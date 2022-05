Seu filho está com alguma síndrome respiratória? A telemedicina pode te ajudar

O início do ano, em vários estados brasileiros, é marcado pelas mudanças climáticas. Com a quantidade excessiva de chuvas e calor, surgem as chamadas síndromes respiratórias. Os adultos e, principalmente, as crianças são as principais vítimas, na mira das viroses.

A médica infectologista do Sistema Hapvida, Silvia Fonseca, explica que a questão mais importante nesse momento de períodos chuvosos é entender que as infecções virais são comuns, pouco graves e autolimitadas. Nos primeiros anos de vida, as crianças costumam ter várias viroses respiratórias por ano e isso acaba preocupando os pais. “Se a criança estiver com uma alimentação saudável, bem hidratada, com o sono regulado, uma higiene ambiental adequada e o cartão de vacina em dia, estes episódios vão ser bem mais limitados e menos impactantes para a criança”, orienta.

Outras medidas preventivas podem ser seguidas como usar roupas adequadas, evitar horários e locais com aglomeração de pessoas como parques e shoppings, limpeza do ar-condicionado, ventiladores e filtros de ar com frequência. Em crianças alérgicas, evitar contato com carpetes e tapetes, por serem mais vulneráveis aos ácaros. E, claro, usar álcool gel e fazer higienização das mãos várias vezes durante o dia.

Telemedicina

O Sistema Hapvida disponibiliza o serviço de telemedicina que funciona como uma “Clínica Digital”, sendo uma nova estratégia para facilitar o acesso às consultas programadas, evitando assim, que os pacientes procurem somente as unidades físicas de saúde. A plataforma pode auxiliar bastante, principalmente, a vida dos pais com filhos doentes.

Para Dr. Luciano Cunha, diretor Médico de Saúde Digital, a telemedicina oferece também mais conforto e segurança ao beneficiário, que pode ter acesso, de qualquer lugar, a consulta médica, a avaliação de sintomas e, se necessário, a receita médica e o atestado. Podem ser realizadas até novas consultas para o acompanhamento da evolução do paciente. “Quando os sintomas são muitos graves, as pessoas devem buscar uma unidade hospitalar, caso contrário, por meio da teleconsulta, o médico vai avaliar o paciente e solicitar, se preciso, que vá até uma unidade para um tratamento mais específico. Isso evita a ida desnecessária a uma emergência quando apresentam sintomas leves que podem ser tratados em casa”, enfatiza.

São 26 especialidades, como clínica médica, pediatria, gastroenterologia, infectologia, hematologia, nefrologia, neurologia, psiquiatria, endocrinologia, psicologia e nutrição, 24 horas por dia.

A funcionalidade está disponível para os clientes do Sistema Hapvida, por meio do site: https://www.hapvida.com.br/teleconsulta

Como funciona

Após o login no Portal, basta escolher a opção desejada. Pela plataforma, o cliente tem acesso ainda à receita, atestado, prescrição de exames de sua consulta realizada. Também é possível avaliar a consulta, no fim do atendimento.

Sistema Hapvida

O Hapvida é o maior sistema de planos de saúde e odontológicos do Brasil em número de beneficiários.

Foto:Divulgação