Sheraton Reserva do Paiva é destino ideal para férias em família

Para as famílias, um grande desafio é escolher um destino para as férias que agrade tanto aos adultos como aos pequenos. Pensando nisso, o Sheraton Reserva do Paiva preparou uma programação especial para todas as idades entre os meses de janeiro e fevereiro.

Entre as atividades programadas para todos os fins de semana até 15 de fevereiro, estão recreação, oficinas diversas, Mini Chef, teatrinho, cineminha, karaokê kids de Ilana Ventura, contação de história e música com Tapete Voador, show de mágica com Rodrigo Lima e acampamentos. Para o público adulto, o hotel oferecerá sushi no Lobby Bar com DJ.

Sheraton Reserva do Paiva

Além das opções de entretenimento, o Sheraton Reserva do Paiva proporciona belezas naturais e localização estratégica aos seus hóspedes. O hotel fica numa linda reserva ecológica no litoral de Pernambuco, a poucos minutos do centro da cidade do Recife e suas atrações. Ao mesmo tempo que está à apenas 14km do Aeroporto Internacional, é rodeado por praias paradisíacas, com águas mornas e cristalinas.

Com a estrutura completa de um cinco estrelas internacional, a propriedade conta com Shine Spa, três restaurantes e dois bares, club lounge, duas piscinas, academia de ginástica e o exclusivo Beach Club, no qual os hóspedes têm acesso direto à praia.

Para desfrutar desse verdadeiro paraíso, as diárias no pacote férias 2020 custam a partir de R$ 499,00 + taxas por casal com até duas crianças de 0 a 12 anos, incluindo café da manhã completo.

Para os moradores do nordeste, mediante apresentação de comprovante de residência, o Sheraton Reserva do Paiva Hotel oferece um desconto especial para o pacote férias 2020. As tarifas custam a partir de R$ 424,00 + taxas por casal com até duas crianças de 0 a 12 anos, incluindo café da manhã completo e outras vantagens extras, como 25% de desconto em tratamentos no Shine Spa, late check-out estendido até 18h (mediante disponibilidade) e voucher de 20% de desconto para ser usado na próxima estadia (com validade de seis meses).

Para mais informações ou reservas de hospedagem entre em contato pelo telefone 0800 703 1512, e-mail: reservas.brasil@marriott.com ou site https://www.sheratonreservadopaiva.com.br.

Relaxamento no Shine Spa

Com um espaço que convida seus visitantes a relaxar, o Shine Spa for Sheraton™ oferece uma variedade de massagens e tratamentos para uma incrível experiência de harmonização de corpo e alma. Entre os serviços disponíveis estão escalda-pés, esfoliação corporal e facial, massagem para casal, sauna a vapor, tratamentos aiurvédicos, wrap corporal, além de opções específicas para homens e crianças.

O espaço conta com um menu repleto de terapias de relaxamento. Entre elas: Shine Massage, Swedish Massage, Mix Oriental, Candle Massage, Hot Stones, Sports Massage, Jet Lag Massage, Reflexology ou Express Massage.

Beach Club: o clube exclusivo do hotel

O Sheraton Reserva do Paiva é o único hotel na costa que tem seu clube de praia exclusivo, reunindo lazer e uma ótima estrutura de bar e restaurante na praia. O Beach Club conta com uma piscina de borda infinita, restaurante com ar-condicionado, bar da piscina e um terraço parcialmente coberto, bem como espreguiçadeiras e gazebos para um relaxamento completo. Seu cardápio, que inclui petiscos diversos e almoço à la carte, oferece aos hóspedes a oportunidade de experimentar as delícias criadas pelo chef Fernando Fonseca.

Gastronomia

Além das delícias do bar do Beach Club, o Sheraton Reserva do Paiva conta com dois restaurantes que oferecem o melhor da culinária internacional e opções variadas para proporcionar verdadeiras experiências gastronômicas aos seus visitantes.

O Reserva é o restaurante gourmet do hotel. Luxuoso e cosmopolita, oferece um ambiente acolhedor e uma deslumbrante vistas dos manguezais. Seus comensais podem degustar os famosos pratos do Chef Fernando Fonseca, conhecidos por surpreendentes fusões entre ingredientes locais e internacionais. Esse espaço gastronômico oferece menu degustação e à la carte.

Já o Paiva Grill tem self-service no café da manhã e no almoço, além do saboroso buffet de almoço, com alimentos frescos e as criações especiais do chef executivo Fernando Fonseca.

Pacotes férias 2020:

Tarifa com café da manhã:

A partir de R$ 499,00 + taxas + taxas casal + 2 crianças até 12 anos

Tarifa especial para o nordeste

A partir de R$ 424,00 + taxas + taxas casal + 2 crianças até 12 anos

• Café da manhã;

• 25% de desconto em tratamentos no Shine Spa;

•Late check-out estendido até 18h (mediante disponibilidade);

• Voucher de 20% de desconto para ser usado na próxima estadia (validade de 6 meses).”

Sheraton Reserva do Paiva Hotel – Avenida A, 4, Reserva do Paiva – Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho.

Informações e reservas: 0800-7031512

Sheraton Reserva do Paiva. Imagem de divulgação

