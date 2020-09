SFI CHIPS concretiza 2º ano de parceria com a Spinelli Racing na Mitsubishi Cup

Mais uma temporada da Mitsubishi Cup terá início neste fim de semana, 26 e 27, no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP) e a SFI CHIPS marca presença novamente no grid com a parceria da Spinelli Racing, organizadora do campeonato. Após os resultados positivos obtidos com a estreia da Mitsubishi L200 Triton Sport R em 2019, neste ano, o projeto evolui e, além do remapeamento do motor a diesel, o carro, agora, sai de fábrica com o Pedal Euro Booster.

“Estamos ansiosos para o início da temporada, porque já havíamos feito um trabalho bacana na L200 Triton Sport R com a SFI CHIPS. Para esta etapa de abertura os pilotos irão conhecer uma evolução do software de gerenciamento do motor, mas a grande novidade é que o pedal passará a fazer parte do kit do carro. Temos certeza que, agora, o carro ficará mais rápido e prazeroso para se pilotar” explica Youssef Haddad, diretor da Mitsubishi Cup e Consultor da Spinelli Racing.

Spinelli Racing

Sobre a evolução técnica do carro para esta temporada Guiga Spinelli, diretor da Spinelli Racing ressalta: “A L2000 Triton Sport R ficou com uma performance ainda melhor e uma resposta mais rápida com o pedal”. Entre as novidades, o pedal será vendido pela Spinelli Racing para outros modelos da marca. “Nos orgulhamos muito do resultado desse trabalho, tanto que lançamos um kit em parceria entre as duas empresas para venda também para qualquer carro de rua do modelo Mitsubishi”, completa Spinelli.

Líder no segmento de soluções de alta performance de veículos, a SFI CHIPS foi convidada a participar do projeto da L200 Triton Sport R que estreou no ano passado na Mitsubishi Cup e teve a dupla Edu Piano/Fausto Dallape como Campeã da categoria. Paralelamente, o carro marcou presença, pela primeira vez, no Rally dos Sertões e foi Campeão da categoria Production T2, com Glauber Fontoura/Minae Miyauti.

“2019 foi um ano promissor para esta parceria, tanto que renovamos. Tivemos respostas positivas, colhemos informações importantes no melhor campo de testes de rali do país, o Sertões, e trabalhamos juntos com a Spinelli Racing para apresentar um carro ainda melhor para temporada 2020”, afirma Marcio Medina, diretor da SFI CHIPS.

Mitsubishi Cup

Mitsubishi Cup com novo formato – Devido à pandemia, a 21ª edição do tradicional Campeonato de Rally Cross Country de Velocidade somente pode começar no segundo semestre e acontecerá em quatro etapas, em duas provas de rodada dupla – 25 e 26/9 (Mogi Guaçu) e 17 e 18/10 (Jaguariúna). A temporada 2020 tem, até o momento, 30 carros confirmados no grid, divididos em quatro categorias: L200 Triton Sport R, L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER, ASX RS e ASX RS Pró. A prova deste fim de semana terá um circuito desafiante de 30 quilômetros pela região, onde serão exigidos técnica e habilidade dos competidores.

“Vamos seguir os protocolos de segurança aprovados pelo governo do Estado e pela CBA, onde todos os competidores e staff passam pelo exame de PCR, além do uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Será um evento sem a confraternização habitual, as equipes vão estar mais distantes umas das outras, o pódio também terá outro formato, tudo foi adequado às novas obrigações impostas em função da pandemia”, destaca Spinelli.

SFI CHIPS

Sobre a empresa – A SFI CHIPS trabalha com desenvolvimento tecnológico focado em soluções customizadas, também conhecidas como chip de potência, reprogramação de ECU ou chiptuning. Com 12 anos de atuação no mercado, tornou-se referência em desenvolvimento de reprogramações de alto desempenho, sobretudo no segmento 4X4, tanto que, por meio de seus clientes, já conquistou 16 títulos no Rally dos Sertões, em categorias diversas. Há aproximadamente três anos trabalha em parceria com Spinelli Racing/Mitsubishi Motors, que lançaram em 2019 o modelo L200 Triton Sport R, que já sai da fábrica com as soluções de alta performance da SFI CHIPS e que conquistou o título do Sertões 2019 na categoria Production T2. A empresa, com sede na capital paulista, atua nas linhas automotiva, pesada, agrícola e náutica e possui mais de 50 agentes autorizados em todo o país. Grande incentivadora do esporte, patrocina e apoia pilotos, equipes, campeonatos e provas nacionais no Rally Cross Country, no Rally de Regularidade e, a partir de 2020 está na Copa Truck e é patrocinadora oficial do Rally dos Sertões/Regularidade, a maior prova off-road do Brasil.

Mais informações www.sfichips.com.br, Facebook: @sfichips e Instagram: @sfichips