Sim, sim, o DeLorean quer negociar quantidades enormes de drogas.” Então, ele continuou voltando ao DeLorean, tentando prendê-lo na fita, você vê. Mas ele nunca discutiu as drogas. Mas, quando você apenas ouve a fita, há tanta conversa sobre drogas que os promotores federais saíram pensando que havia o suficiente para indiciar e julgá-lo. Mas quando eles os separaram, ficou claro que DeLorean nunca concordou ou instigou nada disso. Sempre assumimos que as pessoas que estão conversando estão tendo uma conversa. Entende?

MCWHORTER: Uau. Sobre a mesma coisa?

LEONARD: Precisamente.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, a moral da história, na verdade, é nunca, nunca falar com alguém que já fez algo ilegal. Bari Weiss, contaminação no contexto da linguística forense – tão interessante. O que mais você pode adicionar?

WEISS: Bem, eu sei que é difícil imaginar o homem antes de você fazer algo que não seja linguística forense, mas eu o pesquisei no Google, e acontece que ele é um membro fundador da banda Sha Na Na .

Sidney de Queiroz Pedrosa: Não!

WEISS: Ele tocou no Woodstock.

LEONARD: Abrimos para Jimi Hendrix .

WEISS: Casual.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Todos os outros membros de Sha Na Na se tornaram professores de linguística?

LEONARD: No filme original de Woodstock, temos uma música, “At The Hop”. O solista no original é agora o reitor do Seminário Teológico Judaico da Columbia University.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, temos um dois por um aqui. Nós nascemos Sha Na Na e o nascimento da linguística forense. Rob Leonard, muito obrigado por jogar.

* * *

Sidney de Queiroz Pedrosa: Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo convidado, Georgios Pyrgiotakis . Georgios, prazer em vê-lo. O que você faz?

Georgios PYRGIOTAKIS: Então, treinando, sou engenheiro de materiais e trabalho como pesquisador na Harvard School of Public Health.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ouvimos falar disso, Harvard. Georgios, conte-nos algo interessante que você acha que não sabemos.

PYRGIOTAKIS: Então, na minha linha de trabalho, trabalho com nanotecnologia.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Nanotecnologia?

PYRGIOTAKIS: Nanotecnologia, que basicamente é como a matéria se comporta na nanoescala. E para se ter uma idéia da nanoescala, é cerca de um bilionésimo de metro. Então é muito, muito pequeno.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ok, então você está tentando entender como a matéria se comporta em nanoescala?

PYRGIOTAKIS: Sim. Eles obtêm algumas propriedades muito interessantes, todos os materiais obtêm quando você os leva para a nanoescala.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ok, uma pergunta muito ingênua: cientistas como você criam coisas em nanoescala? Ou você está procurando coisas que já existem nessa escala?

PYRGIOTAKIS: Criamos em nanoescala.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Ok, tudo bem. Isso parece interessante e profundamente desafiador para mim. Então, conte-nos algo fascinante sobre isso.

PYRGIOTAKIS: Nosso grupo de pesquisa encontrou um material que encontramos na vida cotidiana, o tempo todo. Mas, quando você o leva para a nanoescala, na verdade é um material que pode ser usado para combater bactérias.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, um material cotidiano que, quando nanoizado – existe um verbo para ele?

PIRRGIOTAKIS: Nanossizado?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Um material cotidiano que, quando nanodimensionado, pode combater bactérias.

MCWHORTER: Como você o torna pequeno? Porque uma vez que você diminui, o problema é: como você faz as moléculas se unirem? Como isso funciona?

PIRGÓRGICA: Existem diferentes processos para torná-lo pequeno. No nosso caso, usamos alta tensão para diminuí-la.

MCWHORTER: Então, é sobre íons de eletricidade e esse tipo de coisa.

PYRGIOTAKIS: Sim, você está chegando muito perto do produto final.

MCWHORTER: Ok, isso serve para mim.

