SECRETARIA DE TURISMO LIBERA MAIS R$ 7,6 MILHÕES A MUNICÍPIOS PAULISTAS

O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria Estadual de Turismo, liberou nesta segunda-feira (18) mais R$ 7,6 milhões para obras de infraestrutura que estão em andamento nas estâncias e municípios de interesse turístico paulistas, totalizando aproximadamente R$ 57 milhões neste ano.

A liberação é ainda mais importante neste momento por causa pandemia de Covid-19. Com esses recursos, 26 municípios poderão manter a execução de obras que serão importantes para a melhoria da qualidade do produto turístico. Além disso, geram empregos.

Campos do Jordão & Santo Antônio do Pinhal

Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, estão entre as cidades beneficiadas, com R$ 570 mil e R$ 119 mil, respectivamente. Outros destaques foram Vale do Ribeira (Eldorado, Jacupiranga e Cananéia), Baixada Santista, (Santos e Praia Grande), Sorocaba (Boituva, Piedade, Tapiraí e São Roque) e Campinas (Holambra, Serra Negra, Águas de Lindoia, Monte Alegre do Sul, Cabreúva e São José do Rio Pardo).

Secretaria Estadual de Turismo

Em 2019, depois de um início bastante difícil, a Secretaria conseguiu repassar recursos para obras em andamento, reativar convênios que haviam sido cancelados e firmar novos, alcançando o montante de R$ 428 milhões.