SELENA GOMEZ BRILHA COM O NOVO CALI STAR

A PUMA apresenta o Cali Star, novo membro da família Cali, feito para quem quer brilhar nas ruas. Usado na campanha pela embaixadora da PUMA, Selena Gomez, o tênis é destinado para quem não tem medo de se destacar na multidão.

Selena Gomez

“Você tem que ir atrás do que você quer e seguir seus sonhos. Não tenha medo de se destacar na multidão sendo você”, disse Selena Gomez.

Cali Star

O lançamento traz dois novos modelos: o Cali Star Metallic, com elementos do design clássico do PUMA Califórnia e novos detalhes, como a peça metálica removível na lateral da sola; e o Cali Star Triple White, uma edição clássica com cabedal de couro branco.

Entre sob os holofotes com o novo Cali Star, disponível em PUMA.com e nas lojas Artwalk e Authentic Feet por R$ 449,90.

Clique aqui para baixar as imagens e vídeos da campanha com Selena Gomez.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, vestuário e acessórios. Há mais de 70 anos, a PUMA impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos para os atletas mais rápidos do mundo. Os produtos trazem performance e esporte inspirados no lifestyle de categorias como Futebol, Running e Training, Basquete, Golfe e Motorsport. A PUMA colabora com designers e marcas renomadas, trazendo influências esportivas para a cultura de rua e moda. O grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e Dobotex. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 14 mil funcionários em todo o mundo e está sediada na cidade de Herzogenaurach, Alemanha. Para mais informações, acesse www.puma.com.