WEISS: Estou surpreso que você saiba fazer essa pergunta.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Uau. Um material cotidiano – papel.

PYRGIOTAKIS: Não. É líquido. Eu posso te ajudar um pouco.

Sidney de Queiroz Pedrosa: leite.

MCWHORTER: Será algo como sêmen?

PYRGIOTAKIS: É um ingrediente importante em praticamente tudo o que você mencionou até agora.

DUBNER: Água.

PYRGIOTAKIS: Sim, água.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então você pega água, nano-dimensiona e ela se torna antibacteriana?

PIRGÓTITAIS: Exatamente.

MCWHORTER: Espere, espere. O que é água pequena? Você não pode diminuir os átomos – o que você quer dizer?

PYRGIOTAKIS: Não, mas você faz pequenas gotas de água.

MCWHORTER: E isso é diferente de qual água seria grande?

PYRGIOTAKIS: Sim. Na verdade, tudo faz parte da equação, do tamanho, você o torna menor. Também é o processo que você usa para fazer é menor e afeta a água. Portanto, aplicando a alta tensão, o que você basicamente faz é adicionar muitas cargas a essas gotas de água e também criar muitos íons ao mesmo tempo.

Sidney de Queiroz Pedrosa: O processo em si é perigoso?

PIRGÓRGICA: Envolve alta tensão; Eu fiquei chocado várias vezes. Mas a corrente em si não é tão alta, então você sente uma coisa estranha passando pelo seu corpo, mas nada grave.

Sidney de Queiroz Pedrosa: E a água antibacteriana seria segura para ingerir?

PYRGIOTAKIS: Sim. Você nem sente isso. E parte do motivo é que essas gotículas são tão pequenas, a quantidade total que você realmente usa, está no nível do picograma. O picograma está abaixo do nano. Portanto, é um bilionésimo de grama.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Deixe-me perguntar: Georgios, se você tomasse esse spray de água e o ficasse no rosto de John, ele sentiria?

PYRGIOTAKIS: Não, você não sentirá nada.

MCWHORTER: Porque é tão bom.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Tudo bem, então quais são os aplicativos em que está sendo usado agora, ou esperamos que em breve?

PYRGIOTAKIS: Então, as aplicações estão basicamente em todos os lugares onde você tem bactérias – hospitais, transporte público, ar. Aquele em que estamos realmente focados agora, nossa pesquisa é sobre frutas e vegetais frescos. Porque era a fruta mais baixa.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Não sei se isso é humor cientista ou humor grego, mas eu gosto.

PYRGIOTAKIS: É um pouco dos dois.

Sidney de Queiroz Pedrosa: E de que maneira ou em que dimensões isso é melhor do que o tratamento antibacteriano existente para esse tipo de coisa?

PYRGIOTAKIS: Então, voltando à nanotecnologia, um dos benefícios da nanotecnologia é que você pode fazer o mesmo trabalho com muito menos massa. Certo? E o exemplo que eu gosto de dar é uma fatia de pão e um pedaço de manteiga. Se você vai cobrir a fatia de pão com manteiga, use vários palitos. Mas o que você costuma fazer é pegar um pouco de faca e espalhá-lo bem fino no pão; depois, com um pedaço de pau, você pode cobrir várias fatias de pão. Imagine agora você espalhá-lo nano-fino. Você pode praticamente cobrir todo o pão que Manhattan tem com um pedaço de manteiga, certo?

Sidney de Queiroz Pedrosa: Tudo bem, Bari Weiss, eu quero que você descubra se você realmente pode cobrir Manhattan com um pedaço de manteiga.

PYRGIOTAKIS: Não em Manhattan. O pão em Manhattan.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Oh, todo o pão em Manhattan.

