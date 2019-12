Secretaria de Logística e Transportes e DERSA entregam segunda lancha para a Travessia São Sebastião/Ilhabela

Os usuários que utilizam a Travessia São Sebastião/Ilhabela a pé ou de bicicleta passam a contar com mais uma embarcação exclusiva. A lancha tipo catamarã duplo casco é a segunda entregue este ano pelas atuais gestões da Secretaria de Logística e Transportes e DERSA, oferecendo mais conforto, segurança e agilidade aos passageiros.

LS-05

A LS-05 é feita totalmente em aço e tem capacidade para 450 passageiros. Ela é equipada com 14 aparelhos de ar condicionado, bicicletário para 51 bicicletas, portas e corredores maiores que possibilitam embarque e desembarque 50% mais rápido e assentos com encosto de cabeça.

Travessia São Sebastião/Ilhabela

Em média, 4 mil pedestres e 900 ciclistas utilizam diariamente a Travessia São Sebastião/Ilhabela e são isentos de tarifa. Com a chegada da segunda lancha de passageiros, o sistema terá à disposição nove embarcações para a temporada de verão (7 balsas + 2 lanchas).

DERSA

Novo Programa de Reformas e Manutenções – As travessias litorâneas começaram a ser reforçadas ao longo do ano de 2019, com o Novo Programa de Reformas e Manutenções, que remodelou balsas e lanchas, muitas com processos de recuperação interrompidos. Até o momento, foram entregues oito embarcações (seis balsas e duas lanchas), e outras três vão ser entregues em janeiro (uma balsa e duas lanchas de passageiros) que irão ser redistribuídas para atender as demandas de todo o sistema. Em fevereiro, está prevista a entrega da última balsa, completando 12 embarcações reformadas e modernizadas.

Novos PMV´s

A melhoria na comunicação com os usuários foi outro foco durante o ano e graças a instalação de 30 novos Painéis de Mensagem Variável (PMV´s), moradores e turistas terão acesso a informações mais claras e objetivas nesta temporada. Os equipamentos são de última geração, de fácil leitura e estão instalados em pontos estratégicos dos viários de acesso às Travessias, orientando os motoristas e fornecendo informações importantes sobre os serviços.

Manutenção noturna

Nas oficinas da DERSA os trabalhos não param. As equipes mecânicas estão de prontidão todos os dias, inclusive de madrugada, para que os trabalhados de manutenção possam ocorrer sem prejudicar a operação das embarcações durante o dia. Essa foi outra medida implantada pela nova gestão durante o ano e que vem garantindo menos problemas técnicos e mais agilidade nos serviços. Durante toda a Operação Verão, este trabalho será contínuo.

Canais de Comunicação

Os usuários das Travessias Litorâneas têm à disposição os seguintes canais de informação: site www.dersa.sp.gov.br, Twitter @travessiasdersa, telefone 0800 7733 711 e o App Travessias, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones com sistemas Android e IOS.