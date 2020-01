Sergio Moro é o convidado do primeiro Roda Viva com Vera Magalhães

EX-JUIZ E ATUAL MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, MORO ESTARÁ NO CENTRO DO PROGRAMA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (20/1), ÀS 22H

Na próxima segunda-feira (20/1),Vera Magalhães assume o posto de apresentadora do mais tradicional programa de entrevistas do Brasil, o Roda Viva. Na primeira edição sob o seu comando, a jornalista recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Além disso, para entrar nessa nova fase, o programa da TV Cultura também ganha uma reformulação de cenário.

TV Cultura

“Meu objetivo é diversificar ao máximo o perfil dos entrevistados. Na política, abarcar todas as correntes, da esquerda à direita, e, fora dela, trazer para o centro da roda as principais discussões culturais, comportamentais, científicas, jurídicas, econômicas e sociais. Será um grande desafio mesclar nomes consagrados com aqueles que ainda estão fora do radar do grande público, mas têm o que dizer e serão referências em suas áreas num futuro próximo. Acho que o programa tem essa vocação também para antecipar discussões e tendências”, afirma Vera.

Roda Viva

O Roda Viva será transmitido ao vivo, a partir das 22h, com participação do cartunista Paulo Caruso. A entrevista também poderá ser acompanhada no site da emissora, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

Sergio Moro

Ex-Juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba, Moro se especializou no combate a crimes financeiros. Trabalhou em casos como o escândalo do Banestado e também colaborou com o STF no caso do Mensalão. Moro ganhou notoriedade, entretanto, devido a sua atuação na Operação Lava Jato – que, segundo o Ministério Público Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro já apurado no País, levando à condenação mais de 160 pessoas. Por enquanto, já foram devolvidos aos cofres públicos cerca de 2,5 bilhões de reais, mas há previsão de que outros 13 bilhões devem ser recuperados.

Por sua participação em vários desses processos, como juiz, Moro viu-se no centro de uma polêmica. Admirado por uma parcela da população, que enxerga nele um símbolo da luta contra a corrupção, é acusado, por outros, de parcialidade. Já no cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, foi alvo de críticas pelo site The Intercept, após a divulgação de mensagens trocadas com procuradores da Operação Lava Jato.

Vera Magalhães

Vera Magalhães

Vera Magalhães é formada em jornalismo pela ECA-USP. Tem passagens pela Folha de S.Paulo, onde ao longo de 14 anos foi chefe de reportagem de Política, repórter do Painel em Brasília e editora de Poder e da coluna Painel. Também passou pela revista Veja, onde foi editora-executiva e titular da coluna Radar. Até o ano passado, era comentarista da rádio Jovem Pan, onde comandava o programa diário de análise política 3 em 1. Atualmente é editora do site de análise política BRPolítico e colunista do jornal O Estado de S.Paulo, funções que irá conciliar com o Roda Viva.