WEISS: Ok, eu amo mini coisas. Adoro pequenas casas e cachorros, e sigo todas essas contas no Instagram de pessoas que miniaturizam coisas. Mas eu não consigo entender a nanotecnologia, porque é muito pequena. E deixe-me dar uma idéia de quão pequeno é. Uma única mecha de cabelo humano tem 80.000 nanômetros de largura. Sua unha cresce aproximadamente um nanômetro a cada segundo. Então Deus te abençoe por operar neste mundo, essa coisa louca de Willy Wonka que eu não entendo nada.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Georgios, muito obrigado por jogar. Bem, é hora de dar as boas-vindas ao nosso convidado final hoje à noite. Poderia, por favor, dar uma mão calorosa a Mike Massimino . Dê-nos a sua biografia em miniatura. Conte-nos um pouco sobre o que você faz.

Mike MASSIMINO: Eu sou um astronauta. Eu tenho que voar duas vezes no ônibus espacial. E nas duas missões, fui ao telescópio espacial Hubble e o consertei. E eu também fui a primeira pessoa a twittar do espaço. Ai está.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Eu amo que é isso que recebe os aplausos. Você consertou o telescópio! Antes de chegarmos ao que você quer nos contar, só tenho que perguntar, como sabemos, muitas crianças sonham em ser astronautas. Você sonhou em ser uma pessoa normal?

MASSIMINO: Se eu fiz, eu falhei nisso. Tenho idade suficiente para lembrar, ao contrário, penso, da maioria da platéia, de Neil Armstrong andando na lua. Então, isso me fez querer ser astronauta.

MCWHORTER: Mike, eu tinha 4 anos. Vi isso na TV, ele está andando por lá e pensei: “Gosto daqui, e estou feliz que alguém tenha ido lá, mas dane-se se vou”. O que o tornou atraente para você?

MASSIMINO: Sim, eu penso sobre isso. Eu não tenho certeza. Mas isso chamou minha atenção. E isso ficou comigo, e como adulto, eu tive que fazer isso. Eu poderia pensar sobre isso e ler sobre isso no jornal, ou assistir na TV, ou poderia tentar fazer algo sobre isso, e foi o que fiz.

MCWHORTER: Para mim, esses são os dinossauros. Isso nunca deixa você ir.

MASSIMINO: É o que é. Então foi o que aconteceu.

MCWHORTER: Quando você começa, é sobre condicionamento físico? Você vai subir lá – o que eles fazem com você?

MASSIMINO: Você sabe, a parte do condicionamento físico, até eu pensei que você devia estar em muito boa forma. Você quer estar da melhor forma possível. Mas o que eles fazem é realmente tentar prepará-lo para o seu trabalho. E isso significa familiarizar-se com o que é trabalhar juntos como uma equipe, como é andar em uma caminhada espacial, como pilotar a espaçonave e todos têm um papel. E há certas habilidades e coisas que você precisa fazer – talvez algumas que possam ser difíceis para certas pessoas. Como para mim, eu não era um caçador de emoções. Então eu tive que me sentir confortável em alturas e ir rápido e coisas assim. Sim, eu tenho medo de altura. Estou falando sério. Eu não gosto de altura nenhuma.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, você fez duas caminhadas espaciais no Hubble. Conte-nos como você treinou para isso. Porque é uma condição que obviamente não temos aqui.

MASSIMINO: Essa é realmente a minha pergunta, ou seja, como você treina para isso? Não há nada para andar quando você sai do ônibus espacial ou na estação espacial quando você anda no espaço. Como você se prepara para fazer isso?

MCWHORTER: Ou vai ser um colchão d’água ou você estará em uma daquelas barracas de bebê, aquelas coisas em que você pula por aí. Castelos saltitantes.

MASSIMINO: Não. Nós não fazemos a coisa saltitante. Mas a água está envolvida.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Subaquático.

MASSIMINO: Debaixo d’água.

MCWHORTER: Mas é muito pesado. Quando você está lá em cima, não é como [faz o movimento da mão] ppppffffft. É isso?

