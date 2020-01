Setor de construção civil deve crescer cerca de 3% neste ano, afirma Câmara Brasileira da Indústria da Construção

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, abriu o ano de 2020 com perspectivas positivas para o setor. Para a entidade, o segmento deve obter um crescimento de 3% neste ano, representando um potencial para criação de cerca de 150 mil novos empregos formais até dezembro.

Câmara Brasileira da Indústria da Construção

Os empresários que atuam neste segmento se mostram otimistas e planejam crescer junto com o setor. O diretor comercial da Blukit, empresa blumenauense referência em produtos hidráulicos e acessórios para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, jardins e gás, Ronaldo Fagundes, afirma que a construção civil está trazendo bons resultados desde o ano passado, e a expectativa é de que este ano seja ainda melhor.

As projeções indicam que o setor de autoconstrução e reformas seguirão liderando a recuperação. “Para a Blukit, os resultados são vistos um pouco mais tarde, pois a empresa entra com seus produtos na fase de acabamento de obras”, explica Fagundes.

Crescimento

Fornecendo itens usados em reparos, a Blukit aproveitou o momento em que a maioria das pessoas preferia consertar o que havia estragado do que comprar um novo, com isto, a empresa obteve um crescimento de 11% em 2019. “Ao contrário de nossos concorrentes, 80% das nossas vendas vêm de produtos fabricados internamente, portanto, dependemos pouco de produtos importados, que subiram de preço com a alta do dólar”, comenta o diretor.

Construção civil

Para este ano a empresa estima um crescimento de 15%, investindo na modernização do seu parque fabril, aquisição de novas máquinas e ampliação de sua presença junto ao mercado popular. “Nossa estratégia para 2020 é vender produtos a preços mais acessíveis, que auxiliem na economia de água, por exemplo”, relata Fagundes.

Atualmente, a empresa atende seis países: Uruguai, Argentina, Paraguai, Equador, Panamá e Estados Unidos. Possui mais de 750 colaboradores e um portfólio com cerca de 4 mil itens.

Comemoração

No fim do ano passado, a empresa completou 30 anos de atuação e, para comemorar lançou uma nova campanha, com o slogan “inovação e superação fazem parte desta história”.

Blukit

“Ao longo destes 30 anos, nossa empresa cresceu muito e uma parte essencial dessa história são os profissionais que compartilham conosco o orgulho de pertencer à Blukit. O slogan da nova campanha trabalha justamente essa frente da inovação, por sempre trazermos soluções inteligentes e diferenciadas para nossos clientes. Além disso, a superação, que foi um grande marco na nossa história, sempre nos levou a nos reinventarmos e darmos grandes passos na trajetória até aqui e adiante”, observa Ronaldo Faguntes, gerentecomercial da Blukit.