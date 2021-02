SESI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS OFERECE CURSO GRATUITO DE TEATRO

As inscrições para os cursos oferecidos pelo Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP começam 8 de fevereiro. As aulas são totalmente gratuitas e abertas para a comunidade em geral.

Com turmas voltadas para pessoas a partir de 11 anos de idade, o SESI São José dos Campos abre inscrições online no dia 8 de fevereiro para os cursos semestral e anual de iniciação teatral, ambos gratuitos e ofertados pelo Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do SESI-SP. As inscrições presenciais poderão ser realizadas de 22 a 26 de fevereiro na Secretaria Única da Unidade.

Os NACs realizam atividades gratuitas de formação artística, visando melhorar a qualidade de vida dos participantes e estimular processos de aprendizagem teatral por meio da prática e da experimentação cênica. As aulas estão previstas para iniciarem no início de março.

O curso semestral, voltado para alunos a partir de 11 anos, que queiram entrar em contato com o universo do teatro, tem carga horária de 30h, com um encontro semanal ao longo do semestre.

Já o curso anual é destinado a jovens e adultos com mais de 18 anos, que queiram se aprimorar no estudo das artes cênicas. O diferencial aqui é participar do processo uma montagem teatral e apresentar um espetáculo no projeto Cena Livre ao final do curso. Também conhecida como Módulo Encenação, esta modalidade tem carga horária de 200h, com duas aulas semanais.

Este ano, devido à pandemia de Coronavírus, as aulas serão realizadas de forma online ou híbrida, a depender da classificação do Plano São Paulo em que a unidade estiver inserida.

NACs

Criado em 1987, o Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do SESI-SP, vem sendo desenvolvido de maneira ininterrupta e ocupa atualmente 5 unidades por todo o Estado de São Paulo, sendo elas Campinas I, Itapetininga, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Os cursos oferecidos gratuitamente pelos NACs proporcionam a vivência da prática teatral a pessoas a partir de 11 anos de idade, que tenham ou não algum conhecimento sobre as artes cênicas.

Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP 2021

Cursos semestrais

Inscrições presenciais na Secretaria Única da unidade: de 22 a 26 de fevereiro

Curso Anual ou Módulo Encenação

Processo seletivo

Inscrições on-line: de 8 a 26 de fevereiro

Mais informações:



SESI – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



susjcampos@sesisp.org.br

Tel.: (12) 3919-2000 – (12) 99635-9574 (Whatsapp)

Imagem de Andreas Glöckner por Pixabay