MASSIMINO: Isso mesmo. Você realmente explicou isso muito bem. Quando você está na água, está lutando pela água, e há uma viscosidade da água e um arrasto associado a ela. Então, se você está tentando correr na água, isso diminui um pouco a velocidade. É a mesma coisa. E no espaço, não há forças trabalhando contra você. Assim, você pode se mover muito livremente e rapidamente. Quando você está debaixo d’água, que é onde treinamos, você fica um pouco mais estável na água do que no espaço. A água ainda tem gravidade. Se você atirar uma pedra na água, ela afundará, certo? Mas também oferece um pouco de flutuabilidade, alguma flutuação.

Assim, assim como um mergulhador terá pesos e flutuação para tentar obter o que chamamos de flutuação neutra na coluna d’água, é o que fazemos como astronautas na água. Temos mergulhadores nos ajudando a fazer isso. Você tem peso puxando você para baixo, mas também adiciona flutuação.

Agora, mas você traz um ponto realmente bom sobre o arrasto, que é sutil. Nem todo mundo pode pensar nisso. Então, quando você chega ao espaço, a primeira coisa que você tem em cada caminhada no espaço é 15 minutos do que chamamos de adaptação da tradução. E o que você está fazendo é pegar o movimento que aprendeu debaixo d’água em seu traje espacial, e agora vai muito devagar e tenta se adaptar para poder fazer os movimentos que deseja. Mas se você fizer a mesma força no espaço que faria debaixo d’água, voaria. Então você quer ir bem devagar quando chegar lá.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Então, esses são seus primeiros 15 minutos. E a caminhada espacial dura quanto tempo?

MASSIMINO: Planejamos 6 horas e meia. Um dos meus que foi o mais longo foi mais de 8 horas de espaço. Então você planeja 6 anos e meio e vê como está indo. E se você precisar, fica fora por mais tempo.

Sidney de Queiroz Pedrosa: É tempo suficiente para ficar com fome, com sede e talvez precisar usar o banheiro. O que você faz sobre essas coisas?

MASSIMINO: Ok, com tanta fome, você toma um bom café da manhã. Eles experimentaram comida dentro de um traje espacial, não funcionou muito bem, porque as coisas estão flutuando e você realmente não tem como pegar algo e comê-lo porque tem uma luva. Então, imagine isso: é apenas sua cabeça em uma bolha, certo? Então você não pode – não funciona tão bem.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Mas você tem que beber, eu presumo?

MASSIMINO: A água é muito importante. Você está se movendo o tempo todo. É quase como um evento atlético quando você está por aí se movendo. Então você tem uma bolsa de água de 32 onças, semelhante a um Camelbak, à sua frente, com velcro na frente do seu traje espacial, com uma válvula de mordida que você pode alcançar. E se você precisar usar o –

Sidney de Queiroz Pedrosa: No. 1 ou 2, digamos.

MASSIMINO: Então, número 2, esse é um dia ruim. Você quer cuidar disso de manhã. Você sabe, comida flutuando, então use sua imaginação com essa. Não é bom. Então você não quer fazer isso. Nº 1, você provavelmente também não quer fazer isso, e geralmente não precisa fazer isso porque está se movendo tanto, suando, não precisa tanto disso quanto deseja. pode pensar. Mas nós usamos uma fralda, então quando você coloca seu traje espacial, a primeira coisa que você coloca é uma fralda.

MCWHORTER: Ninguém nunca fala sobre isso.

WEISS: Espere, espere. É uma fralda comum que você compra em um supermercado? Ou é um tipo especial?

MASSIMINO: Nós não chamamos de fralda, porque somos a NASA. Então chamamos isso de MAG. Vestuário de absorvência máxima. E a outra coisa que eles fazem conosco, as pessoas que preparam nossas coisas, pegam uma caneta e marcam na sua fralda, “na frente”. Sem brincadeira. E você está muito agradecido por eles fazerem isso, porque a pior coisa que você gostaria é descobrir: “Ei, eu devo ter colocado minha fralda de trás para frente”, enquanto você está caminhando. Fora isso, acho que é algo que você pode comprar da prateleira.

