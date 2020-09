SBT transmitirá a CONMEBOL Libertadores no território brasileiro

A CONMEBOL chegou a um acordo com uma das redes de TV Aberta mais importantes do Brasil, o SBT – Sistema Brasileiro de Televisão para a cessão de direitos de transmissão para as temporadas de 2020 a 2022.

A venda destes direitos foi realizada depois que o Grupo Globo rescindiu o contrato de direitos, cuja vigência ia até 2022.

Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL

“Temos o prazer de apresentar o SBT como novo detentor dos direitos televisivos da CONMEBOL Libertadores para o Brasil. Esta aliança nos permitirá levar a emoção da Glória Eterna a mais torcedores no território brasileiro”, expressou Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL.

José Roberto dos Santos Maciel – CEO do SBT

“É muito bom poder anunciar esta parceria. Sabemos que o futebol é o esporte mais popular no Brasil e, como somos também uma emissora popular, nada melhor do que podermos voltar às transmissões nacionais com um torneio como a Conmebol Libertadores. Esperamos corresponder às expectativas dos fãs do futebol, do mercado publicitário e de todos aqueles que torcem pelo SBT”, diz José Roberto dos Santos Maciel – CEO do SBT.

SBT – Sistema Brasileiro de Televisão

O acordo com o SBT, para a plena satisfação de ambas as partes, garante mediante tv aberta, o acesso da enorme torcida esportiva brasileira aos jogos do torneio de clubes mais importante do continente.

Conmebol Libertadores

O cronograma da rodada 3 da Fase de Grupos da Libertadores começa na próxima semana, e no dia 16 de setembro o SBT fará a transmissão dos dois primeiros jogos entre Universidade Católica versus Grêmio e Bolivar versus Palmeiras.