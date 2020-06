Seu Juvenal: ouça os novos singles, “Hino Nacional” e “Bloco da Vergonha”

As duas faixas estarão no tracklist de “Brincando com Ódio”, novo álbum da banda que sai em Julho



“Brincando com Ódio” é o título do novo álbum de estúdio da banda mineira Seu Juvenal que será lançado no dia 17 de Julho.



“Brincando com Ódio” será sucessor do super elogiado “Rock Errado” de 2015 e reunirá oito músicas inéditas: “Chamem As Crianças Pra Brincar”, “Depois do Ódio”, “Fogo na Própria Carne”, “Em Seu Sorriso cabe o Carnaval”, “Bloco da Vergonha”, “Hino Nacional”, “Igrejas”, “Montanhas”, além de “O Pior Cego” como bônus exclusiva da versão física.

Todas as faixas foram gravadas no estúdio Sonastério em Nova Lima/MG, um dos maiores estúdios em qualidade sonora e área construída do Brasil, por onde já passaram artistas renomados como Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Skank, Seu Jorge, Criolo, Iza, Gal Costa, entre muitos outros.



“Brincando com Ódio” foi financiado com recursos do Funcult, edital de fomento à produção artística e cultural do Fundo Municipal de Cultura de Ouro Preto/MG, do qual o Seu Juvenal foi vencedor.



Para o guitarrista Edson Zacca, “Brincando com Ódio” pretende consolidar uma busca sonora que vem desde a primeira demo-tape do Seu Juvenal.

“Optamos por gravar ao vivo em estúdio pois desde nosso primeiro álbum a intenção era produzir um disco que chegasse mais próximo possível da forma como o Seu Juvenal soa ao vivo. E uma grande referência para esse novo trabalho será nossa primeira demo tape lançada em 1997, “Cyberjecas no Sertão da Farinha Podre”, cujas bases foram gravadas ao vivo em estúdio e que nos soa muito bem até hoje, passados 20 anos. Escolhemos também o Sonastério por ser um estúdio grande, plural em termos de tecnologia analógica, nos possibilitando uma gama de opções. Vamos atrás de uma sonoridade crua, punk, madura e verdadeira, que não se esconde atrás de plug-ins ou afinadores. Brincando com Ódio será um disco que mostrará uma banda real.”



Dois singles de “Brincando com Ódio” já estão disponíveis: um videoclipe de “Hino Nacional” e “Bloco da Vergonha” como Lyric Video.



“Hino Nacional é um HC mineiro, tradicional, pancada de poucos segundos sobre um tema bastante atual. Escolhemos ela para ser o primeiro single e videoclipe pois resume bem a proposta do disco: foi toda gravada ao vivo em estúdio, sem nenhum overdub. Já Bloco da Vergonha é uma música visceral. A letra tem características do psicodelismo e aborda a ilusão do mundo digital, esse lugar onde as pessoas são todas felizes e bonitas, reduto de perfis falsos que visam espalhar a mentira e o ódio”, comentou Zacca.





“Hino Nacional”

Para ouvir “Hino Nacional”, acesse: https://youtu.be/SnEfDW-3-XQ



“Bloco da Vergonha”

Para ouvir “Bloco da Vergonha”, acesse: https://youtu.be/01h__zHoxOw

Além do guitarrista Edson Zacca, o Seu Juvenal também é formado pelo baixista Fabiano Minimim, o vocalista Bruno Bastos e o baterista Renato Zaca.