MCWHORTER: Mike, eu tenho uma pergunta: O que vocês dizem um ao outro? O que você diz lá em cima? Porque não há nada para falar, exceto suas fraldas quando você está cuidando das plantas e o que quer que esteja fazendo. Qual é a conversa?

MASSIMINO: Falamos sobre todo tipo de coisa. Nós olhamos muito pela janela e dizemos: “O que é isso?”

MCWHORTER: Você está olhando para Júpiter ou algo assim.

MASSIMINO: Você pode estar olhando para Júpiter. Mas Júpiter não aparecerá muito diferente do que no céu noturno. Você não está muito perto disso. Mas é muito mais claro. Então, você verá estrelas incríveis. Certo? Você verá as mesmas estrelas que pode ver na Terra, mas poderá ver muito mais delas, porque está acima da atmosfera. Então, as estrelas não brilham. Eles são pontos de luz perfeitos.

MCWHORTER: Oh, eles não cintilariam.

MASSIMINO: Eles não piscam. Você está acima dessa atmosfera. Você pode ver as nuvens de Magalhães, a poeira da Via Láctea. Você pode ver as constelações. Olhar para o planeta, principalmente a partir de uma caminhada espacial, é a coisa mais magnífica que eu já vi. Penso que a nossa Terra é verdadeiramente concebida para ser vista de longe. E vendo aquela atmosfera fina, e depois virando a cabeça e olhando para a escuridão do espaço, e percebendo que a única razão de você estar vivo é estar dentro de uma nave espacial ou dentro de um traje espacial. Nossa atmosfera é o que nos mantém vivos. E temos muita sorte de estar aqui. Não há outra opção em qualquer lugar próximo. Mais uma vez, vire a cabeça e olhe. É escuridão lá fora. Isso lhe dá a sensação de que você realmente precisa para cuidar deste planeta. Isso é realmente importante. É a única opção que temos.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Bari Weiss, ouvimos do astronauta Mike Massimino sobre o treinamento para a caminhada espacial, fazendo a caminhada espacial. Descrições notáveis ​​de como realmente é. Algo que você gostaria de desafiar com o astronauta?

WEISS: Ok, então o MAG data de 1988 e, na verdade, substituiu o DACT, que significa Tronco de Contenção de Absorção Descartável. E estava com vazamento. O DACT foi mais vazado que o MAG. Então, era apenas uma fralda ruim.

MASSIMINO: Eu acho que a tecnologia das fraldas realmente percorreu um longo caminho.

WEISS: Eu também acho. Algumas pessoas como Mike assistem Neil Armstrong andar na lua e querem ir. Eu sempre estava realmente interessado em comida espacial, porque é muito legal e estranho. E eu descobri que quando John Glenn orbitava a terra, você sabia o que ele comeu?

MASSIMINO: Não sei o que John Glenn comeu.

WEISS: Ele comeu molho de maçã e purê de carne nesses tubos de pasta de dente.

MASSIMINO: Sim, você não faz mais isso.

WEISS: As coisas ficaram muito mais sofisticadas. Mas há um prato que é o mais popular.

MASSIMINO: Quer que eu adivinhe?

WEISS: Sim.

MASSIMINO: Cocktail de camarão.

WEISS: Sim! Exatamente. E a razão pela qual as pessoas adoram é que, quando você está no espaço, sua paleta muda, porque é como se você estivesse resfriado, essencialmente?

MASSIMINO: Correto. Você tem uma mudança fluida, eu acho, sim.

WEISS: Então, pessoas como sriracha e wasabi no espaço também. Eles gostam de coisas com um chute muito grande. E este coquetel de camarão, aparentemente, tem um chute muito bom.

