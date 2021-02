Sérgio Maurício assina contrato com a Band para ser o narrador oficial da Fórmula 1

A Band se sente honrada em anunciar que Sérgio Maurício é o novo contratado da emissora.

Referência no jornalismo automotivo, ele será o narrador oficial das transmissões da Fórmula 1, cujos direitos de transmissão foram adquiridos pela Band até 2022. O contrato prevê a exclusividade para a exibição das 23 provas do calendário do circuito na TV aberta. Já os treinos classificatórios serão transmitidos pelo canal pago BandSports, que também levará ao ar a Fórmula 2 e a Fórmula 3.

Com a novidade, Sérgio Maurício se junta à equipe formada pelo comentarista Reginaldo Leme e pela repórter Mariana Becker, que estará presente em todos os GPs do ano.

O início da temporada 2021 do campeonato mundial está marcado para 28 de março no Bahrein.

Nascido no Rio de Janeiro, Sérgio Maurício iniciou a carreira como locutor esportivo na Rádio Roquette Pinto. Depois disso, passou pelas rádios Capital, Tamoio, Manchete e CBN. Na televisão, tornou-se especialista na cobertura de automobilismo, jogos olímpicos, vôlei, basquete, lutas do UFC, entre outros. Nos últimos 29 anos, foi um dos principais narradores do Grupo Globo e titular das transmissões da Fórmula 1 no SporTV.