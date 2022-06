Sicoob realiza Semana do Cooperativismo com atividades e palestras

“Compartilhar é somar” é o tema do desafio que ocorrerá entre 27 de junho a 03 de julho

Pelo 2º ano consecutivo, o Sicoob realiza diversas ações especiais em comemoração à Semana do Cooperativismo. A celebração começa a partir de 27 de junho e segue até o primeiro domingo de julho (3), um dia antes em que é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo e o Dia C- Dia de Cooperar (02).



Instituto Sicoob

A ação, será realizada pelo Instituto Sicoob em parceria com todas as cooperativas do Sicoob do Brasil. Juntos, efetuarão atividades para difundir a cultura cooperativista e dar visibilidade às boas práticas implementadas pelas cooperativas por todo país.



“Esse é o segundo ano em que o Sicoob, por intermédio do Instituto, realiza ações importantes para celebrar a Semana do Cooperativismo. Assim como foi realizado no último ano, essas atividades têm um peso muito importante para humanizar nosso relacionamento da prestação de serviços, bem como propagar a nossa cultura. Estamos todos muito felizes”, diz Fernanda Pedrone, analista de Investimento Social Estratégico do Sicoob.



Nesta edição, o Instituto preparou o desafio “Compartilhar é somar”. Durante a semana, atividades educativas e atos filantrópicos com a união das cooperativas Centrais e Singulares Sicoob serão realizadas, promovendo, assim, um grande movimento.



Semana do Cooperativismo

O primeiro dia do desafio (27 de junho), será dedicado a uma live de abertura da Semana do Cooperativismo. Abordando o tema “Cooperativismo, um legado”, a roda de conversa será transmitida pelo Youtube, no canal do Instituto Sicoob. Ao longo do bate-papo, assuntos de como cooperativismo transforma histórias, realidades, comunidades e, por meio delas, marcam pessoas e gerações, serão discutidas.



Nos demais dias, o Sicoob organizou as abordagens de cada data da seguinte forma:

Cooperativismo, o quê?

Cooperativismo, onde?

Cooperativismo, pra quem?

Cooperativismo, por quê?

Dia C — O que? Quando começou? O que está acontecendo?

Resultados e retrospectiva

Os interessados em conferir toda a programação devem acessar as redes sociais das cooperativas do Sicoob.



Semana do Cooperativismo e Dia C

Desafio “Compartilhar é somar”

27 de junho a 03 de julho