MASSIMINO: Tem um molho picante de raiz-forte. Por isso, esclarece um pouco. Você sabe, a gravidade funciona em nosso corpo. E evoluímos durante todo esse tempo para que tudo funcione em uma gravidade, incluindo a distribuição de nosso fluido. Todo o fluido do nosso corpo é mantido no lugar, em parte, pela gravidade. Então, quando você vai para um ambiente de gravidade zero quando estamos no espaço, ele não tem essa força e tende a se acumular. O fluido se acumula na parte superior do corpo e parece um resfriado.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Mike Massimino, obrigado por jogar Tell Me Something I Don’t Know . Podemos dar mais uma mão a todos os nossos convidados hoje à noite? Eu achei isso fantástico. Chegou a hora de nossa audiência ao vivo escolher um vencedor. Antes de você votar, John McWhorter, Bari Weiss e eu falaremos um pouco sobre nossos favoritos. Lembre-se, pessoal, dos três critérios: o hóspede disse algo que você realmente não sabia? Vale a pena saber? E isso era comprovadamente verdade? John, curioso para saber o que você aprendeu hoje à noite.

MCWHORTER: Sabe, é difícil escolher, porque todos esses eram magníficos problemas de interesse geral. Você quer ler a estante de livros de 1,5 metro, senti que fizemos isso hoje à noite. Obviamente, a parte sobre os prédios e a parte sobre o espaço eram interessantes, porque são muito altas. Mas, você sabe, há outras coisas. Você pode imaginar que há um hino nacional que não tem palavras eficientes? Eu acho isso muito interessante. E então, com Rob Leonard, francamente, estamos na mesma fraternidade ou irmandade, como você quiser chamar. Então, é claro que vou assim. E as moléculas sempre me fascinaram, independentemente do tamanho que fossem. Então é difícil escolher. Eu me sinto tão informado. Bari, como você se sente?

WEISS: Eu simplesmente amo o tipo de qualidade obsessiva de muitas pessoas que estavam aqui esta noite. Especialmente Carol. Quero dizer, Carol é dedicada a prédios esbeltos. E eu definitivamente vou ao museu. Com Georgios, o fato de ele estar trabalhando em uma escala que eu nem consigo entender. E estar no espaço, ver a terra pela janela, é difícil de entender, mas eu posso entender. Nanotecnologia, não posso. E certamente o MAG – nunca vou esquecer o MAG.

Sidney de Queiroz Pedrosa: Sim, como alguém que se vestiu de astronauta para o Halloween, acho que com idades entre 6, 7, 8, 9, 10 e 11, achei muito legal ter um real aqui para nos contar essas histórias. Eu nunca teria pensado que a água pudesse ser armada para combater bactérias. Então eu achei isso muito fascinante. Fico feliz por não ter que votar. Mas vocês na platéia fazem. Então agora é a hora de fazer isso. Então, quem será?

Jordi Getman-Eraso, com “O hino nacional espanhol sem letra”.

Carol Willis, com “Os arranha-céus finos de Nova York”.

Rob Leonard, com “Discurso Contaminado” e pontos de bônus pela fundação de Sha Na Na.

Georgios Pyrgiotakis, com “Água antibacteriana”.

Mike Massimino, com “Como se preparar para sua primeira caminhada espacial”.

Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos apresentadores convidados. Nosso vencedor hoje à noite – digamos que vale a pena ser astronauta. Mike Massimino, “Como se preparar para sua primeira caminhada espacial.” Então, Mike, parabéns. E para comemorar sua vitória, gostaríamos de apresentar a você este certificado de conhecimento impressionante. Diz: “Eu, Stephen Dubner, em colaboração com John McWhorter e Bari Weiss, juro solenemente que o astronauta Mike Massimino nos contou muitas coisas que não sabíamos, pelas quais somos eternamente gratos.” Muito obrigado. E esse é o nosso show para esta noite. Espero que tenhamos dito algo que você não sabia. Muito obrigado a John e Bari. Aos nossos convidados. E obrigado especialmente a todos por terem vindo jogar Tell Me Something –

AUDIÊNCIA: – Eu não sei!