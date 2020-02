Seleção Brasileira define sedes para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Atenção torcedor! A Seleção Brasileira já conhece o seu itinerário para os próximos dois anos. Serão nove jogos no Brasil e outras nove partidas fora de casa, contra os rivais sul-americanos, todos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA no Qatar. Em 2020, além das 18 rodadas classificatórias, serão realizados mais dois jogos preparatórios e a defesa do título da Copa América, competição que será disputada na Colômbia e na Argentina.

O primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Tite será em março. Serão as duas primeiras rodadas das Eliminatórias com seis pontos em jogo. No Recife (PE), na Arena Pernambuco, a Seleção receberá a Bolívia, no dia 27 de março. Logo depois viaja para Lima, onde enfrentará o Peru no dia 31 do mesmo mês.

No total, a Seleção Brasileira disputará 27 pontos, de 54 possíveis, dentro de casa. Ou melhor, dentro de suas casas. Foram definidas oito diferentes cidades para receber os convocados do técnico Tite: Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Belo Horizonte. Na decisão das sedes prevaleceram os critérios técnicos, além da busca por um roteiro democrático, que atingisse todas as cinco regiões do país.

– Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil – explica o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista.

A escolha das sedes no Brasil também levou em consideração a logística de deslocamento nas cidades, tanto internamente, quanto no traslado para os outros países. Vale ressaltar que a cada Data FIFA são disputados dois jogos: um em casa e outro fora. Abaixo você confere contra quem a Seleção jogará, aonde e quando.

Seleção Brasileira

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco

Data: 27/03/2020

Brasil x Venezuela

Local: Estádio Mané Garrincha

Data: 03 ou 04/09/2020

Brasil x Argentina

Local: Arena Corinthians

Data: 13/10/2020

Brasil x Equador

Local: Arena Fonte Nova

Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio

Data: 30/03/2021

Brasil x Uruguai

Local: Estádio Maracanã

Data: 08/06/2021

Brasil x Colômbia

Local: Estádio Morumbi

Data: 02/09/2021

Brasil x Paraguai

Local: Arena da Amazônia

Data: 12/10/2021

Brasil x Chile

Local: Estádio Mineirão

Data: 11/11/2021

Copa América 2020

Em meio a disputa das Eliminatórias, a Seleção Brasileira também defenderá o título de campeã da Copa América. A equipe fará sua estreia na competição no dia 14 de junho, contra a Venezuela, na cidade de Cali, na Colômbia. Depois será a vez de enfrentar o Peru, no dia 18, em Medellín. A tabela segue com duelos com o Catar (23) e a Colômbia (27), em Barranquilla, e se encerra com o confronto entre Brasil e Equador no dia 1º de julho, em Bogotá.

Veja abaixo o retrospecto da Seleção Brasileira nas nove sedes escolhidas para as Eliminatórias:

Arena Corinthians

Jogos: 3

Vitórias: 3

Gols marcados: 11

Gols sofridos: 1

Arena da Amazônia

Jogos: 1

Vitórias: 1

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 1

Arena Pernambuco

Jogos: 1

Empates: 1

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 2

Estádio Beira-Rio

Jogos: 12

Vitórias: 9

Empates: 2

Derrotas: 1

Gols marcados: 35

Gols sofridos: 15

Arena Fonte Nova

Jogos: 14

Vitórias: 8

Empates: 6

Gols marcados: 27

Gols sofridos: 10

Estádio Mané Garrincha

Jogos: 12

Vitórias: 9

Empates: 1

Derrotas: 2

Gols marcados: 32

Gols sofridos: 6

Estádio Maracanã

Jogos: 116

Vitórias: 84

Empates: 24

Derrotas: 8

Gols marcados: 288

Gols sofridos: 81



Estádio Mineirão

Jogos: 24

Vitórias: 17

Empates: 5

Derrotas: 3

Gols marcados: 55

Gols sofridos: 29

Estádio Morumbi

Jogos: 29

Vitórias: 20

Empates: 8

Derrotas: 1

Gols marcados: 60

Gols sofridos: 15